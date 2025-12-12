Kolhapur Accident : बिरदेव मंदिराजवळ भीषण अपघात; भरधाव ट्रकच्या धडकेत महिला जागीच ठार, दीड वर्षाचा सार्थक थोडक्यात...

नागाव (कोल्हापूर) : भरधाव ट्रकने मागून धडक दिल्याने बुवाचे वाठार येथील महिला जागीच ठार (Nagav Road Crash) झाली. सोनाली शुभम कांबळे (वय २६) असे मृत महिलेचे नाव आहे. तर मोहसीन पिंजारी याच्या डोक्याला व पायास गंभीर मार लागल्याने तो जखमी झाला. त्याला उपचारासाठी कोल्हापूर येथील दवाखान्यात दाखल करण्यात आले आहे. सोनालीचा दीड वर्षाचा मुलगा सार्थक हा थोडक्यात बचावला. .पुणे - बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर (Pune-Bengaluru Highway Accident) टोप येथील बिरदेव मंदिराजवळील वळणावर काल रात्री साडेनऊच्या सुमारे हा अपघात झाला. ट्रक चालकाने आपल्या ताब्यातील ट्रकसह घटनास्थळावरून पलायन केले. मात्र, पोलिसांनी त्याचा पाठलाग करून कामेरी येथील पेट्रोल पंपावरून त्याला ताब्यात घेतले..Nashik Crime : चारित्र्याच्या संशयातून रामकुंडावर श्राद्धविधींना मदत करणाऱ्या विवाहितेला पतीनं संपवलं; बुटाच्या लेसने आवळला गळा.याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, टेंबलाईवाडी हे सोनालीचे माहेर आहे. तिच्या मावशीच्या घराची वास्तुशांती असल्याने ती आठ दिवसांपूर्वीच तिकडे गेली होती. काल रात्री पतीच्या आत्याचा मुलगा रोहन राजू कांबळे याची पत्नी व दीड वर्षाचा मुलगा सार्थक हे एका मोटारसायकल-वरून बुवाचे वाठार येथे जाण्यास निघाले. तर मोहसीनच्या मोटारसायकलवर सोनाली होत्या..टोप येथील बिरदेव मंदिराजवळील वळणावर मागून भरधाव वेगाने येणाऱ्या ट्रक (एमएच १२ क्युजी ८२१३) ने मोटारसायकलला (केए २८ एचई ८२४१) जोराची धडक दिली. या धडकेत सोनाली जागीच ठार झाल्या. तर, मोहसीन हा गंभीर जखमी झाला. मुलगा सार्थक हा रोहनच्या मोटारसायकलवर असल्याने तो या अपघातातून बचावला. शुभम हा पेठवडगाव येथील एका कापड दुकानात काम करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतो. पत्नीच्या अपघाताच्या मृत्यूने त्याच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. सोनाली व शुभम यांचा विवाह पाच वर्षांपूर्वी झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.