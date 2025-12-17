Kolhapur Municipal : महापालिका निवडणुकीत दहशत नको; गुन्हेगारांची ‘कुंडली’ तयार करून तातडीने कारवाईचे आदेश

कोल्हापूर : ‘महापालिका आचारसंहितेचे काटेकोर पालन झाले पाहिजे. अवैध धंद्यांना बळ देणाऱ्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाया वाढवा. मतदारांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या गुन्हेगारांची ‘कुंडली’ काढून त्यांच्यावरही तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांना केल्या. .पोलिस अधीक्षक कार्यालयात आज गुन्हे आढावा बैठक घेण्यात आली. महापालिका निवडणूक, प्रलंबित गुन्हे निर्गतीच्या अनुषंगाने पोलिस अधीक्षकांनी मार्गदर्शन केले. संवेदनशील मतदान केंद्रे, वादग्रस्त फलकांवर लक्ष ठेवण्याची सूचनाही करण्यात आली. .Kolhapur News: निवडणुकांच्या तोंडावर रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांवर कडक नजर; पोलिसांची संपूर्ण यंत्रणा ‘अॅक्शन मोड’ वर.अपर पोलिस अधीक्षक डॉ. धीरजकुमार, अण्णासाहेब जाधव, उपअधीक्षक तानाजी सावंत, सुजितकुमार क्षीरसागर, अमोल ठाकूर, आप्पासो पवार यांची बैठकीला उपस्थिती होती. पोलिस रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांकडून निवडणुकीत नशीब अनुभवण्याच्या खटाटोप सुरू आहे. .तसेच काही ‘किंगमेकर’ होण्यासाठी आपली ताकद दाखविण्याच्या तयारीत आहेत. अशा गुन्हेगारांवर तातडीने प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी, असे आदेश दिले. गुन्हे सिद्धता वाढविण्यासाठी ई साक्ष, आवश्यक पुरावे हाताळणी याविषयी माहिती देऊन गुन्हे दोषारोपपत्र वेळेत पाठविणे गरजेचे आहे. .Ahilyanagar Crime: 'ज्येष्ठाचे अपहरण करणारे गजाआड'; थरारक पाठलग, कारला धडक अन् गुन्हेगार जाळ्यात, नेमकं काय घडलं...यासाठी पोलिस अधिकाऱ्यांनी संबंधित तपासी अधिकाऱ्यांकडून आढावा घ्यावा. समन्स बजाविण्यासाठीही अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून वेळेची बचत करावी, अशा महत्त्वाच्या सूचना अधीक्षकांनी केल्या. .बैठकीला पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण, संतोष डोके, किशोर शिंदे, श्रीराम कन्हेरकर, किरण लोंढे, नंदकुमार मोरे, सतीश होडगर, अनिल तनपुरे, प्रवीण खानापुरे, सहायक पोलिस निरीक्षक शिवाजी करे, सुनील गायकवाड, तब्बसूम मगदूम आदी अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.