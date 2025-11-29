Kolhapur Muncipal Corporation : महापालिका निवडणुकीचा काउंटडाउन! पण मतदार यादीच्या हरकतीनं संपूर्ण चित्रच बदलणार? इच्छुकांचा ‘वेट अँड वॉच’ मोड सुरूच!

कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका निवडणुकीचा मार्ग मोकळा केला असला तरी प्रत्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम केव्हा जाहीर होणार याकडे आता साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. सध्या मतदार यादीचा कार्यक्रम सुरू असून, त्यातील हरकती पाहता त्यांचा निपटारा केव्हा होणार, त्याची मुदत वाढवली जाणार का? यावर निवडणुकीचा कार्यक्रम अवलंबून आहे. .त्यामुळे सध्या तरी इच्छुकांनी ‘वेट ॲँड वॉच’ म्हणत भेटीगाठी चालवल्या आहेत. आरक्षणाबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा केला आहे. .Kolhapur Election: महापालिका निवडणुकीत पुन्हा विलंब प्रारूप मतदार यादीची घोषणा २० नोव्हेंबरपर्यंत ढकलली.जिल्हा परिषदेचा मतदार यादीचा कार्यक्रम संपत आला असल्याने प्रथम ती निवडणूक जाहीर होण्याची चर्चा आहे. सध्या महापालिकेच्या मतदार यादी कार्यक्रमातील हरकती दाखल करण्याची मुदत वाढवली आहे..त्यामुळे अंतिम मतदार यादी जाहीर करण्याबरोबरच मतदान केंद्राची यादी तसेच त्यानुसार केंद्रानिहाय मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्याची मुदतही वाढली आहे. २२ डिसेंबरपर्यंत हा कार्यक्रम आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत जरी मतदार यादीचा कार्यक्रम संपला तरी त्यानंतर जानेवारीमध्ये निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करता येऊ शकतो. .Kolhapur Election : मतदार यादीत नाव असूनही ‘नाव गायब’? विभागीय कार्यालयांत हरकती दाखल करण्यासाठी नागरिकांची धावपळ!.त्यासाठी जिल्हा परिषदेची निवडणूक केव्हा संपणार हाही मुद्दा राहणार आहे. दरम्यान, मतदार यादी हरकती पाहता सध्या जाहीर झालेला कार्यक्रम बदलला जाणार नाही हे सांगता येत नाही. निवडणूक होणार हे जरी स्पष्ट झाले असले तरी प्रत्यक्ष कार्यक्रम केव्हा सुरू होणार याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. .त्यामुळे इच्छुकांकडून मतदार यादीच्या दुरुस्ती, भेटीगाठी सुरू ठेवण्यात येत आहेत. अजून जागा वाटपाबाबत काही चर्चा सुरू झालेली नाही. जिल्हा परिषद निवडणूक सुरू झाल्यानंतर त्याबाबतची चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इच्छुकांच्या हातात प्रतीक्षा करण्याशिवाय आता अन्य पर्याय नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.