Kolhapur Municipal : गुन्हेगारीचा थेट प्रवेश; महापालिका निवडणुकीत गुंड-मटकेवाल्यांची बायकांसाठी उमेदवारीची धडपड

कोल्हापूर : शहर व परिसरात मटक्याची बुकी चालवणारे, खंडणी, खुनाचा प्रयत्न, मारामारी, अपहरण यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांत थेट मोकाची कारवाई झालेले गुंडही महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. .स्वतःवर असलेल्या गुन्ह्यांची अडचण नको म्हणून काहींनी आपल्या नावावर सौभाग्यवतींसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. अशा मटकेवाले, गुंडांना कोण उमेदवारी देणार? याचीच उत्सुकता असेल..Kolhapur Politics : ४७ रुपयांत निवडणूक जिंकणाऱ्या इतिहासातून आजच्या पैशाच्या राजकारणापर्यंत डाव्यांची हरवतेय कहाणी? .राजकारण आणि गुन्हेगारी हा काही नवीन विषय नाही. लोकसभा असो किंवा विधानसभा निवडणूक लढवलेल्या आणि जिंकलेल्यांवरही अनेक प्रकारचे गुन्हे दाखल असतात; पण समाजव्यवस्था खिळखिळी करणारे, परिसरात गुंडगिरीच्या जोरावर दहशत निर्माण करून सामान्य माणसाला वेठीस धरणारेही आता महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने सामाजिक कार्यात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. .यापूर्वीही कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकीत अनेक मटकेवाले, गुंड, खंडणीबहाद्दर उतरले होते, यापैकी काहींना यश आले; पण काहींना लोकांनी नाकारले. यावेळची निवडणूकही त्याला अपवाद ठरलेली नाही..Kolhapur News: महायुतीतील मित्रपक्षांत धुसफूस, 'इनकमिंग'वरून नाराजी; जागा वाटप फॉर्म्युला अनिश्चित.सुरुवातीला किरकोळ मारामारी, त्यातून परिसरात दहशत आणि त्यानंतर वर्चस्वासाठी दोन टोळ्यांतील संघर्षातून थेट खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, खंडणी यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यात मोक्याची कारवाई होऊन थेट जेलची हवा खाऊन बाहेर आलेल्या एकाला आपल्या पत्नीला नगरसेवक करण्याचे 'स्वप्न' पडू लागले आहे. .शहराच्या पूर्व भागात पदयात्रा, वैयक्तिक भेटीगाठीतून या गुंडाने आपला प्रचार सुरू केला आहे. याच टोळीतील आणखी एकजण राजारामपुरी परिसरातून रिंगणात उतरण्याच्या तयारीत आहे. त्याच्यावरही गुन्हे दाखल आहेत, त्यामुळे स्वतःचा अर्ज भरला तर तक्रार होण्याची शक्यता गृहीत धरून या गुंडानेही आपल्या पत्नीची 'जीत' व्हावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. .शहराच्या दक्षिण भागातून तर एक उगवता मटकावालाही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहे. आचारसंहितेपूर्वी या मटकेवाल्याचे त्या परिसरात लागलेले डिजिटल फलक आणि त्यावरील नेत्यांच्या छबी बघून लोकही चकित झाले आहेत. .यापूर्वीच्या दोन निवडणुका स्वतः रिंगणात उतरलेला आणि आता हॉटेल व्यवसायाच्या आडून या धंद्याला प्रोत्साहन देणारा एक मटकेवालाही पत्नीच्या रूपाने पुन्हा एकदा रिंगणात उतरत आहे. यापेक्षाही कहर म्हणजे महापालिकेच्या पदाधिकारी असताना मटका व्यवसायावर छापा टाकल्यानंतर तत्कालिन प्रशिक्षणार्थी महिला पोलिस अधिकाऱ्यांवरच हल्ला केलेल्या एका मटका व्यावसायिकाच्या पत्नीनेही निवडणुकीसाठी शड्डू ठोकला आहे. .विशेष म्हणजे एका मोठ्या पक्षाची सदस्य आणि त्यामुळे पदाधिकारी झाल्यानंतर थेट जेलची हवा त्यांनी खाली आहे. अलीकडेच या प्रकरणातील बहुतांश जणांचा जामीन झाला आहे. दोन दिवसांपूर्वीच उद्यमनगर परिसरात या जोडीची निवेदने मतदारांच्या दारात दिसली. पक्षांची भूमिका ठरणार महत्त्वाची.निवडून येण्याचा निकष हाच बहुतांशी पक्षांचा उमेदवारी देतानाचा निकष असणार आहे. त्यात कोण किती पैसे खर्च करणार? हा तर त्यापेक्षाही कळीचा मुद्दा असेल. बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे प्रभाग मोठा आणि अर्थिक ताकद असलेलाच उमेदवार पक्षांकडून दिला जाईल. .त्यामुळे सामान्य कार्यकर्त्यांना हेच कारण सांगून डावलण्याचे प्रकार होते. त्याचवेळी अशा गुंड, मटकेवाल्यांना कोणता पक्ष निवडून येण्याची क्षमता म्हणून उमेदवारी देणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे..'व्हाईट कॉलर'ही पक्षांच्या दारातज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत ते तरच निवडणुकीसाठी इच्छुक आहेतच, पण त्याचबरोबर खासगी सावकारीच्या माध्यमातून आपला दबदबा निर्माण करून पांढरी कपडे घालून समाजसेवेचा आव आणणारेही काही इच्छुक आहेत. .अशा व्हॉईट कॉलर' वाल्यांची उठबस ही मोठ्या नेत्यांसोबत असते. संबंधित नेत्यांचा अमूक एक जवळचा असल्याची जाहीर चर्चा त्या त्या परिसरात आहे. अशा प्रवृत्तीही निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहेत.