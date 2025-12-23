कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : पाच वर्षांनंतर कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीचा श्रीगणेशा; उद्यापासून उमेदवारी अर्ज दाखल

Self-Declaration Affidavit Replaces Stamp Paper Oath : तब्बल पाच वर्षांनंतर कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू; सात निवडणूक कार्यालयांतून उमेदवारी अर्ज स्वीकारणार, उमेदवारी अर्जासोबत आता स्टॅम्पपेपरवरील शपथपत्राची गरज नाही; स्वयंघोषणापत्रातच सर्व माहिती अनिवार्य
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिकेच्या तब्बल पाच वर्षांपासून लांबलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अखेर उद्या (ता. २३) पासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात होत आहे. पूर्वी उमेदवारांना अर्जासोबत स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र द्यावे लागत होते. यंदा त्याची गरज नसून स्वयंघोषणापत्र सादर करावे लागणार आहे.

