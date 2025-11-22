Kolhapur Election: साम-दाम-दंड-भेदाचा फॉर्म्युला जोरात; कोल्हापूरच्या बारा नगरपालिकांत उमेदवारांच्या जोरदार चकमकी रंगणार!

कोल्हापूर: जिल्ह्यातील दहा नगरपालिका व तीन नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी आज माघारीची प्रक्रिया झाली. यामध्ये साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा वापर झाल्याचे दिसून आले..कागल, जयसिंगपूर, गडहिंग्लज, कुरुंदवाड, हुपरी हातकणंगले, शिरोळ, आजऱ्यात नगराध्यक्ष व नगरसेवकपदासाठी बहुरंगी लढती; तर पेठवडगाव व चंदगडमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी तिरंगी व नगरसेवकपदासाठी बहुरंगी आणि मुरगूडमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी दुरंगी, तर नगरसेवकपदासाठी बहुरंगी लढती निश्चित झाल्या..Kolhapur News: कागलनंतर पन्हाळा नगरपालिकेत एक उमेदवार बिनविरोध, अर्ज माघारीचा आज शेवटचा दिवस.. पन्हाळ्यात सर्वपक्षीय आघाडीचे नगरसेवकपदाचे सहा व मलकापूरमध्ये नगरसेवकपदासाठी माजी नगराध्यक्ष अमोल केसरकर बिनविरोध निवडून आले. नगरपालिका व नगरपंचायतींसाठी २ डिसेंबरला सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत मतदान होणार आहे..मतमोजणी ३ डिसेंबर रोजी सकाळी १० वाजता सुरू होणार आहे. दरम्यान, माघारीनंतर रिंगणात असलेल्या अपक्ष उमेदवारांसाठी बुधवारी (ता. २६) चिन्हांचे वाटप होऊन रिंगणातील सर्व उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध होणार आहे..Kolhapur News: कागलनंतर पन्हाळा नगरपालिकेत एक उमेदवार बिनविरोध, अर्ज माघारीचा आज शेवटचा दिवस..माघारीचा आज अंतिम दिवस होता. त्यानंतर जिल्ह्यातील चित्र स्पष्ट झाले. त्यानुसार, कागल नगरपालिकेमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी चार व नगरसेवकपदासाठी ६५ उमेदवार रिंगणात आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (अजित पवार गट)चे नेते व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, छत्रपती शाहू आघाडीचे नेते समरजितसिंह घाटगे, भाजप नेते माजी आमदार संजय घाटगे यांच्या आघाडीविरोधात शिवसेनेचे (शिंदे गट)चे माजी खासदार संजय मंडलिक गट व काँग्रेस यांची आघाडी रिंगणात असणार आहे..मुरगूड नगरपालिकेत नगराध्यक्षपदासाठी दोन व नगरसेवकपदासाठी ४५ जण रिंगणात आहेत. या ठिकाणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (अजित पवार गट) विरोधात भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) अशी थेट दुरंगी लढत होत आहे..गडहिंग्लज नगरपालिकेत नगराध्यक्षपदासाठी सहा व नगरसेवकपदासाठी ५२ उमेदवार रिंगणात आहेत. या ठिकाणी राष्ट्रवादीविरोधात भाजप, जनता दल, जनसुराज्य व शिवसेना (शिंदे गट) अशा दोन्ही महायुतीच्याच आघाड्यांमध्ये लढत होणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले. जयसिंगपूर नगरपरिषदेत नगराध्यक्षपदासाठी पाच व नगरसेवकपदासाठी ८३ जण रिंगणात आहेत. .येथे आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या आघाडीसह राजर्षी शाहू विकास आघाडी व शिरोळ तालुका विकास आघाडी-जनसंघर्ष आघाडीमध्ये सामना होणार आहे. शिरोळ नगरपरिषदेत नगराध्यक्षपदासाठी चार व नगरसेवकपदासाठी ७० जण रिंगणात आहेत..येथे काँग्रेस, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व पृथ्वीराजसिंह यादव यांच्या नेतृत्वाखाली शिवशाहू आघाडी यादव पॅनेल पुरस्कृत; आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, माजी आमदार उल्हास पाटील व माजी नगराध्यक्ष अमरसिंह पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू आघाडी व भाजप व जनसुराज्य पक्षाचे आमदार अशोक माने यांच्या नेतृत्वाखाली ताराराणी आघाडी अशी तिरंगी लढत होत आहे..कुरुंदवाड नगरपरिषदेत नगराध्यक्षपदासाठी चार व नगरसेवकपदासाठी ६५ जण रिंगणात आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी बहुरंगी लढती निश्चित झाल्या असून, राजर्षी शाहू आघाडी, काँग्रेस, भाजप यांच्यात काटाजोड लढत होणार आहे. पेठवडगाव नगरपरिषदेत नगराध्यक्षपदासाठी तीन, नगरसेवकपदासाठी ४८ जण रिंगणात आहेत. या ठिकाणी माजी नगराध्यक्षा विद्याताई पोळ यांची यादव आघाडी व जनसुराज्य शक्ती-ताराराणी आघाडी यांच्यात लढत होणार आहे. .या आघाडीत पारंपरिक विरोधक माजी नगराध्यक्षा प्रविता सालपे असल्याने लढतीची चुरस वाढणार आहे. हुपरी नगरपरिषदेत नगराध्यक्षपदासाठी सहा जण व नगरसेवकपदासाठी ९२ उमेदवार निवडणूक रिंगणात राहिले आहेत. या ठिकाणी भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), आरपीआय (ए) महायुती, मनसे राष्ट्रवादी शरद पवार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांची आघाडी, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष यांच्यात लढत होत आहे..चंदगड नगरपंचायतीमध्ये नगराध्यक्षसाठी तीन व नगरसेवकसाठी ५७ जण रिंगणात आहेत. येथे भाजप-शिवसेना (शिंदे गट), राजर्षी शाहू आघाडी, बहुजन समाज यांच्यासह अपक्षांमध्ये लढत होत आहे. आजरा नगरपंचायतीमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी सहा व नगरसेवकपदासाठी ५८ जण रिंगणात आहेत. येथे भाजप-शिवसेनेची (शिंदे गट) ताराराणी आघाडी, काँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट, तसेच आजरा अन्याय निवारण समिती व जुना भाजपचा गट अशा तीन आघाड्यांमध्ये थेट सामना रंगणार आहे..हातकणंगले नगरपंचायतीमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी सात व नगरसेवकपदासाठी ७८ उमेदवार रिंगणात आहेत. या ठिकाणी भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, बहुजन वंचित आघाडी व अपक्ष यांच्यात लढत होत आहे. मलकापूरमध्ये एक नगरसेवक बिनविरोध मलकापूर नगरपरिषदेत नगराध्यक्षपदासाठी तीन व नगरसेवकपदासाठी ५५ जण रिंगणात राहिले आहेत..या ठिकाणी जनसुराज्य शक्ती पक्ष, शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष व भाजप यांच्यात लढत होणार आहे. या ठिकाणी नगरसेवकपदासाठी माजी नगराध्यक्ष अमोल केसरकर हे बिनविरोध झाले आहेत..दृिष्टक्षेपात...पन्हाळ्यात नगरसेवकपदासाठी ‘सर्वपक्षीय’चे सहाजण बिनविरोध, मलकापूरमध्ये नगरसेवकपदासाठी एक माजी नगराध्यक्ष बिनविरोध, कागलमध्ये नगरसेवकपदासाठी एक बिनविरोध, कागल, जयसिंगपूर, गडहिंग्लज, कुरुंदवाड, हुपरी हातकणंगले, शिरोळ, आजऱ्यात बहुरंगी चित्र , पेठवडगाव, चंदगडमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी तिरंगी,नगरसेवकपदासाठी बहुरंगी, मुरगूडमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी दुरंगी, नगरसेवकपदासाठी बहुरंगी. .पन्हाळ्यात ‘सर्वपक्षीय’चे सहाजण बिनविरोधपन्हाळा नगरपालिकेत सर्व गट-तटांनी मिळून एकत्र झालेल्या सर्वपक्षीय आघाडीचे नगरसेवकपदाचे सहा उमेदवार बिनविरोध झाले. नगराध्यक्षपदासाठी दोन व नगरसेवकपदासाठी ३६ उमेदवार रिंगणात आहेत. या ठिकाणी जनसुराज्य शक्ती, भाजप, मोकाशी गट व भोसले गट यांच्या सर्वपक्षीय आघाडीला अपक्षांचे आव्हान असणार आहे..रिंगणातील उमेदवार नगरपालिका/ नगराध्यक्ष, नगरपंचायत नगर-सेवकजयसिंगपूर ५ ८३गडहिंग्लज ६ ५२कागल ५ ६५पन्हाळा २ ४२.कुरुंदवाड ४ ६५मुरगुड २ ४५वडगाव ३ ४८मलकापूर ३ ५५शिरोळ ४ ७०हुपरी ६ ९२.आजरा ६ ५७चंदगड ३ ५७हातकणंगले ७ ७८एकूण ५६ ८०९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.