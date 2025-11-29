Kolhapur Muncipal Corporation : महापालिका निवडणुकीचा काउंटडाउन! पण मतदार यादीच्या हरकतीनं संपूर्ण चित्रच बदलणार? इच्छुकांचा ‘वेट अँड वॉच’ मोड सुरूच!

कोल्हापूर

Supreme Court Order Clears : सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका निवडणुकीचा मार्ग मोकळा केला असला सध्या तरी इच्छुकांनी ‘वेट ॲँड वॉच’ म्हणत भेटीगाठी चालवल्या आहेत. आरक्षणाबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका निवडणुकीचा मार्ग मोकळा केला असला तरी प्रत्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम केव्हा जाहीर होणार याकडे आता साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. सध्या मतदार यादीचा कार्यक्रम सुरू असून, त्यातील हरकती पाहता त्यांचा निपटारा केव्हा होणार, त्याची मुदत वाढवली जाणार का? यावर निवडणुकीचा कार्यक्रम अवलंबून आहे.

