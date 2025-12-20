कोल्हापूर

Kolhapur Election : नगरपरिषद निकालाच्या दिवशी ६०० पोलिस रस्त्यावर; गुलाल, फटाके आणि मिरवणुकांना पूर्ण बंदी

Tight Police Security : नगरपरिषद व नगरपंचायत निकाल जाहीर होण्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त, निकालानंतर विजय मिरवणुका, फटाके फोडणे व गुलाल उधळण्यास पोलिस प्रशासनाची स्पष्ट मनाई; विनापरवाना मिरवणूक काढल्यास थेट गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा
Tight Police Security

Tight Police Security

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील १० नगरपरिषदा व तीन नगरपंचायतींसाठी झालेल्या निवडणुकीचा निकाल रविवारी (ता. २१) जाहीर होणार आहे. मतमोजणीसह जिल्ह्यात कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

