कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ऐतिहासिक निवड; कोल्हापूर महापालिकेचा निर्णायक दिवस

MahaYuti holds majority : कोल्हापूर महापालिकेच्या सत्ताकेंद्राकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी ६ फेब्रुवारी रोजी निवड होणार.
Kolhapur Municipal Corporation building ahead of mayor–deputy mayor election.

Kolhapur Municipal Corporation building ahead of mayor–deputy mayor election.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिलेल्या महापालिकेच्या महापौर व उपमहापौर निवड ६ फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यासाठी सोमवारी (ता.२) दुपारी तीन ते सायंकाळी पाच यावेळेत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
Collector
mayor
Muncipal corporation
Political Culture
political leader
political parties
Mayor reservation
Deputy Mayor
political news kolhapur
Mayor Commissioner
Mahayuti

Related Stories

No stories found.