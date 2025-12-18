कोल्हापूर

Kolhapur Municipal : गुन्हेगारीचा थेट प्रवेश; महापालिका निवडणुकीत गुंड-मटकेवाल्यांची बायकांसाठी उमेदवारीची धडपड

Criminal Backgrounds Surface : गंभीर गुन्हे दाखल असतानाही पत्नींच्या नावावर निवडणूक लढवण्याची शक्कल, पैशाची ताकद आणि निवडून येण्याची क्षमता; पक्षांचा प्रमुख निकष ठरणार? गुंडगिरी, मटका आणि पांढरपेशा सावकारी; महापालिका निवडणुकीत सगळेच सक्रिय
Criminal Backgrounds Surface

Criminal Backgrounds Surface

sakal

(संकलन - निवास चौगले)सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : शहर व परिसरात मटक्याची बुकी चालवणारे, खंडणी, खुनाचा प्रयत्न, मारामारी, अपहरण यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांत थेट मोकाची कारवाई झालेले गुंडही महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याच्या तयारीत आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Drugs
Criminal cases
Political Controversy
matka
Political Accountability

Related Stories

No stories found.