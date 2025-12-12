कोल्हापूर

Kolhapur Accident : बिरदेव मंदिराजवळ भीषण अपघात; भरधाव ट्रकच्या धडकेत महिला जागीच ठार, दीड वर्षाचा सार्थक थोडक्यात...

Pune-Bengaluru Highway Accident Claims Life of Young Woman : नागावजवळ पुणे–बंगळूर महामार्गावर ट्रकने दुचाकीला धडक दिल्याने सोनाली कांबळे यांचा मृत्यू झाला.
सकाळ डिजिटल टीम
नागाव (कोल्हापूर) : भरधाव ट्रकने मागून धडक दिल्याने बुवाचे वाठार येथील महिला जागीच ठार (Nagav Road Crash) झाली. सोनाली शुभम कांबळे (वय २६) असे मृत महिलेचे नाव आहे. तर मोहसीन पिंजारी याच्या डोक्याला व पायास गंभीर मार लागल्याने तो जखमी झाला. त्याला उपचारासाठी कोल्हापूर येथील दवाखान्यात दाखल करण्यात आले आहे. सोनालीचा दीड वर्षाचा मुलगा सार्थक हा थोडक्यात बचावला.

