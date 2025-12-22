कोल्हापूर

Kolhapur Election : वेळ कमी, प्रभाग मोठा; कोल्हापुरात इच्छुकांनी ‘रात्रीचा दिवस’ करत प्रचार

Election Campaign : उमेदवारी जाहीर होण्यास विलंब; वेळ वाचवण्यासाठी इच्छुकांचा थेट प्रचार, सकाळ-संध्याकाळ पदयात्रा आणि रात्री घराघरांत भेटी; प्रचाराची नवी पद्धत; आचारसंहितेच्या छायेतून लपूनछपून प्रचार; पुढील आठवड्यात लढतीला वेग
sakal

सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : प्रभाग मोठा व प्रचारासाठी मिळणारा कमी वेळ पाहून इच्छुकांनी रात्रीचा दिवस करण्यास सुरुवात केली आहे. दिवसभरात भेटीगाठी, पदयात्रांबरोबरच रात्रीपर्यंत भागातील घराघरांत जाऊन पत्रके पोहोचविण्यात येत आहेत.

