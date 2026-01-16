Kolhapur Election : मतदान सुरळीत पार पाडण्यासाठी तीन हजारांहून अधिक कर्मचारी रात्रभर कार्यरत

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी राबवलेल्या मतदान प्रक्रियेसाठी तीन हजारांहून अधिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची यंत्रणा रात्री उशिरापर्यंत राबली. ५९५ मतदान केंद्रांबरोबरच मतदान यंत्रांची वाहतूक करण्यासाठी केएमटी, एसटीचे कर्मचारी, दिव्यांगांना मदत करण्यासाठी आशा वर्कर्स, आरोग्य विभागाचे, तर आरोग्यविषयक मदत करण्यासाठी वैद्यकीय कर्मचारीही तैनात होते. तसेच मतदारांचे नाव शोधण्यासाठी बीएलओही मतदान केंद्राच्या आवारात होते.. मतदानासाठी ५९५ मतदान केंद्रे तयार करण्यात आली होती. त्याच्या तयारीसाठी गेल्या आठवड्यापासून यंत्रणा राबत होती. कालपासून दोन हजार ९७५ कर्मचारी त्या केंद्रांवर तैनात केले. .Kolhapur Election : भरारी पथकांना दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार; मतदानापूर्वी प्रशासनाचा कडक पहारा.आज रात्रीपर्यंत मतदान यंत्र संबंधित निवडणूक कार्यालयाकडे जमा करेपर्यंत कार्यरत होते. त्यांच्याबरोबरच मतदान केंद्राच्या आवारात मतदारांना मदत करण्यासाठी महापालिकेचे अनेक कर्मचारी तैनात होते. .त्यात प्रत्येक केंद्राच्या ठिकाणी दिव्यांगांसाठी व्हीलचेअर ठेवण्यात आली होती. त्यावर बसवून मतदान केंद्रात नेण्यासाठी प्रत्येकी दोन ते तीन आरोग्य कर्मचारी तैनात केले होते. याबरोबरच काही मदत लागल्यास प्रत्येक ठिकाणी किमान दोन आशा वर्कर्स नियुक्त केल्या होत्या. त्यांच्याकडून अनेक मतदारांना मदत केली गेली. अनेक ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिक, रुग्णांना केंद्रात ने-आण केली..Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू; २० प्रभागांसाठी ५८४ मतदान केंद्रांची अधिकृत घोषणा.मतदारांचे नाव शोधून देण्यासाठी बीएलओ नेमले होते. ५९५ केंद्रांसाठी एक हजाराहून जास्त बीएलओ होते. त्यांच्याकडून मतदारांची नावे, अनुक्रमणिका क्रमांक, मतदान बूथ नंबर काढून दिला जात होता, तर केंद्राच्या आवारात कुणाला आरोग्यविषयक मदत लागली, तर उपचारासाठी महापालिकेचे वैद्यकीय कर्मचारीही औषधांसह उपलब्ध ठेवले होते. .याबरोबरच मतदान यंत्रे नेण्यासाठी आणण्यासाठी ६५ केएमटी होत्या. तसेच ४५ एसटींचाही वापर करण्यात आला. त्यांचे कर्मचारी वेगळेच होते. या बसच्या सायंकाळनंतरच्या फेऱ्या बंद करण्यात आल्या..या साऱ्यांबरोबरच महापालिकेच्या निवडणूक कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मतदानाची आकडेवारी मिळवणे, जिथे कुठे प्रश्न निर्माण झाल्यास संबंधित विभागाचे कर्मचारी पाठवण्याची जबाबदारी पार पाडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.