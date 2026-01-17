Kolhapur Election : नेतृत्व अभावातून पुन्हा पीछेहाट; शिवसेना ठाकरे पक्ष, एकमेव उमेदवार विजयी

कोल्हापूर : नेतृत्वाच्या अभावाने शहरातील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची आज पुन्हा एकदा पीछेहाट झाली. माजी नगरसेविका प्रतिज्ञा उत्तुरे या एकमेव विजयी झाल्या. यालाही त्यांच्या प्रभागातील जनसंपर्क महत्त्वाचा ठरला आहे. .एकदिलाने शिवसेना ठाकरे पक्षाचे काम झाले असते तर किमानपूर्वी इतक्या चार जागा मिळवता आल्या असत्या. मात्र, तसे घडले नसल्याचे निकालावरून स्पष्ट झाले आहे.स्वतःचा पक्ष दोन आकडी जागा लढवू शकतो, असा ठाम निर्धार केल्यानंतरही केवळ सहा जागा पदरात पडल्या. .Kolhapur Election : हिंदुत्वाचे पर्व; भाजपचे दीर्घकाळाचे स्वप्न साकार, काँग्रेस नेतृत्वाला नडला अतिआत्मविश्वास.स्वबळावर लढण्याची ताकद किंवा अन्य पक्षाशी युती करणेही शक्य नव्हते, तरीही आघाडीत जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडण्यासाठी धडपड शेवटपर्यंत केली. त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. सहापैकी केवळ एका जागेवर विजय मिळवता आला. .उत्तुरे यांचा विजय हा त्यांचा स्वतःचा विजय आहे. त्यांनी पक्षाशी एकनिष्ठ राहून जनतेच्या सेवेत राहण्यात कोणतीही कुचराई केली नाही. त्याचे हे फलित आहे. उमेदवारी जाहीर होण्यापूर्वीच त्यांचा विजय निश्चित होता. त्यांच्या कार्यावरच प्रभागातून त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे, मात्र या उलट जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवले यांना त्यांच्याकडील तिन्ही जागांवर विजय मिळवता आला नाही. .Nagar Palika Election Result: मंचर नगराध्यक्षपदाची लढतीत शिवसेनाच्या राजश्री दत्ता गांजाळे विजयी.या लढती चर्चेच्या झाल्या असल्या तरीही ‘जो जिता वही सिकंदर’ असल्यामुळे शिवसेना ठाकरे पक्षाला आज अपयशाला सामोरे जावे लागले..आत्मपरीक्षणाची वेळमहापालिकेत शिवसेना ठाकरे पक्षाला मिळालेल्या अपयशामुळे शहरप्रमुख आणि निवडणूकप्रमुख असलेल्या सुनील मोदी यांनी निकालानंतर पदाचा राजीनामा दिला. पक्षाला आघाडीत जागा मिळवण्यापासून ते प्रत्येक उमेदवारांच्या बॅक ऑफिसचे काम त्यांनी केले. .किमान चार उमेदवार विजयी होतील, असा त्यांचा अंदाज मतदारांनीही फोल ठरवला. यामुळे शिवसेना ठाकरे पक्षाचे शहरातील अस्तित्व कोठे पोहोचले याचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. खंबीर नेतृत्व, संघटना मजबूत करण्यात आजपर्यंत आलेले अपयशही या पराभवाला कारणीभूत आहे. त्याचाही फटका उमेदवारांना बसला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.