Kolhapur News: कागलनंतर पन्हाळा नगरपालिकेत एक उमेदवार बिनविरोध, अर्ज माघारीचा आज शेवटचा दिवस.

कोल्हापूर: नगर परिषद आणि पंचायत समितीचे उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याचा उद्या (ता. २१) शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे माघारीनंतर निवडणूक दुरंगी होणार की तिरंगी हे स्पष्ट होईल. दरम्यान, गुरुवारी पन्हाळा नगरपरिषदेत अपक्षांनी माघार घेतल्याने जनसुराज्यचे रामानंद पर्वतगोसावी नगरसेवक म्हणून बिनविरोध निवडून आले. .यामुळे येथील सर्व पक्षीय आघाडीचे बिनविरोध निवडून आलेल्या नगरसेवकांची संख्या आता दोन झाली आहे. सर्वच ठिकाणी नेते अपक्षांच्या माघारीसाठी प्रयत्न करत असून त्यासाठी सर्व उपाय अंमलात येत आहेत. .पालघर नगरपरिषद निवडणुकीचे ३५ अर्ज अवैध.नगराध्यक्षपदासाठी अद्याप एकही बिनविरोध निवड झाली नाही. दरम्यान, दिवसभर आमदार आणि पक्षाच्या नेत्यांनी अपक्षांच्या मनधरणीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे माघारीसाठी अपक्षांवर दबाव वाढत आहे. बहुतांशी अपक्ष उमेदवार नॉट रिचेबल झाले आहेत. द.रम्यान, गुरुवारी कुरुंदवाडमधून १४ तर जयसिंगपूरमधून १६ नगरसेवकपदाच्या उमेदवारांनी चौदा जणांनी माघार घेतली. आजऱ्यातील नगराध्यक्षपदासाठी एक, नगरसेवकपदाच्या सात उमेदवारांनी तर पन्हाळा नगरपरिषदेतूनही चौघांनी माघार घेतली. .Sangli politics: आटपाडीत उमेदवारीची झुंबड! २२ नगराध्यक्ष आणि १९७ नगरसेवक अर्जांनी पहिल्याच निवडणुकीची रंगत वाढवली.शिरोळमधून नगराध्यक्षपदाचे एक तर नगरसेवकपदासाठीच्या १० जणांनी माघार घेतली. कागलमधूनही पाचजणांनी तर हुपरीमधील दोन जणांना निवडणुकीतून काढता पाय घेतला. चंदगडमधील नगराध्यक्षपदाच्या दोघांनी तर नगरसेवकपदाच्या तीन जणांनी माघार घेतली.