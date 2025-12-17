कोल्हापूर

Kolhapur Municipal : महापालिका निवडणुकीत दहशत नको; गुन्हेगारांची ‘कुंडली’ तयार करून तातडीने कारवाईचे आदेश

Police Order Criminal Profiling : महापालिका निवडणुकीदरम्यान मतदारांवर दबाव टाकणाऱ्या व अवैध धंद्यांना पाठबळ देणाऱ्या गुन्हेगारांची सविस्तर कुंडली तयार करण्याचे आदेश पोलिस अधीक्षकांनी दिले. संवेदनशील मतदान केंद्रे, वादग्रस्त फलक आणि निवडणूक काळातील गुन्हेगारी हालचालींवर बारकाईने लक्ष
कोल्हापूर : ‘महापालिका आचारसंहितेचे काटेकोर पालन झाले पाहिजे. अवैध धंद्यांना बळ देणाऱ्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाया वाढवा. मतदारांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या गुन्हेगारांची ‘कुंडली’ काढून त्यांच्यावरही तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांना केल्या.

