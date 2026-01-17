कोल्हापूर

Kolhapur Politics : जागा वाटपात फसले... मतदारांनी तारले! शिवसेना शिंदे गट; महायुतीचा अधिक फायदा मित्रपक्षालाच

Shiv Sena Shinde : जागा वाटपातील चुकांमुळे शिंदे शिवसेनेला अपेक्षित यशापासून मुकावे लागले, महायुतीत सहभागी असूनही मित्रपक्षालाच अधिक राजकीय लाभ
Shiv Sena Shinde group leaders and supporters celebrating victories during Kolhapur municipal election results.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि शहराचे आमदार शिवसेना शिंदे पक्षाचे असूनही त्यांनी लढविलेल्या जागांपैकी केवळ पन्नास टक्केच यश मिळाले आहे. चुकीच्या जागा शिवसेनेच्या धनुष्यबाणावर लढविल्याचा हा परिणाम आहे.

