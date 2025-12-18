कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : जिल्हाधिकाऱ्यांचा आढावा पूर्ण; कोल्हापूर जिल्ह्यात २१ डिसेंबरला नगरपालिका निकाल

Municipal vote counting : जिल्ह्यातील १० नगरपालिका आणि तीन नगरपंचायतींच्या निवडणुकीची मतमोजणी २१ डिसेंबर रोजी होणार असून प्रशासनाने संपूर्ण तयारी पूर्ण केली आहे. मतमोजणीसाठी ७९० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
Municipal vote counting

Municipal vote counting

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील १० नगरपालिका व तीन नगरपंचायतींच्या निवडणुकीची मतमोजणी २१ डिसेंबरला होत असून, या कामासाठी ७९० अधिकारी, कर्मचारी यांची नियुक्ती केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने आज जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्याकडून मतमोजणीच्या तयारीचा आढावा घेतला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Collector
election
Muncipal corporation
nagarpalika
Nagarpanchyat
counting of votes
Corporation Election
muncipal corporation election
Counting votes
Kolhapur Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com