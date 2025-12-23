कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : कोल्हापूर महापालिकेसाठी जागा वाटपाचे गुऱ्हाळ तापले; महाविकास आघाडी आणि महायुतीत अंतिम निर्णयाची घडी

Seat Sharing Talks Intensify Ahead : महाविकास आघाडी आणि महायुतीत ‘कोणाला किती जागा’ यावर मतभेद; गुरुवारी अंतिम तोडगा अपेक्षित, ठाकरे गटाची प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक, काँग्रेस नेतृत्वाशी थेट चर्चा करून अधिक जागांसाठी प्रयत्न
सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : महाविकास आघाडी आणि महायुतीत जागा वाटपाचे गुऱ्हाळ सुरूच आहे. आघाडीतील शिवसेना ठाकरे सेनेकडून उद्या (ता.२३) प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक होत आहे. महायुतीतील नेते सध्या मुंबईत असल्यामुळे ते तेथेच याबाबत चर्चा करणार आहेत.

