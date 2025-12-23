Kolhapur Muncipal : पाच वर्षांनंतर कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीचा श्रीगणेशा; उद्यापासून उमेदवारी अर्ज दाखल

कोल्हापूर : महापालिकेच्या तब्बल पाच वर्षांपासून लांबलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अखेर उद्या (ता. २३) पासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात होत आहे. पूर्वी उमेदवारांना अर्जासोबत स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र द्यावे लागत होते. यंदा त्याची गरज नसून स्वयंघोषणापत्र सादर करावे लागणार आहे..त्यासाठी विविध प्रभागांसाठी तयार केलेली सात निवडणूक कार्यालये सज्ज झाली आहेत. सुटीचा दिवस वगळून दररोज सकाळी दहापासून दुपारी तीनपर्यंत अर्ज दाखल करण्याची मुदत आहे. विविध कारणांनी लांबलेल्या महापालिका निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या प्रक्रियेला उद्यापासून सुरुवात होत आहे. .Kolhapur Municipal : महापालिका निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज; कोल्हापूरात १४ भरारी पथके, ११ तपासणी नाके कार्यरत.अर्ज दाखल करणे, त्यांची छाननी, माघारी, चिन्ह वाटप असे टप्पे तीन जानेवारीपर्यंत चालणार आहेत. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने सात निवडणूक कार्यालये, विविध पथके सज्ज केली आहेत. त्यासाठी पाचशेवर अधिकारी, कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. .उमेदवारी अर्जांची विक्री त्या-त्या प्रभागांच्या निवडणूक कार्यालयात होणार आहे. त्याच कार्यालयात विविध कागदपत्रांनी पूर्ण असा अर्ज दाखल करायचा आहे. सर्वसाधारण व सर्वसाधारण महिला या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी पाच हजार तर इतर आरक्षणासाठी अडीच हजार रुपये अनामत रक्कम भरावी लागणार आहे. .Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू; २० प्रभागांसाठी ५८४ मतदान केंद्रांची अधिकृत घोषणा.३० डिसेंबरपर्यंत अर्ज दाखल करण्याची मुदत आहे. ३१ डिसेंबर रोजी छाननी होईल. तर २ जानेवारीपर्यंत माघारीची मुदत आहे. तीन जानेवारीला अंतिम उमेदवार यादी प्रसिद्ध केली जाईल. त्याच दिवशी चिन्ह वाटपही होणार आहे..या प्रभागांसाठी निवडणूक कार्यालयेप्रभाग एक, दोन, पाच ः महासैनिक दरबार हॉल (निवडणूक कार्यालय क्र. १)प्रभाग तीन, चार, १५ ः व्ही. टी. पाटील सभागृह (निवडणूक कार्यालय क्र. २)प्रभाग सहा, सात, आठ ः दुधाळी पॅव्हेलियन (निवडणूक कार्यालय क्र. ३)प्रभाग नऊ, २० ः राजोपाध्येनगर हॉल (निवडणूक कार्यालय क्र. ४)प्रभाग १०, ११, १९ ः गांधी मैदान पॅव्हेलियन (निवडणूक कार्यालय क्र. ५)प्रभाग १२, १३, १४ ः शहाजी कॉलेज हॉल (निवडणूक कार्यालय क्र. ६)प्रभाग १६, १७, १८ ः हॉकी स्टेडियम (निवडणूक कार्यालय क्र. ७).माहिती पुस्तिकात सर्व माहितीउमेदवारी अर्ज असलेल्या माहिती पुस्तिकेत महापालिका निवडणुकीची माहिती, प्रभागांची माहिती, नकाशा आदी साऱ्यांचा समावेश आहे. त्यात अर्जासोबत कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे, याची यादीही दिली आहे. त्याची एकत्रित किंमत शंभर रुपये आहे..माहिती द्यावी लागणारउमेदवारांना उमेदवारी अर्जासोबत शपथपत्र द्यावे लागते. ते पूर्वी स्टॅम्प पेपरवर द्यावे लागत होते. आता स्वयंघोषणापत्र असल्याने स्टॅम्पपेपरवर देण्याची गरज नाही. त्यामध्ये पूर्वी शपथपत्रात जी माहिती भरावी लागत होती, ती सर्व माहिती भरावी लागणार आहे. संपत्तीचे विवरणपत्र, वैयक्तिक माहिती, महापालिकेचा कर देय नसल्याचे ना हरकतपत्र आदी माहिती अर्जासोबत भरावी लागणार आहे..कोल्हापूर ः शहराच्या प्रवेशमार्गावर तपासणी नाके सुरू झाल्यानंतर पथकातील कर्मचाऱ्यांनी वाहने तपासण्यास सुरुवात केली आहे. यांची नजरभरारी पथके ः २१तपासणी नाके व पथके ः १६चित्रीकरण पथके ः २१व्हिडीओ देखरेख पथके ः ७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.