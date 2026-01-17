कोल्हापूर

Kolhapur Election : नेतृत्व अभावातून पुन्हा पीछेहाट; शिवसेना ठाकरे पक्ष, एकमेव उमेदवार विजयी

Shiv Sena UBT : नेतृत्वाच्या अभावामुळे ठाकरे शिवसेनेला शहरात मोठा फटका, प्रतिज्ञा उत्तुरेंचा विजय हा पक्ष नव्हे, तर जनसंपर्काचा विजय, संघटन मजबूत न झाल्याचा परिणाम थेट निकालांवर
Shiv Sena (UBT) leader Pratigya Utture after securing victory in Kolhapur civic elections.

Shiv Sena (UBT) leader Pratigya Utture after securing victory in Kolhapur civic elections.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : नेतृत्वाच्या अभावाने शहरातील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची आज पुन्हा एकदा पीछेहाट झाली. माजी नगरसेविका प्रतिज्ञा उत्तुरे या एकमेव विजयी झाल्या. यालाही त्यांच्या प्रभागातील जनसंपर्क महत्त्‍वाचा ठरला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Muncipal corporation
muncipal corporation election
shivsena
Shiv Sena Thackeray faction

Related Stories

No stories found.