Kolhapur Election : नगरपरिषद निकालाच्या दिवशी ६०० पोलिस रस्त्यावर; गुलाल, फटाके आणि मिरवणुकांना पूर्ण बंदी

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील १० नगरपरिषदा व तीन नगरपंचायतींसाठी झालेल्या निवडणुकीचा निकाल रविवारी (ता. २१) जाहीर होणार आहे. मतमोजणीसह जिल्ह्यात कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. .८० अधिकाऱ्यांसह ५०० पोलिस, ८०० होमगार्ड, जलदकृती दलाच्या तुकड्या असा बंदोबस्त राहणार आहे. जमावबंदी आदेशामुळे विजयी उमेदवारांना फटाके, गुलालाची उधळण व मिरवणुका टाळण्याचे आवाहन पोलिस प्रशासनाने केले आहे..पेठवडगाव, गडहिंग्लज, कागल, जयसिंगपूर, मलकापूर, कुरुंदवाड, पन्हाळा, हुपरी, मुरगूड, शिरोळ या नगरपरिषदा व हातकणंगले, आजरा, चंदगड नगरपंचायतींसाठी दोन डिसेंबरला मतदान झाले होते. .मतमोजणीची तारीख पुढे ढकलून २१ डिसेंबर निश्चित करण्यात आली. जल्लोष करण्यासाठी कोणीही मतमोजणीच्या परिसरात जाणार नाही, याची दक्षता पोलिस घेत आहेत. विनापरवाना मिरवणूक काढल्यास गुन्हे.जिल्ह्यात जमावबंदीचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढला आहे. निकालानंतर विजयी मिरवणुका काढण्यास बंदी असेल. परवानगी न घेता कोणीही मिरवणूक काढल्यास थेट गुन्हे दाखल केले जातील, अशा इशारा पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांनी दिला आहे. तसेच फटाके फोडण्यास, गुलाल उधळण्यास मनाई करण्यात आली आहे..बंदोबस्त असा.... पोलिस अधीक्षकअपर पोलिस अधीक्षक = ०२पोलिस उपअधीक्षक = ०८पोलिस निरीक्षक = १२उपनिरीक्षक = ५५.पोलिस अंमलदार = ४६३होमगार्ड = ८००जलदकृती दलाची पथके = ०३राखीव दलाची पथके = ०५.