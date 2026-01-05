Kolhapur Muncipal : दोन की तीन यंत्रे? प्रभागातील उमेदवारसंख्येनुसार ठरणार मतदान यंत्रांची संख्या

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीतील उमेदवारांची संख्या निश्चित झाल्यामुळे आता ५९५ मतदान केंद्रांसाठी १३०० च्या आसपास मतदान यंत्रे लागण्याची शक्यता आहे. अनेक ठिकाणी प्रत्येकी दोनच यंत्रे लागतील असे दिसते. .पाच सदस्यांच्या प्रभागात (क्र. २०) तीन यंत्रे लागू शकतात. याबाबत संबंधित कार्यालयाच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी अंतिम निर्णय घ्यायचे आहेत. मतदानासाठी आता निवडणूक यंत्रणेची तयारी सुरू आहे. .Satara News: 'साताऱ्यात पालिकेसाठी सरासरी ५८.६० टक्के मतदान'; काही ठिकाणी हाणामारी; अनेक केंद्रांत रात्री उशिरापर्यंत गर्दी !.पोस्टल मतदान, मतदान यंत्रांसाठी तसेच केंद्रांवर माहितीसाठी लावण्यासाठी अशा विविध ठिकाणी वापरण्यासाठी मतदान पत्रिकेची छपाई केली जात आहे. मंगळवारपर्यंत (ता. ६) ती पूर्ण होऊन त्या दिवशी मतदान प्रशिक्षण घेतले जाणार आहे. त्यानंतर दोन दिवसांत संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयांकडून मतदान यंत्रे तयार करून स्ट्रॉंगरूममध्ये ठेवली जाणार आहेत..५९५ मतदान केंद्र निश्चित झाली असून ३२७ उमेदवारही ठरले आहेत. त्यातील बहुतांश केंद्रांसाठी एक कंट्रोल युनिट व दोन मतदान यंत्रे लागण्याची शक्यता आहे. ज्या प्रभागातील चार जागांसाठी १२ ते १५ किंवा त्यापेक्षा जास्त उमेदवार असतील तिथे तिसरे यंत्र लावले जाऊ शकते. .Nashik Municipal Election : नाशिक पालिका निवडणुकीत मतदानाचा टक्का घसरला; ६८.३४% नोंद, ४.६६ टक्क्यांची घट.यंत्रावर मतदान कसे करायचे याचे प्रात्यक्षिक महापालिकेच्या निवडणूक विभागाकडून सादर केली जाणार आहेत. त्यानुसार विविध पक्षांकडूनही डमी यंत्रे तयार करून मतदारांना दाखवली जाणार आहेत..मराठी आडनावाच्या वर्णाक्षरानुसार नावांचा क्रममतदान यंत्रावर उमेदवारांचा क्रम हा त्यांच्या आडनावाच्या मराठी वर्णाक्षरानुसार लावला जाणार आहे. काही निवडणूक कार्यालयांनी उमेदवारांना प्रभागातील मतपत्रिकेतील त्यांच्या नावाच्या क्रमांकाची माहिती दिली आहे. त्यानुसार उमेदवारांनी त्याचा प्रचार करण्यास सुरुवात केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.