Kolhapur Election Seat Battel

sakal

कोल्हापूर

Kolhapur Election: आरक्षणानंतर जागांसाठी सुरु होणार रस्सीखेच; महायुतीतल्या समीकरणावर ठरणार कोल्हापूरचं भविष्य!

Seat Battel: महायुतीतील भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी पक्ष यांच्यात जागा वाटपावरून सुरू होणारी रस्सीखेच आगामी कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीचा संपूर्ण राजकीय पट बदलू शकते. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर प्रत्येक पक्ष आपल्या मतदारसंघात अधिकाधिक जागा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील
Published on

कोल्हापूर: इच्छुकांशी संख्या भरपूर व जागा मर्यादित असल्याने आरक्षण निश्‍चित झाल्यानंतर पुढील आठवड्यापासून जागा मिळवण्यासाठी रस्सीखेच सुरू होणार आहे. महायुतीमध्ये दक्षिण, उत्तर विधानसभा मतदारसंघातील जागांचे समीकरण महत्त्‍वाचे ठरणार असून, त्यातून एकत्र की स्वबळाचा नारा ठरणार आहे.

