Kolhapur Election : मतमोजणी पुढे ढकलताच कार्यकर्त्यांचा ताण शिगेला; कागल-मुरगूडमध्ये लाखांच्या पैजा रंगल्या

Workers Engage in Intense Vote Calculations : मतमोजणी २१ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्यानंतर कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी चळवळ दिसून येत आहे. विशेषतः कागल, मुरगूड आणि जयसिंगपूरमध्ये प्रभागनिहाय झालेल्या मतदानाच्या आधारे अंदाज बांधले जात आहेत
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : नगरपालिका निवडणुकीच्या मतदानानंतर चुरशीच्या ठिकाणी कार्यकर्त्यांकडून लाखांच्या पैजा लागल्या आहेत. काल मतदान संपल्यानंतर आज दिवसभर प्रभागनिहाय मतदानाची आकडेमोड करण्यात कार्यकर्ते व्यस्त होते.

