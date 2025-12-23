Kolhapur Muncipal : कोल्हापूर महापालिकेसाठी जागा वाटपाचे गुऱ्हाळ तापले; महाविकास आघाडी आणि महायुतीत अंतिम निर्णयाची घडी

कोल्हापूर : महाविकास आघाडी आणि महायुतीत जागा वाटपाचे गुऱ्हाळ सुरूच आहे. आघाडीतील शिवसेना ठाकरे सेनेकडून उद्या (ता.२३) प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक होत आहे. महायुतीतील नेते सध्या मुंबईत असल्यामुळे ते तेथेच याबाबत चर्चा करणार आहेत. .त्यामुळे साधारण गुरुवारी (ता.२५) कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळणार, कोण स्वतंत्र लढणार याबाबतचा निर्णय होणार असल्याचे सांगण्यात येते. महाविकास आघाडीत कॉंग्रेसला सर्वाधिक जागा, तर महायुतीत भाजपला सर्वाधिक जागा मिळण्याबाबत दोन्ही पक्ष ठाम आहेत. .Kolhapur Muncipal : नगरपालिका निकालांनी राजकारणाची दिशा बदलली; महायुतीला बळ, काँग्रेसच्या अधःपतनाचे चित्र स्पष्ट.जागा वाटपात, विजयी होईल, अशा उमेदवारांना उमेदवारी द्यायची हे निश्चित झाले आहे, यावर पक्षांचे एकमत झाले आहे. मात्र, प्रत्येकाला अधिक जागा पाहिजे आहेत. त्यामुळे महायुतीने उपसमिती स्थापन करून दुसऱ्या फळीवर जबाबदारी दिली आहे..त्यांनीही अहवाल तयार केला असून, तो सर्व्हेतील अहवालानंतर जाहीर होणार असल्याचे सांगण्यात येते. दरम्यान, महाविकास आघाडीतील शिवसेना ठाकरे पक्षाने उद्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक ठेवली आहे. .Kolhapur Muncipal : नगरपालिका निकालांनी राजकारणाची दिशा बदलली; महायुतीला बळ, काँग्रेसच्या अधःपतनाचे चित्र स्पष्ट.यासाठी जिल्हा संपर्कप्रमुख अरुण दुधवडकर उपस्थित राहणार आहेत. शिवसेना ठाकरे सेनेला अधिक जागा मिळाव्यात, यासाठी ते पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेणार आहेत. सायंकाळी पाच वाजता पदाधिकाऱ्यांची बैठक होईल. .त्यानंतर ते कॉंग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील यांची उद्याच भेट घेण्याची शक्यता आहे. अपेक्षित जागा मिळण्यासाठी येथे अंतिम चर्चा होण्याची शक्यता आहे. महायुतीमध्ये भाजपलासुद्धा अधिक जागा पाहिजे आहेत. .तसेच शिवसेना शिंदे गटाकडूनही सत्तेतील पक्ष आणि पालकमंत्री असलेला पक्ष असल्यामुळे सर्वाधिक किंबहुना भाजपच्या बरोबरीने जागा मिळायला पाहिजेत, असा आग्रह आहे. आजही दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांची बैठक झाली आहे. .विजयी होऊ शकणाऱ्या उमेदवाराला पक्ष बदलून जागा देण्याबाबतही काही ठिकाणी निर्णय झाला आहे. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री हसन मुश्रीफ, मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार राजेश क्षीरसागर हे सर्व मुंबईत एकत्रित असणार आहेत. त्या ठिकाणीच महायुतीतील पक्षांच्या जागा निश्चित होतील. त्यानंतर साधारण गुरुवारी (ता.२५) प्रत्येक पक्षाकडून त्यांच्या उमेदवारांच्या नावाची घोषणा होईल, असे नियोजन आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.