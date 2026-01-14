Kolhapur Voting : संवेदनशील भागांत पोलिसांचा सशस्त्र संचलन; निर्भय मतदानाचा कोल्हापूरकरांना दिलासा

कोल्हापूर : महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज सायंकाळी शहराच्या मुख्य मार्गावरून पोलिसांचे सशस्त्र संचलन पार पडले. पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली संवेदनशील भाग व उपद्रवी मतदान केंद्रांसमोरून संचलन करण्यात आले. ‘मतदारांनी निर्भयपणे मतदानाचा हक्क बजावावा’ असा संदेश या संचलनातून देण्यात आला..महानगरपालिकेसाठी गुरुवारी (ता.१५) मतदान होत आहे, तर दुसऱ्यादिवशीच शुक्रवारी (ता.१६) मतमोजणी केली जाणार आहे. पोलिसांनी ५९५ मतदान केंद्रांचा आढावा घेत ७१ उपद्रवी मतदान केंद्रे निश्चित केली आहेत, तर ४० भाग संवेदनशील आहेत. .Kolhapur Municipal : महापालिका निवडणुकीत दहशत नको; गुन्हेगारांची ‘कुंडली’ तयार करून तातडीने कारवाईचे आदेश.अशा सर्व ठिकाणांपासून आज सायंकाळी संचलन करण्यात आले. पोलिस अधीक्षक गुप्ता यांच्यासोबत अपर पोलिस अधीक्षक डॉ. धीरजकुमार, शहर उपअधीक्षक तानाजी सावंत, प्रिया पाटील संचलनात सहभागी झाल्या..दसरा चौकातून सुरू झालेले संचलन आईसाहेब महाराज पुतळा, मटण मार्केट रोड, माळकर तिकटी, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, चप्पल लाईन, पापाची तिकटी, सोन्या मारुती चौक, सीपीआर चौक, भाऊसिंगजी रोड, अकबर मोहल्लामार्गे बिंदू चौकापर्यंत झाले. .याठिकाणी समारोप करण्यात आला. पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण, श्रीराम कन्हेरकर, संतोष डोके, किरण लोंढे, किशोर लोंढे यांच्यासह ५० अधिकारी, २५० पोलिस अंमलदार, २५० होमगार्ड संचलनात सहभागी झाले..Kolhapur Election : महापालिका निवडणुकीसाठी कडेकोट बंदोबस्त! कोल्हापुरात एक हजारांहून अधिक पोलिस तैनात, चार ठिकाणी मतमोजणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.