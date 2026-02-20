Kolhapur Muncipal School : महापालिका शाळांत डिजिटल क्रांती! झोपडपट्टीतील मुलांनाही कोडींगचे धडे,खासगी शाळांना टक्कर देणारी मनपा शाळा

कोल्हापूर : महापालिकेच्या शाळांमध्ये ‘डिजिटल लॅब’, ‘आयसीटी’ आणि ‘हॅपी स्मार्ट क्लास’च्या माध्यमातून शिक्षणाची नवी क्रांती घडविली जात आहे. शहरातील २० विद्यामंदिरांमध्ये संगणक प्रशिक्षणाची भक्कम सुविधा उभारण्यात आली असून, तीन वर्षांत हजारो विद्यार्थ्यांनी त्याचा लाभ घेतला आहे. .आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने गणित, विज्ञानासह दैनंदिन अभ्यासक्रम अधिक परिणामकारक बनत आहे. विशेष म्हणजे महापालिका शाळांतील विद्यार्थी कोडींग लँग्वेजमध्येही खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांना तोडीस तोड ठरत आहेत..औद्योगिकनगरी ते शिक्षणातील अग्रगण्य ज्ञानपंढरी.शाळांच्या पटसंख्येत वाढसीएसआर निधीतून मिळालेल्या अत्याधुनिक संगणकांसह तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, तसेच सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सुरू झालेल्या आयसीटी लॅबमुळे डिजिटल शिक्षणाला चालना मिळाली आहे. झोपडपट्टी व आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांनाही आता स्पर्धा परीक्षा आणि संगणक कौशल्यांचे प्रशिक्षण सहज उपलब्ध होत आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढत असून, महापालिका शाळांची पटसंख्याही हळूहळू वाढू लागली आहे..अत्याधुनिक शिक्षणाची धरली कासकोल्हापूर महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण समितीच्या अंतर्गत शहरात एकूण ५६ शाळा आहेत. त्यात रोल मॉडेल म्हणून काही ठरावीक शाळांमध्ये क्रीडा, संगणक, सांस्कृतिक अशा सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. .नासा विद्यार्थी.या शाळांचा आदर्श अन्य महापालिका शाळांनीही घेतला आहे. त्यानुसार विद्यार्थी पटसंख्या आणि अत्याधुनिक शिक्षणाची कास या शाळांमधील विद्यार्थी आणि त्यांना प्रोत्साहित करणारी शिक्षक मंडळींनीही धरली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात सर्व शिक्षा अभियानातून अकरा शाळांमध्ये आयसीटी लॅबही सुरू केली आहे. याशिवाय तीन शाळांमध्ये ‘हॅप्पी स्मार्ट क्लास’ ही संकल्पना राबवली आहे..डिजिटल लॅबमधून संगणकाचे धडेडिजिटल लॅबमधून विद्यार्थ्यांना कोडींग लँग्वेज, शीट स्लाईड, इटरनेट, पॉवर पॉईंट, चित्र रंगवणे, संगणक ओळख आदींची तयारी करुन घेतली जाते. विशेष म्हणजे झोपडपट्टीसह अर्थिक दुर्बल घटकातील मुलामुलींना स्पर्धा परीक्षा आणि दैनंदिन अभ्यासक्रमातील धडे ही याच माध्यमातून शिकवले जात आहेत.. या शाळांत ‘स्मार्ट हॅपी क्लास’ शाळा डिजिटल फलक संख्या ग. गो. जाधव विद्यामंदिर १ गोविंदराव पानसरे विद्यामंदिर राजोपाध्येनगर १ यशवंतराव चव्हाण विद्यामंदिर, लक्षतीर्थ १ .संगणक प्रयोगशाळेचा दरवर्षी लाभ घेणारे विद्यार्थीमनपा ल.कृ.जरग विद्यामंदिर ४०० वीर कक्कय विद्यालय २५० प्रिन्स शिवाजी विद्यामंदिर, जाधववाडी २५० प्रिन्स शिवाजी विद्यामंदिर, कसबा बावडा २५० जोतिर्लिंग विद्यामंदिर २५० टेंबलाईवाडी विद्यामंदिर २५० नेहरूनगर विद्यामंदिर ३०० .या शाळांत आयसीटी लॅब महात्मा फुले विद्यालय, कर्मवीर भाऊराव पाटील, विद्यालय बोंद्रेनगर विद्यालय, संत रोहिदास विद्यालय, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यामंदिर, शाबाजखान अमिनखान जमादार उर्दू शाळा, प्रिन्स शिवाजी विद्यामंदिर (कसबा बावडा), वि. स. खांडेकर विद्यामंदिर, ल. कृ. जरग विद्यामंदिर, प्रिन्स शिवाजी विद्यामंदिर जाधववाडी, नेहरूनगर विद्यामंदिर .लाकडी काळ्या फळ्याऐवजी डिजिटल स्क्रीन (या शाळांमध्ये प्रत्येकी १० संगणक आणि प्रिंटर) महापालिकेच्या तीन शाळांमध्ये लाकडी काळ्या फळ्याऐवजी डिजिटल स्क्रीन बसवण्यात आली आहे. त्यात गणिते, भूमितीच्या आकृती, रंग भरण, शालेय पुस्तकांच्या पीडीएफ केल्या आहेत. त्यातील पाने सहजरीत्या मुलांना उघडता येतात. ती वाचता येतात. पेनाने हव्या त्या रंगात रंगवताही येतात. टॅलेंट सर्च सारख्या स्पर्धा परीक्षांच्या जुन्या पेपरही सोडवण्यासाठी दिले जातात. कोणत्या प्रश्नांचे उत्तरपत्रिकेत कोणत्या पर्यायावर कुठे गोल करावा. याचे थेट प्रात्यक्षिकांद्वारे प्रशित्रक्षण दिले जाते. याचा लाभ भविष्यात मुलांना व महापालिका शाळांमधील पटसंख्या वाढविण्यासाठी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.