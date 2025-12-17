Kolhapur Voter List : हरकतींचा निकाल; नऊ प्रभागांतील ८,७८४ मतदारांचा अकरा प्रभागांत पुनर्वर्ग

कोल्हापूर : प्रारूप मतदार यादीवरील हरकतींनुसार महापालिकेने निर्णय घेत अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली. त्यात नऊ प्रभागांतील हरकतींनुसार आठ हजार ७८४ मतदार इतर अकरा प्रभागांत वर्ग केले. .तसेच ग्रामीणमधून आलेले सहा मतदार वगळले. यामुळे २५ हजारांवर मतदार असलेले नऊ, तर ३० हजारांवर मतदार असलेला एक प्रभाग आहे. महापालिकेच्या प्रारूप मतदार यादीवर १२४१ हरकती आल्या होत्या. .Pune News : तब्बल ९२ हजार मतदारांची नावे दुसऱ्याच प्रभागात; अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रकार उघड.त्यांचे निराकरण करण्याची मुदत राज्य निवडणूक आयोगाकडून वाढवली होती. १५ डिसेंबरला रात्री उशिरा अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली. सकाळपासून चार विभागीय कार्यालय, तसेच मुख्य इमारतीत यादी उपलब्ध केल्या. .शनिवारी (ता. २०) मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध होईल. २७ डिसेंबरला मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध होईल. प्रारूप यादीतील मतदार संख्येवरील हरकतीनुसार नऊ प्रभागांतील मतदार कमी केले. .Pune Voter List : सेक्शन चार्ट चुकल्याने मतदार यादी गोंधळ; प्रशासनाकडून कानावर हात; कार्यकर्त्यांचा संताप!.त्यामध्ये एक, दोन, सहा, दहा, १२, १५, १६, १९, २० प्रभागांचा समावेश आहे. त्यातील जादा मतदार तीन, चार, पाच, सात, आठ, नऊ, ११, १३, १४,१७,१८ प्रभागांत वर्ग केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.