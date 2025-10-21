Kolhapur Killing Mystery : कोल्हापुरातील 'त्या' दोघांचा बिबट्याच्या हल्ल्याने मृत्यू नाहीचं, वृद्ध दांपत्याच्या मृत्यूचे गूढ वाढले

Kolhapur Leopard Attack News : परळे-निनाई (ता. शाहूवाडी) येथील कडवी धरण क्षेत्र परिसरात वृद्ध कंक दांपत्याचा मृत्यू वन्यप्राण्याच्या हल्ल्यात झालेला नाही, असे वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे मत असल्याने या घटनेमागचे गूढ वाढले आहे. वन्यप्राण्याचा हल्ला की घातपात, या अनुषंगाने गुन्हे अन्वेषण विभाग, कोल्हापूरच्या पथकाने आज घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली..परळे-निनाई येथील कडवी धरण क्षेत्रातील पाणलोट भागाजवळ ‘गोलावणे’ या ठिकाणी कच्च्या पत्र्याचे शेड उभारून निनू कंक आणि त्यांची पत्नी रखूबाई कंक गेली २० वर्षे शेळी-मेंढीपालन करत होते. रविवारी सकाळी या दांपत्यांचे छिन्नविछिन्न अवस्थेत पडलेले मृतदेह शेड परिसरात आढळून आले. उदगिरी जंगल क्षेत्रालगत हा परिसर येत असल्याने वन्यप्राण्याने कंक दांपत्यावर हल्ला केल्याचा संशय त्यांचे कुटुंबीय व ग्रामस्थांना आहे..मात्र, वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकारी पथकाने घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली असता, येथे वन्यप्राण्याकडून हल्ला झाल्याच्या कोणत्याही खुणा दिसून आल्या नाहीत. त्यामुळे हा वन्यप्राण्याचा हल्लाच नाही, असे त्यांचे मत आहे. शवविच्छेदन अहवाल आणि फॉरेन्सिक तपासणीनंतरच कंक दांपत्याच्या मृत्यूचे खरे कारण स्पष्ट होईल, असे वनविभाग व पोलिस यंत्रणेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या घटनेमागचे गूढ अधिकच वाढले आहे..Woman Ends Life Kolhapur : हृदयद्रावक! बैलगाडी शर्यतीत पतीचा अपघात; २० वर्षे पतीची सेवा करून अखेर महिलेनं उचललं टोकाचं पाऊल.आज घटनास्थळी प्रत्यक्ष भेट दिलेल्या गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पथकाने कंक दांपत्याच्या शेळीपालन शेडला लागूनच असलेल्या एका फर्महाऊसचे सीसीटीव्ही फुटेज घेतले आहे. ‘इन-कॅमेरा’ शवविच्छेदन आणि फॉरेन्सिक तपासणीसाठी मृतदेह काल थेट कोल्हापूरला नेण्यात आले होते. आज दुपारी मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आले. त्यानंतर मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.