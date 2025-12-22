Kolhapur Election : वेळ कमी, प्रभाग मोठा; कोल्हापुरात इच्छुकांनी ‘रात्रीचा दिवस’ करत प्रचार

कोल्हापूर : प्रभाग मोठा व प्रचारासाठी मिळणारा कमी वेळ पाहून इच्छुकांनी रात्रीचा दिवस करण्यास सुरुवात केली आहे. दिवसभरात भेटीगाठी, पदयात्रांबरोबरच रात्रीपर्यंत भागातील घराघरांत जाऊन पत्रके पोहोचविण्यात येत आहेत..त्याचबरोबर सोशल मीडियाच्या रिल्सच्या माध्यमातूनही प्रचाराला जोर लावला जात आहे. उमेदवारीसाठी प्रत्येक पक्षात जोरदार तयारी सुरू आहे. इच्छुकांनी मुलाखती दिल्या असून, जागा निश्चित होण्यास, उमेदवारी जाहीर होण्यास वेळ लागत आहे. .Kolhapur Elections : उमेदवारी जाहीर होण्याआधीच कोल्हापुरात प्रचाराचा गुलाल; पदयात्रा, हलगी-घुमक्यांनी वातावरण तापले.अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत हा घोळ सुरू राहण्याची शक्यता आहे. उमेदवारी जाहीर होण्याची प्रतीक्षा करत बसल्यास प्रचाराला पुरेसा वेळ मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे कुठूनही निवडणूक लढवायची हे ठरविलेल्या अनेकांनी प्रचाराला सुरुवात केली आहे. .पहिल्या टप्प्यात कार्यकर्त्यांकरवी, इतर माध्यमांतून अनेक पत्रके घरांपर्यंत पाठविली होती. आता दुसऱ्या टप्प्यात इच्छुक थेट प्रचारात उतरले आहेत. सकाळी, सायंकाळी अशा दोन टप्प्यांत वाजतगाजत पदयात्रा काढल्या जात आहेत. .Kolhapur Election : शेवटच्या दिवशी मतदारांशी संपर्क वाढवण्यासाठी उमेदवारांची धावपळ; घराघरांत जाऊन साधला थेट संवाद.त्यासोबत पत्रके टाकली जात आहेत. त्यावर अनेकांनी चिन्हे टाकलेली नाहीत. मात्र, त्यावर लवकरच चिन्हासह भेटीला येऊ, असे सांगितले आहे. काही महिला उमेदवारही प्रचारात उतरल्या आहेत. भागातील मंदिरापासून पदयात्रेला सुरुवात करीत आहेत. .त्यासोबत पत्रके टाकली जात आहेत. त्यावर अनेकांनी चिन्हे टाकलेली नाहीत. मात्र, त्यावर लवकरच चिन्हासह भेटीला येऊ, असे सांगितले आहे. काही महिला उमेदवारही प्रचारात उतरल्या आहेत. भागातील मंदिरापासून पदयात्रेला सुरुवात करीत आहेत. .घरात जाऊन ज्येष्ठांना नमस्कार करून आशीर्वाद घेत आहेत. घरातील महिलांना हळदी-कुंकू दिले जात आहे. शनिवार व रविवारी सुटी असली तरी इतर समारंभानिमित्त, बाजारहाटसाठी नागरिक बाहेर जात असल्याने रात्री अनेक भागांत इच्छुक फिरताना दिसत आहेत. .त्याचे रिल्स काढून ते सोशल मीडियावर फिरवले जात आहेत. आचारसंहिता पथकाचे बारीक लक्ष पुढील आठवड्यानंतर प्रचाराला वेग येणार आहे. आचारसंहिता पथकाचेही बारीक लक्ष राहणार आहे. विरोधकांकडून तक्रारी केल्या जातील. त्यासाठी लपूनछपून सारा कार्यक्रम करण्याचे नियोजन आतापासूनच उमेदवारांनी सुरू केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.