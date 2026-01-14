कोल्हापूर

Kolhapur Voting : संवेदनशील भागांत पोलिसांचा सशस्त्र संचलन; निर्भय मतदानाचा कोल्हापूरकरांना दिलासा

Police Route March : ५९५ मतदान केंद्रांचा आढावा; ७१ उपद्रवी व ४० संवेदनशील भागांत पोलिसांची विशेष सतर्कता,मतदान व मतमोजणी शांततेत पार पडण्यासाठी पोलिस-प्रशासनाचा संयुक्त प्रयत्न
Kolhapur police conduct a flag march through major city roads to boost voter confidence

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज सायंकाळी शहराच्या मुख्य मार्गावरून पोलिसांचे सशस्त्र संचलन पार पडले. पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली संवेदनशील भाग व उपद्रवी मतदान केंद्रांसमोरून संचलन करण्यात आले. ‘मतदारांनी निर्भयपणे मतदानाचा हक्क बजावावा’ असा संदेश या संचलनातून देण्यात आला.

