Kolhapur Muncipal : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ऐतिहासिक निवड; कोल्हापूर महापालिकेचा निर्णायक दिवस

कोल्हापूर : संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिलेल्या महापालिकेच्या महापौर व उपमहापौर निवड ६ फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यासाठी सोमवारी (ता.२) दुपारी तीन ते सायंकाळी पाच यावेळेत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत..महापालिकेच्या स्वराज्य संस्थापिका महाराणी ताराराणी सभागृह (स्थायी समिती हॉल) येथे सोमवारी (ता.२) दुपारी तीन ते सायंकाळी पाच यावेळेत अर्ज दाखल केले जाणार आहेत. याबाबत नगरविकास विभागाकडून अधिसूचना काढण्यात आली आहे. .Kolhapur Municipal Politics : कोल्हापुरात महायुतीचा पहिला महापौर कोण? नेत्यांकडून नगरसेवकांच्या बैठकीची वेळ तारीख ठरली.यानुसार कार्यवाही होणार आहे. दरम्यान, महापौर व उपमहापौर निवडीसंदर्भात चार दिवसांपूर्वी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत फुलकुंडवार यांनी कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार ६ फेब्रुवारीला सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली नवनिर्वाचित नगरसेवकांची बैठक होणार आहे..यावेळी महापौर व उपमहापौर पदाच्या निवडी जाहीर होणार आहेत. महायुतीकडे ४५ व काँग्रेस-शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आघाडीकडे ३५ असे संख्याबळ आहे, तर जनसुराज्य शक्ती पक्षाचा एक नगरसेवक असून, या पक्षाने अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही..Kolhapur Mayor Election : कोल्हापूर महापालिका महायुतीचा पहिला महापौर कोण?'हे' आहेत संभाव्य उमेदवार.दोन दिवसांत महायुतीची बैठक महापालिकेसाठी महापौर व उपमहापौरपदासाठी सोमवारी (ता. २) अर्ज भरण्याची प्रक्रिया होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांत महायुतीच्या नेत्यांची बैठक होणार आहे. यामध्ये महापौरपदासाठीचा फॉर्म्युला व नाव निश्चित होण्याची शक्यता आहे..महापौर व उपमहापौर निवड ६ फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यासाठी सोमवारी (ता. २) दुपारी तीन ते सायंकाळी पाच या वेळेत अर्ज भरण्याची प्रक्रिया होणार आहे. सध्या महापालिकेत भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्ष या महायुतीचे बहुमत आहे. .त्यामुळे महायुतीचा महापौर होण्याची शक्यता आहे. यातील भाजपचे २६, त्या खालोखाल शिवसेनेचे (शिंदे गट) १५ व राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे चार नगरसेवक आहेत. यामधील पहिला महापौर भाजप की शिवसेनेचा होणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहेत. .दरम्यान, महापौरनिवडीसाठी दोन दिवसांत भाजपचे नेते उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे नेते वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ व शिवसेनेचे नेते राज्य नियोजन मंडळाचे कार्याध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यात बैठक होणार आहे.