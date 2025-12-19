Kolhapur Election : जागा कमी, इच्छुक जास्त; आघाडी-युतीच्या गणितात अनेकांचा ‘दे धक्का’ प्लॅन बी तयार

कोल्हापूर : आघाडी-युतीची होत असलेली चर्चा, त्यातून वाटणीला येणाऱ्या जागा कमी व इच्छुक अधिक, कोणी जवळचा, कोणाला शब्द दिलेला, तर कोणी पक्षाचा निष्ठावंत, या साऱ्यांतून मार्ग काढताना अनेकांना थांबण्याचा संदेश दिला जाण्याची शक्यता आहे. .त्यामुळे अनेकांनी ‘प्लॅन बी’ तयार ठेवला असून, दोन नव्हे साऱ्या दगडांवर हात ठेवण्याचा खेळ खेळण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी योग्य ‘संधान’ साधले जात असून संधी मिळाली नाही, तर दुसरा दरवाजा उघडण्याची तयारी ठेवली आहे. यामुळे प्रत्यक्ष उमेदवारी जाहीर करण्याच्या वेळेस अनेकांकडून धक्का दिला जाण्याची शक्यता आहे..Municipal Election : कुठेही जाऊ, पण उमेदवार राहू! बंडखोरीचीही जय्यत तयारी; अनेक प्रभागांत दहापेक्षा जास्त इच्छुक.निवडून द्यायच्या जागा ८१ असताना आतापर्यंत मुलाखती घेतलेल्या पक्षांत १०० हून अधिक इच्छुक असल्याचे दिसून आले. दोन-तीन दिवसांत इतर पक्षांच्याही मुलाखती सुरू होतील. त्यांच्याकडून अर्ज नेण्यासाठीही गर्दी होत आहे..या प्रकाराने निवडणूक लढवण्याची तयारी ठेवलेले नवीन इच्छुक अस्वस्थ आहेत. युती, आघाडी होणार असेच दिसू लागल्याने त्यात आणखी भर पडत आहे. यामुळे प्रत्येक पक्षाला येणाऱ्या कमी जागांमुळे माजींना संधी प्राधान्याने दिली जाईल, असे वाटत आहे. अनेक नवे इच्छुक ताकदवान असूनही त्यांचे स्थान अनिश्चित बनले आहे. यामुळे युती असो, वा आघाडी कोणती जागा कोणत्या पक्षाला जाईल, याचा अंदाज काढत त्यांनी चर्चेला सुरुवात केली आहे..Kolhapur Muncipal Election : दहा वर्षांनंतर निवडणुकीची संधी; प्रभागातील गणित बदलणार, पक्षांतर्गत ताकद जोखण्यास सुरुवात!.काही जागांमधील आरक्षित जागांवर तगडे उमेदवार शोधावे लागणार आहेत. पक्षांत आघाडी, युतीची चर्चा होताना कोणकोणत्या जागांसाठी उमेदवार कोणाकडे आहेत. याची तयारी पक्षांनी करून ठेवली आहे. .एकत्रित निवडणूक लढवण्याची चर्चा होताना त्याप्रमाणेच जागांचे वाटपही होईल. त्यात कोणाला संधी मिळेल, याचे संकेत कारभाऱ्यांकडून संबंधितांना दिले जात आहेत. ज्यांना हिरवा कंदील आहे, त्यांनी चिन्हे लावून पुढील तयारी सुरू केली आहे. .ज्यांना सावधचा इशारा दिला आहे, त्यांनी कुणाकडे जायचे, हे ठरवण्यास सुरुवात केली आहे. मुलाखतींच्या दरम्यान अनेकांनी इकडे-तिकडे ‘द्रोण’ लावले आहेत. कोणत्या प्रभागासाठी त्यांची तयारी आहे हे जाणून ठेवले आहे. त्याबाबत उघड चर्चा नाही. जागा वाटप, उमेदवारी जाहीर होण्याच्या वेळेस अशांची अचानक एन्ट्री होऊ शकते. त्यामुळे पुढील आठवड्यापासून घडामोडी होणार आहेत. अनेकांची नावे गुलदस्त्यात.मुलाखतींदरम्यान जे पक्षातील माजी, निष्ठावंत आहेत, त्यांची रीतसर नावे जाहीर केली; पण इतर पक्षांतील द्रोण लावलेलेही अनेकजण आहेत. त्यांचे पत्ते खोलले गेले, तर सावध होतील म्हणून ती नावे गुलदस्त्यात ठेवली आहेत..मी, पत्नी, भाऊ, सून सारी तयारीआरक्षण जाहीर होण्यापूर्वी स्वतःचे फलक लावून सलामी दिलेल्यांनी आरक्षणानुसार कुटुंबीयांना चर्चेत आणले. आता पक्षांच्या पातळीवर जागा इकडे-तिकडे जाण्याच्या शक्यतेने त्या जागेसाठी लागणारे उमेदवार समोर आणले आहेत. त्यामुळे पत्नी, मुलगा, सून, भाऊ अशी वंशावळ तयार ठेवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.