Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिकेची मतमोजणी चार ठिकाणी? प्रशासनाच्या नव्या नियोजनाने राजकीय हालचाली वाढल्या

Vote Counting Plan : गर्दी व गोंधळ टाळण्यासाठी कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत चार ठिकाणी मतमोजणीचा विचार, प्रत्येक निवडणूक कार्यालयात स्ट्रॉंग रूम; ईव्हीएम वाहतूक कमी करण्यावर प्रशासनाचा भर
कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीच्या मतदानाबरोबरच मतमोजणीचीही तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. सात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांची मतमोजणी चार विविध ठिकाणी करण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्यासाठी सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांची प्राथमिक चर्चा झाली असून, त्यानुसार अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

