Kolhapur Muncipal corporation: महापालिका सत्तेच्या किल्ल्या महिलांच्या हाती, २० पैकी १५ प्रभागांत स्त्री मतदारांची संख्या जास्त

कोल्हापूर: कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसाठी आज प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मतदारयादीत तब्बल १५ प्रभागांत पुरुषांपेक्षा महिला मतदारांची संख्या जास्त आहे. उर्वरित प्रभागातही पुरुषांची संख्या अगदी जेमतेमच जास्त आहे. .२०१५ मधील निवडणुकीतील महिला मतदारांच्या संख्येत यंदा २६ हजारांची वाढ झाली आहे. यातून सर्वच प्रभागात महिलांची मते निर्णायक ठरणार असून, महापालिकेच्या सत्तेच्या किल्ल्या महिलांच्याच हातात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Kolhapur Election: कोल्हापुरात निष्ठेला तिलांजलि, संधिसाधू राजकारणाची परंपरा जुनीच; मुश्रीफ-घाटगे युतीमुळे पुन्हा चर्चा.राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या मतदारयादीच्या कार्यक्रमानुसार गुरुवारी प्रभागनिहाय प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध करण्यात आल्या. दुपारपासून संकेतस्थळावर पाहता येऊ लागल्या. तसेच, चार विभागीय कार्यालयात, मुख्य इमारतीतील स्थायी समितीच्या महापालिका सत्तेच्या किल्ल्या महिलांच्या हाती. .सभागृहात या याद्या पाहण्यासाठी व विक्रीसाठी उपलब्ध केल्या. त्यानंतर नागरिक, इच्छुक पाहणीसाठी येऊ लागले. तसेच अनेकांनी तत्काळ याद्यांची सॉफ्टकॉपी संकेतस्थळावरून घेण्याचा प्रयत्न केला; पण अनेकांना ती यादी लगेच मिळाली नाही. .Kolhapur Election: भाजप-शिंदे सेना एकत्र, दोन्ही राष्ट्रवादीही एकत्र! मुरगूडमध्ये रंगणार दुरंगी लढाई. .या यादीवरील हरकती सूचना २७ नोव्हेंबरपर्यंत ज्या-त्या विभागीय कार्यालयात द्यायच्या आहेत. त्यानंतर सुनावणी घेऊन ५ डिसेंबरला अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध केली जाईल. प्रसिद्ध प्रारूप मतदारयादीत पुरुष व महिला मतदारांची एकूण संख्या चार लाख ९४ हजार ७११ इतकी आहे. .२०१५ मधील निवडणुकीसाठी वापरण्यात आलेल्या मतदारयादीत ती चार लाख ५३ हजार २१० इतकी होती. दहा वर्षांत ४१ हजार मतदारांची वाढ झाली आहे. वाढीत २६ हजार महिलांची नावे आहेत. २० पैकी १५ प्रभागात महिला मतदारांची संख्या जास्त आहे. .तर चार सदस्यीय प्रभाग असलेल्या चार प्रभागात पुरुषांची संख्या अगदी जेमतेमच जास्त आहे. एकमेव असलेल्या पाच सदस्यीय प्रभागात मतदार संख्या ३२ हजार ६१५ इतकी आहे.चार सदस्यीय प्रभागासाठी २४ हजार ४३० तर पाच सदस्यीय प्रभागात ३० हजार ५३६ सरासरी मतदार संख्या आहे..प्रभाग क्रमांक १२ मध्ये सर्वात जास्त म्हणजे ३० हजार ७१ मतदार संख्या आहे. पाच सदस्यीय प्रभाग वीसमध्ये मतदार संख्या ३२ हजार ६१५ इतकी आहे. सर्व प्रभागात मिळून इतर मतदारांची एकूण संख्या ३७ आहे. .आढावा चौकट प्रभागवार एकूण मतदारसंख्या१- २५०२२, २-२५,२१८, ३ -२०,१०६, ४ - २३,१८६,, ५- २२,४३६, ६ - २५,०६२, ७- २४,३३१, ८- २४,६४३, ९- ६,२७३, १० - २४,५८४, ११ - २६,०६८, १२ - ३०,०७१.१३ - २५,११६, १४ - २४,४३४, १५ - १२, ५४४५, १६ - २२,६४४, १७ - २०,४४२, १८ - २१,०२०, १९- २५,९९५, २० - ३२,६१५, एकूण - ४,९४,७११ प्रभागवार इतर मतदार १- २, २-०, ३- ५, ४-२, ५-०, ६-०, ७- १, ८- ६,२४,६४३, ९-०, १० - १, ११- ४, १२-०, १३ -३, १४ - ३, १५- १, १६-३, १७- ४,१८-१, १९ - १, २०- ०३२,६१५..स्थायी सभागृहात यादी उपलब्धचार विभागीय कार्यालयात छायाचित्रे असलेली हार्ड कॉपी, महापालिका संकेतस्थळावर छायाचित्रे नसलेली सॉफ्टकॉपी आहे. फोटोसह मतदार यादीची हार्ड कॉपी नागरीकांना पाहण्यासाठी व विक्रीसाठी महापालिकेच्या मुख्य इमारतीमधील स्थायी समिती सभागृहात ठेवण्यात आलेली आहे. .महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी गुरुवारी प्रसिद्ध झालेली प्रारूप मतदार यादी पाहण्यासाठी इच्छुकांबरोबर नागरिकांनी पहिल्याच दिवशी हजेरी लावली होती..प्रभागवार एकूण मतदारसंख्या१- २५०२२, २ - २५,२१८३ -२०,१०६, ४ - २३,१८६,५- २२,४३६, ६ - २५,०६२.७- २४,३३१, ८ - २४,६४३९- ६,२७३, १० - २४,५८४११ - २६,०६८, १२ - ३०,०७११३- २५,११६, १४ - २४,४३४१५- १२, ५४४५, १६- २२,६४४ १७ - २०,४४२, १८ - २१,०२० १९- २५,९९५, २० - ३२,६१५ एकूण - ४,९४,७११