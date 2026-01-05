कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : दोन की तीन यंत्रे? प्रभागातील उमेदवारसंख्येनुसार ठरणार मतदान यंत्रांची संख्या

Voting Machine Requirement : उमेदवारांची संख्या निश्चित झाल्यानंतर महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान यंत्रांची अंतिम आखणी,बहुतेक केंद्रांवर दोन यंत्रे, तर काही प्रभागांत तिसऱ्या यंत्राची शक्यता
Election officials inspecting voting machines ahead of Kolhapur municipal polls.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीतील उमेदवारांची संख्या निश्‍चित झाल्यामुळे आता ५९५ मतदान केंद्रांसाठी १३०० च्या आसपास मतदान यंत्रे लागण्याची शक्यता आहे. अनेक ठिकाणी प्रत्येकी दोनच यंत्रे लागतील असे दिसते.

