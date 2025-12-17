कोल्हापूर

Kolhapur Voter List : हरकतींचा निकाल; नऊ प्रभागांतील ८,७८४ मतदारांचा अकरा प्रभागांत पुनर्वर्ग

Final Voter List Released : प्रारूप मतदार यादीवरील १,२४१ हरकतींच्या आधारे महापालिकेने अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली आहे. नऊ प्रभागांतील जादा ८,७८४ मतदार इतर अकरा प्रभागांत वर्ग करण्यात आल्याने प्रभागनिहाय मतदार संतुलन बदलले आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : प्रारूप मतदार यादीवरील हरकतींनुसार महापालिकेने निर्णय घेत अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली. त्यात नऊ प्रभागांतील हरकतींनुसार आठ हजार ७८४ मतदार इतर अकरा प्रभागांत वर्ग केले.

