कोल्हापूर

Kolhapur Election : महायुती विरुद्ध महायुती सामना; कोल्हापूरच्या प्रभाग ९ मध्ये माजी नगरसेवकांची प्रतिष्ठेची लढत

Ex Corporators Face Off in ward 9 : देशमुख–माने आमनेसामने; माजी नगरसेवकांत प्रतिष्ठेची राजकीय चाचपणी, महायुतीतील अंतर्गत संघर्ष; प्रभाग ९ मध्ये समीकरणे दररोज बदलती. रंकाळा तलाव ते अतिक्रमण प्रश्न; विकास मुद्द्यांवरच मतदारांचा कौल
Ex Corporators Face Off in ward 9

Ex Corporators Face Off in ward 9

sakal

राजेंद्र पाटील : सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग क्रमांक नऊमध्ये उमेदवारी निश्चित समजून इच्छुकांनी जोरदार प्रचारास सुरुवात केली आहे. राजकीय पक्षांकडून काही प्रस्थापितांची उमेदवारी निश्चित झाली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
corporators
battle
political parties
MVA government
Mahayuti

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com