कोल्हापूर

Nandwal Vitthal Temple : नंदवाळमध्ये महिला 'रणरागिणीं'चा अनोखा उपक्रम! देवाच्या निर्माल्यापासून बनवणार साबण, तेल अन् बुक्का; अध्यात्माला कृतीची जोड

Nandwal Vitthal Temple nirmalya recycling initiative : प्रतिपंढरपूर नंदवाळ येथे मंदिरातील तुळस, जास्वंद व इतर निर्माल्याचा पुनर्वापर करून महिलांकडून साबण, तेल, बुक्का आदी पर्यावरणपूरक उत्पादने तयार करण्याचा अभिनव उपक्रम सुरू होत आहे.
Nandwal temple nirmalya recycling project

Nandwal temple nirmalya recycling project

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : नंदवाळची प्रतिपंढरपूर अशी ख्याती जिल्ह्यात पसरली आहे. प्रतिवर्षी येथे दर्शनाला येणाऱ्या भाविकांची संख्या लाखांवर पोहोचली आहे. विठ्ठलाला प्रिय असलेली तुळस, चंदन, जास्वंद फुले भाविकांकडून वाहिली जातात. याचे निर्माल्य न होऊ देता, त्याचा गृहोपयोगी वस्तू बनविण्यासाठी यंदा गावातील ‘रणरागिणी’ पुढे आल्या (Women SHG eco friendly temple waste management) आहेत.

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