Kolhapur Election : महायुती विरुद्ध महायुती सामना; कोल्हापूरच्या प्रभाग ९ मध्ये माजी नगरसेवकांची प्रतिष्ठेची लढत

कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग क्रमांक नऊमध्ये उमेदवारी निश्चित समजून इच्छुकांनी जोरदार प्रचारास सुरुवात केली आहे. राजकीय पक्षांकडून काही प्रस्थापितांची उमेदवारी निश्चित झाली आहे. .त्यामुळे आठ दिवसांपासून हे उमेदवार घरोघरी, गल्लोगल्ली प्रचारास लागले आहेत. येथे काँग्रेस उमेदवार विरोधात भाजप व शिवसेना संघटितपणे सामोरे जात आहे. सर्वसाधारण गटात पूर्वाश्रमीचे काँग्रेस पक्षातील सहकारी शारंगधर देशमुख व राहुल माने या तुल्यबळ माजी नगरसेवकांत लक्षवेधी व चुरशीच्या लढतीचे संकेत आहेत. - राजेंद्र पाटील.Kolhapur Election : प्रभाग ८ मध्ये राजकीय प्रतिष्ठेची लढाई; दिग्गज घराण्यांसमोर नवख्या उमेदवारांचे मोठे आव्हान.विधानसभेच्या काँग्रेस उमेदवारीवरून मतभेद झाल्याने पालिकेतील काँग्रेसचे गटनेते शारंगधर देशमुख यांनी आमदार सतेज पाटील यांची साथ सोडून आपले सहकारी आजी-माजी नगरसेवक व कार्यकर्त्यांसह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला..त्यानंतर त्यांनी रंकाळा पश्चिम भागात विशेष लक्ष घातले. प्रभागांचे आरक्षण निश्चित होताच देशमुख यांनी उमेदवारी निश्चित होईल, अशा भाजपमधील प्रस्थापित सहकाऱ्यांना बरोबर घेऊन प्रचारास सुरुवात केली आहे. फुलेवाडी भागातून भाजपतर्फे माजी स्थायी समिती सभापती सर्जेराव पाटील यांच्या घरातील माधवी मानसिंग पाटील यांची उमेदवारी निश्चित मानली जाते..Kolhapur Municipal : 'कट्टर शिवसैनिक आहे, उमेदवारी द्या' ठाकरे सेनेतील इच्छुकांची मुलाखतीत ठाम भूमिका.काँग्रेसतर्फे सर्वसाधारण गटातून राहुल माने यांची उमेदवारी निश्चित झाल्याने तेही प्रचारास लागले आहेत. ओबीसी गटातून भाजपचे माजी पदाधिकारी अमोल पालोजी यांच्या पत्नी अनुश्री व विजय ऊर्फ रिंकू देसाई यांची नावे चर्चेत आहेत..श्री. माने हे बलराम कॉलनी प्रभागाचे नेतृत्व करत होते. हा भाग नव्या रचनेत प्रभाग क्रमांक आठमध्ये गेला आहे. आठ नंबरचा प्रभाग माने यांच्या पत्नी ऋग्वेदा यांना काँग्रेसने उमेदवारी देण्याचे निश्चित केले आहे. .श्री. देशमुख यांच्या विरोधात लढण्यासाठी माने यांना प्रभाग आठऐवजी क्रमांक नऊच्या प्रभागात उभे करण्याचे काँग्रेस नेतृत्वाने निश्चित केल्याने ते येथे प्रचारास लागले आहेत. काँग्रेसशी फारकत घेऊन देशमुख यांनी शिवसेनेत प्रवेश केल्याने काँग्रेस येथील लढत प्रतिष्ठेची करणार आहे. या प्रभागात शेवटच्या टप्प्यात अचानक काही उमेदवारांची नावे पुढे येण्याची शक्यता आहे. .प्रभागाची व्याप्तीरंकाळा तलाव, अंबाई टॅंक परिसर, हरिओमनगर, साने गुरुजी वसाहत, कणेरकरनगर, फुलेवाडी, फुलेवाडी-रिंगरोड दरम्यानच्या गजानन कॉलनी, कोतवालनगर, अहिल्याबाई होळकरनगर, दोन धनगरवाडे, तामजाई कॉलनी, प्रियांका मेडिकलपर्यंत..दृष्टिक्षेपात लोकसंख्याएकूण लोकसंख्या = २७६२०अनुसूचित जाती लोकसंख्या = १९५७अनुसूचित जमाती लोकसंख्या = २१९पुरुष मतदार = १३,३३३महिला मतदार = १३२५२एकूण मतदार = २६५८५.आरक्षण असेअ- ओबीसीब- खुला महिला क- खुला महिलाड- खुला .इच्छुक असे....शारंगधर देशमुख, राहुल माने, अमरसिंह पाटील, प्रकाश घाटगे, माधवी मानसिंग पाटील, संगीता संजय सावंत, अनुश्री अमोल पालोजी, पल्लवी सोमनाथ बोळाईकर, विद्या सुनील देसाई, विजय देसाई, सचिन सुतार, उदय सासने..विकासाचे मुद्दे रंकाळा तलाव प्रदूषणमुक्त करणे रंकाळा टॉवर, संध्यामठ व तलावाचे संवर्धन करणे रंकाळा परिसरात स्वतंत्र पार्किंगची सुविधा आवश्यक बंद अंबाई टॅंक सुरू करायला हवा रंकाळा परिसर, गगनबावडा व राधानगरी या मुख्यमार्गावर दुतर्फा असलेली अतिक्रमणे दूर करणे विविध कॉलनी अंतर्गत गटर्स व रस्त्यांची कामे करणे गगनबावडा व राधानगरी मार्गादरम्यान रस्त्यांचा विकास करणे