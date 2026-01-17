Kolhapur Politics : जागा वाटपात फसले... मतदारांनी तारले! शिवसेना शिंदे गट; महायुतीचा अधिक फायदा मित्रपक्षालाच

कोल्हापूर : जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि शहराचे आमदार शिवसेना शिंदे पक्षाचे असूनही त्यांनी लढविलेल्या जागांपैकी केवळ पन्नास टक्केच यश मिळाले आहे. चुकीच्या जागा शिवसेनेच्या धनुष्यबाणावर लढविल्याचा हा परिणाम आहे. .जागा वाटपात सूक्ष्म नियोजन केले असते, तर हा आकडा वीसहून अधिक पोहोचला असता. त्यामुळे जागा वाटपात फसले, तरीही मतदारांनी तारले, अशी अवस्था शिंदेंच्या शिवसेनेची झाली. गतवेळी कोणतीही सत्ता नसताना महापालिकेत शिवसेनेचे चार प्रतिनिधी होते. .Kolhapur Municipal Election : ५८ नवीन चेहऱ्यांना संधी; दोन माजी महापौरांसह १७ माजी नगरसेवक विजयी.यावेळी शिवसेनेला पंधरा जागांवर विजय मिळाला आहे. शहराचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांचे चिरंजीव ऋतुराज, चुलत बहीण मंगला साळोखे, मेहुण्याची पत्नी वंदना साळोखे हे तीनही उमेदवार घरचे आहेत. माजी आमदार जयश्री जाधव यांचे चिरंजीव सत्यजित जाधव, यापूर्वीचे सभागृह नेते शारंगधर देशमुख हे विजयी झाले आहेत..याव्यतिरिक्त अन्य जागा विजयी करण्यासाठी त्यांना संधी होती. मात्र, मित्रपक्षाने दिलेल्या उमेदवारांच्या हाती ‘धनुष्यबाण’ दिला, तेथेच त्यांचा घात झाला. महायुतीत शिंदे शिवसेनेला मित्रपक्षाने केवळ ३० जागांवरच रोखले. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना प्रचारासाठी कोल्हापुरात आणले. .Kolhapur Polls : राजर्षी शाहू आघाडीला नडला जागांचा अट्टहास; एकही उमेदवार विजयी नाही, नव्याने मांडावी लागणार गणितं.त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांचा विचार करता किमान वीसहून अधिक जागा अपेक्षित होत्या. त्यामुळे महायुतीत शिवसेनेपेक्षा मित्रपक्षालाच महायुतीचा अधिक फायदा झाल्याचे दिसून येते..महापौर बनविण्यासाठी संधीअपेक्षेपेक्षा कमी जागांवर विजय झाला असला तरीही शिवसेनेने पक्ष बांधणी मजबूत केल्याचे दिसून आले. शिवसेनेचा महापौर बनविण्यासाठी एक चांगली संधी शिवसेनेने घेतली आहे. विरोधकांनी ज्या प्रभागात शिवसेनेच्या उमेदवारांना ‘टार्गेट’ केले,.त्याही जागांवर विजय मिळवला. काही ठिकाणी नवे चेहरे देऊन विजय मिळविला. पूर्वाश्रमीच्या काँग्रेसच्या असलेल्या कौसर बागवान हा नवीन चेहरा यानिमित्ताने पुढे आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.