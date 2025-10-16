कोल्हापूर

Nandwal Dance Party Clash : करवीर तालुक्यात पार्टीदरम्यान नृत्यांगना नाचवल्याने गावात खळबळ; तरुणांमध्ये वादावादी, पोलिसांचा हस्तक्षेप

Nandwal midnight party leads to local dispute : कोल्हापूरच्या नंदवाळ गावात खासगी पार्टीदरम्यान नृत्यांगना नाचवल्यानंतर ग्रामस्थ आणि आयोजकांमध्ये मध्यरात्री वाद झाला. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी करवीर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले.
Nandwal Dance Event Party Clash

Nandwal Dance Event Party Clash

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोल्हापूर : नंदवाळ (ता. करवीर) येथे एका खासगी कार्यक्रमात नृत्यांगना नाचवल्यावरून आयोजक आणि स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये (Nandwal Dance Event Party Clash) काल मध्यरात्री वादावादी झाली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
police case
dancer

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com