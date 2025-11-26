Kolhapur Election : मतदार यादीत नाव असूनही ‘नाव गायब’? विभागीय कार्यालयांत हरकती दाखल करण्यासाठी नागरिकांची धावपळ!

कोल्हापूर : महापालिकेच्या प्रारूप मतदार यादीत चुकीच्या प्रभागात नाव समाविष्ट केल्याबद्दल वैयक्तिक स्वरुपाच्या ३१ तर सामूहिक स्वरूपाच्या ४२ हरकती आज दाखल झाल्या. यासह एकूण ८० हरकती चार विभागीय कार्यालयात दिवसभरात दाखल झाल्या आहेत..सामूहिक स्वरूपाच्या हरकती स्वीकारण्याबाबत विविध राजकीय पक्षांनी निवेदने दिल्यानंतर प्रशासनाने अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना सूचना दिल्या. त्याप्रमाणे आजपासून एकत्रित स्वरूपाच्या हरकती दाखल होण्यास सुरूवात झाल्या..Kolhapur News : सर्किट बेंच, तीर्थक्षेत्र आराखडे, नवी कार्यालये… काही कामे वेगात; पण आयटी पार्क, हद्दवाढ, क्रीडा संकुलाचा पत्ता नाही!.आजपर्यंत १४३ हरकती दाखल झाल्या आहेत. दिवसभरात छत्रपती शिवाजी महाराज विभागीय कार्यालयात ३५ हरकती दाखल झाल्या. या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात शहराच्या मध्यवस्तीतील प्रभाग येतात. तिथेच विविध ठिकाणच्या मतदारांची नावे समाविष्ट झाली आहेत. .प्रभाग क्रमांक १२ मध्ये चार हजारावर नवीन नावे दाखल असल्याची हरकत दाखल करण्यात आली आहे. यामुळे आपली नावे इतर ठिकाणी गेल्यापेक्षा इतर ठिकाणची नावे येथे समाविष्ट झाल्याबद्दलही हरकत दाखल केल्यामुळे इच्छुक सतर्क झाल्याचे दिसून येत आहे. .Kolhapur News : दीड वर्षांच्या पायपीटीनंतर संतापाचा स्फोट; रस्ता बंद केल्याच्या निषेधार्थ ग्रामस्थांचा विमानतळावर धडक मोर्चा.२५ हजारांच्या आसपास मतदार असल्याने त्यात नावे शोधण्यासाठी इच्छुक व त्यांचे कार्यकर्ते रात्रंदिवस एक करत आहेत. मतदार यादीत नाव असूनही कुठेच नाव नसल्याच्या सहा हरकती विभागीय कार्यालय एकमध्येच जास्त आहेत. .चुकीच्या प्रभागात नाव दिल्याबद्दल छत्रपती शिवाजी महाराज विभागीय कार्यालयात सर्वाधिक वैयक्तिक स्वरूपाच्या १४, तर सामूहिक स्वरूपाच्या २१ हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणावर नावे इकडे तिकडे गेल्याबद्दलच्या हरकतीत हरकत घेणाऱ्याचा पुरावा घेण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे अशा स्वरूपाच्या हरकती मोठ्या प्रमाणात दाखल होऊ लागल्या आहेत. पुढील दोन दिवसांतही मोठ्या प्रमाणावर हरकती दाखल होण्याची शक्यता आहे..विभागीय कार्यालय हरकतींची संख्या१ २१२ ३५३ १५४ ९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.