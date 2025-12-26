Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिकेची मतमोजणी चार ठिकाणी? प्रशासनाच्या नव्या नियोजनाने राजकीय हालचाली वाढल्या

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीच्या मतदानाबरोबरच मतमोजणीचीही तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. सात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांची मतमोजणी चार विविध ठिकाणी करण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्यासाठी सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांची प्राथमिक चर्चा झाली असून, त्यानुसार अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे..चार सदस्यीय १९ व पाच सदस्यीय एक असे २० प्रभाग आहेत. त्यासाठी सात निवडणूक कार्यालये उभारली आहेत. त्यातील सहा कार्यालयांकडे प्रत्येकी तीन प्रभाग आहेत. तसेच, एका कार्यालयाकडे दोन प्रभाग आहेत..Kolhapur Municipal : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीची तयारी अंतिम टप्प्यात; प्रशासनाकडून सात निवडणूक कार्यालये सुरू.त्या ठिकाणी अर्ज स्वीकारण्याबरोबरच छाननी, माघारी व अंतिम मतदार यादी तयार केली जाणार आहे. मतमोजणीही त्या कार्यालयनिहाय केली जाणार आहे. त्यासाठी प्रथमतः दोन ठिकाणी मोजणी करण्याची चर्चा होती. .एका ठिकाणी चार व एका ठिकाणी तीन कार्यालयांची मतमोजणी केली जाणार होती. अर्ज नेणाऱ्यांच्या संख्येवरून ईर्ष्या पाहायला मिळत असून, मतदान व मतमोजणीच्या दिवशीही मोठी चुरस निर्माण होणार आहे. .Kolhapur Muncipal : मतमोजणी पारदर्शक होण्यासाठी प्रशासन सज्ज; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दोन केंद्रांची सखोल पाहणी.त्यामुळेच चार विविध ठिकाणी मतमोजणी करण्याचा विचार पुढे आला आहे. चार वेगळ्या ठिकाणी होणाऱ्या मतमोजणीमुळे कार्यकर्त्यांच्या, नागरिकांच्या संख्येची विभागणी होणार आहे. त्यामुळे रमणमळा येथील धान्य गोदामाबरोबरच व्ही. टी. पाटील सभागृह, गांधी मैदान पॅव्हेलियन, दुधाळी पॅव्हेलियन अशा चार ठिकाणांची प्रशासनाने चर्चा केली..प्रत्येक निवडणूक कार्यालयातून मतदान केंद्रांसाठी मतदान यंत्रे दिली जाणार आहेत. त्यासाठी स्ट्रॉंग रूम तयार केली जाणार आहे. त्यामुळे त्याच ठिकाणी मतमोजणी करणे सोपे जाणार आहे. एक, दोन ठिकाणी मोजणी करण्यासाठी जी यंत्रणा नेमली जाणार आहे, .तीच सर्व ठिकाणी विभागली जाणार आहे. त्या कार्यालयांच्या ठिकाणी मतमोजणी केल्यास मतदान यंत्रांची वाहतूकही कमी होणार आहे. तसेच, या पद्धतीमुळे प्रत्येक कार्यालयातील मतमोजणी दुपारी बारापर्यंतही पूर्ण होण्यास काही अडचण येणार नाही, असा अधिकाऱ्यांचा कयास आहे. प्रशासन या नवीन पद्धतीबाबत सकारात्मक आहे. त्यामुळे चार ठिकाणी मतमोजणीचा निर्णय घेतला जाणार आहे..येथे होणार या निवडणूक कार्यालयांची मतमोजणी* रमणमळा धान्य गोदाम ः महासैनिक प्रशिक्षण केंद्र, शहाजी कॉलेज सभागृह, हॉकी स्टेडियम*व्ही. टी. पाटील सभागृह ः व्ही. टी. पाटील सभागृह कार्यालय, राजोपाध्येनगर हॉल*गांधी मैदान पॅव्हेलियन ः गांधी मैदान पॅव्हेलियन*दुधाळी पॅव्हेलियन ः दुधाळी पॅव्हेलियन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.