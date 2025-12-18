Kolhapur Muncipal : जिल्हाधिकाऱ्यांचा आढावा पूर्ण; कोल्हापूर जिल्ह्यात २१ डिसेंबरला नगरपालिका निकाल

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील १० नगरपालिका व तीन नगरपंचायतींच्या निवडणुकीची मतमोजणी २१ डिसेंबरला होत असून, या कामासाठी ७९० अधिकारी, कर्मचारी यांची नियुक्ती केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने आज जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्याकडून मतमोजणीच्या तयारीचा आढावा घेतला. .यावेळी जिल्हा पोलिसप्रमुख योगेशकुमार गुप्ता, नगरप्रशासनचे सहआयुक्त नागेंद्र मुतकेकर उपस्थित होते. दरम्यान, गडहिंग्लज नगरपालिकेच्या एका प्रभागासाठी २० डिसेंबरला मतदान होत आहे. या तयारीची माहितीही जिल्हाधिकारी येडगे यांनी दिली..Kolhapur Muncipal : निवडणूक आचारसंहिता भंग खपवून घेतला जाणार नाही; सोशल मीडियावर प्रशासनाची करडी नजर.जिल्ह्यातील नगरपालिकांसाठी २ डिसेंबरला चुरशीने ७८.८७ टक्के मतदान झाले होते. पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार मतमोजणी तीन डिसेंबला होणार होती. पण, ज्यादिवशी मतदान प्रक्रिया सुरू होती, त्याचदिवशी उच्च न्यायालयाने मतमोजणीला स्थगिती देऊन ती २१ डिसेंबरला करण्याचे आदेश दिले होते. .त्यामुळे मतदानानंतर तब्बल १९ दिवसांनी मतमोजणी होत आहे. त्याच्या तयारीची माहिती आज आयोगाने व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतली. संबंधित नगरपालिका क्षेत्रात यापूर्वीच निश्चित केलेल्या ठिकाणी ही मतमोजणी होईल..Kolhapur Election : मतमोजणी पुढे ढकलताच कार्यकर्त्यांचा ताण शिगेला; कागल-मुरगूडमध्ये लाखांच्या पैजा रंगल्या.त्यासाठी मतमोजणीची टेबल, त्यावरील मोजणी कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि नगरपालिकानिहाय किती फेऱ्यांत ही मोजणी पूर्ण होणार, हेही निश्चित करण्यात आले आहे. मतमोजणीसाठी नियुक्ती ७९० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षणही पूर्ण झाले आहे. .मतमोजणीचा निकाल फेरीनिहाय जाहीर करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही जिल्हाधिकारी येडगे यांनी दिली. निकालानंतर कुठेही मिरवणुका, रॅली निघणार नाहीत, याची दक्षता घ्या. सर्व ईव्हीएमची सुरक्षितता, सुरक्षा आणि स्ट्राँग रूमबाबत आवश्यक काळजी घ्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी येडगे यांनी दिल्या. .मतमोजणीच्या बंदोबस्तासाठी आठ पोलिस उपअधीक्षक, १२ पोलिस निरीक्षक, ५५ सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, ४६३ पोलिस अंमलदार आणि ८०० होमगार्ड नेमल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक गुप्ता यांनी दिली..उच्चांकी मतदानाबद्दल अभिनंदनजिल्ह्यात नगरपालिकांसाठी एकूण ७८.८७ टक्के मतदानाची नोंद झाली. यामध्ये मुरगूडमध्ये ८८.४३, मलकापूरला ८६.९९, तर वडगावमध्ये ८६.२४ टक्के मतदान झाले. या तीन नगरपालिकांत राज्यात उच्चांकी मतदान झाले. .या अनुषंगाने मतदार जनजागृती आणि मतदान प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविल्याबद्दल जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता तसेच सर्व संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि त्यांच्या टीमचे राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी अभिनंदन केले..दृष्टिक्षेपात मतमोजणीनगरपालिका एकूण टेबल फेऱ्याजयसिंगपूर १३ ५मुरगूड ६ २मलकापूर ५ २ वडगाव १० ३.गडहिंग्लज ११ ४कागल ६ ७पन्हाळा ५ २कुरुंदवाड १० ३हुपरी ५ ७ शिरोळ ११ ३.आजरा १० २चंदगड ९ २हातकणंगले ७ ३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.