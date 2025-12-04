Kolhapur Election : मतमोजणी पुढे ढकलताच कार्यकर्त्यांचा ताण शिगेला; कागल-मुरगूडमध्ये लाखांच्या पैजा रंगल्या

कोल्हापूर : नगरपालिका निवडणुकीच्या मतदानानंतर चुरशीच्या ठिकाणी कार्यकर्त्यांकडून लाखांच्या पैजा लागल्या आहेत. काल मतदान संपल्यानंतर आज दिवसभर प्रभागनिहाय मतदानाची आकडेमोड करण्यात कार्यकर्ते व्यस्त होते..जिल्ह्यातील दहा नगरपालिका आणि तीन नगरपंचायतींसाठी काल (ता. २) चुरशीने ७८ टक्के मतदान झाले. या निवडणुकीची मतमोजणी आज होणार होती; पण, न्यायालयाने ती २१ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्याने रिंगणातील उमेदवारांसह त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. .Kolhapur Election : थकीत पगार, थांबलेली कामे आणि राजकीय अडथळे; मुडशिंगीत कर्मचाऱ्यांचा ठिय्या आंदोलनाने खळबळ!.आता मतमोजणीला सुमारे दोन आठवड्यांचा कालावधी आहे. पण, तोपर्यंतच काही नगरपालिकांत विजयी कोण होणार, यावर दोन्ही गटांच्या कार्यकर्त्यांत मोठ्या पैजा लागल्या आहेत. विशेषतः कागल, मुरगूड व जयसिंगपूरमध्ये अधिक चुरस असल्याने याठिकाणी कार्यकर्त्यांनी झालेल्या मतांच्या आकेडवारीवरून अंदाज बांधण्यास सुरुवात केली आहे..वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ व ‘शाहू’ ग्रुपचे समरजितसिंह घाटगे यांच्यातील अनपेक्षित आघाडीमुळे कागल नगरपालिकेची निवडणूक चांगलीच गाजली. तिथे या आघाडीचा सामना शिवसेना शिंदे पक्षाचे माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांच्याशी आहे, तर मुरगूडमध्ये शिवसेना शिंदे, भाजपने एकत्र येऊन मंत्री मुश्रीफ यांना शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कागलमध्ये ८० टक्के, तर मुरगूडमध्ये तब्बल ८८ टक्के मतदान झाले आहे..Kolhapur Election : जुन्या सच्च्या कार्यकर्त्यांकडे पाठ… आणि नवख्या उमेदवारांना सरळ उमेदवारी! पक्षात वाढते ‘जुगाडशाही’चे सावट.त्यामुळेच या दोन नगरपालिका हद्दीत कार्यकर्त्यांमध्ये पैजा रंगल्या आहेत. मुरगूडमध्ये एकमेकांविरोधात असलेल्या कार्यकर्त्यांनी रोख एक लाखाची पैज लावली आहे. काही साक्षीदारांना मध्यस्थी करून अशा पैजा अनेक ठिकाणी लागल्या आहेत. त्यात बाजी कोण मारणार, यासाठी २१ डिसेंबरची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..टक्का वाढला, धक्का कुणालागेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत गडहिंग्लज वगळता अन्य नगरपालिकेत मतदानाचा टक्का वाढला आहे. त्यातही महिला मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात मतदानाचा हक्क बजावला आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत ‘लाडकी बहीण’ योजना प्रभावी ठरली, त्याच धर्तीवर या निवडणुकीतही महिलांचे मतदान निर्णायक असेल. पण, वाढलेल्या मतदानाचा टक्का कुणाला धक्का देणार, याची मोठी उत्सुकता असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.