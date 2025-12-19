कोल्हापूर

Kolhapur Election : जागा कमी, इच्छुक जास्त; आघाडी-युतीच्या गणितात अनेकांचा ‘दे धक्का’ प्लॅन बी तयार

Plan B Strategies Amid : आघाडी-युतीच्या जागावाटपात जागा कमी आणि इच्छुक अधिक असल्याने अनेकांनी ‘प्लॅन बी’ तयार ठेवत समांतर संधान सुरू केले आहे,आरक्षणाच्या गणितात संधी मिळावी म्हणून पत्नी, मुलगा, भाऊ, सून अशी संपूर्ण वंशावळ तयार ठेवली जात आहे
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : आघाडी-युतीची होत असलेली चर्चा, त्यातून वाटणीला येणाऱ्या जागा कमी व इच्छुक अधिक, कोणी जवळचा, कोणाला शब्द दिलेला, तर कोणी पक्षाचा निष्ठावंत, या साऱ्यांतून मार्ग काढताना अनेकांना थांबण्याचा संदेश दिला जाण्याची शक्यता आहे.

