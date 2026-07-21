Nandwal Vitthal Temple : नंदवाळमध्ये महिला 'रणरागिणीं'चा अनोखा उपक्रम! देवाच्या निर्माल्यापासून बनवणार साबण, तेल अन् बुक्का; अध्यात्माला कृतीची जोड

कोल्हापूर : नंदवाळची प्रतिपंढरपूर अशी ख्याती जिल्ह्यात पसरली आहे. प्रतिवर्षी येथे दर्शनाला येणाऱ्या भाविकांची संख्या लाखांवर पोहोचली आहे. विठ्ठलाला प्रिय असलेली तुळस, चंदन, जास्वंद फुले भाविकांकडून वाहिली जातात. याचे निर्माल्य न होऊ देता, त्याचा गृहोपयोगी वस्तू बनविण्यासाठी यंदा गावातील ‘रणरागिणी’ पुढे आल्या (Women SHG eco friendly temple waste management) आहेत. .महिलांच्या सहभागातून तुळशींच्या पानांपासून साबण, जास्वंद फुलांचे तेल, बुक्का निर्मितीची करण्याचा निर्धार केला आहे. निसर्गमित्र संस्था व आदर्श सहेली मंच यांच्या वतीने या महिलांना याचे प्रशिक्षण दिले असून एकादशीनंतर विविध वस्तू निर्मितीला सुरुवात होणार आहे..मिरजकर तिकटीपासून नंदवाळपर्यंत निघणाऱ्या दिंडीतही लोकसहभाग असतो. या वारीत ‘सकाळ''च्या पुढाकारातून स्वच्छता मोहीम राबविली जात आहे. शहरातील विविध संघटना, तालीम संस्था, तरुण मंडळे, शैक्षणिक संस्था, राजकीय पक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग असणार आहे. स्वच्छतेसोबत मंदिरातील निर्माल्यासाठी ‘अवनि’ संस्थेकडून खतनिर्मिती केली जाते..निसर्गमित्र संस्थेचे कार्यवाह अनिल चौगुले यांनी सरपंच अमर कुंभार, सदस्या शारदा पाटील, आशा राजश्री कोंडेकर यांची भेट घेऊन माहिती दिली. ही संकल्पना उपयुक्त व महिलांना रोजगाराची संधी देणारी असल्याचे चौगुले यांनी सांगितले. रसायनमुक्त हळद, कुंकू, बुक्का याचीही निर्मिती करण्यासाठी महिलांनी सहमती दर्शवली. यावेळी संपदा पाटील, तेजश्री रुमाले, कल्पना शिंदे, वैशाली कुंभार उपस्थित होत्या..Kas Lake Overflow : सांडव्यावरून पाणी ओव्हरफ्लो अन् पायऱ्यांवर पर्यटकांची हुल्लडबाजी! कास तलावावर रिल्स-सेल्फीचा नाद पडणार महाग? 'या' चुका टाळण्याचे आवाहन.वस्तू गावातील महिलांनाचयंदा गावातील महिलांनी या निर्माल्याचे वर्गीकरण करून गावातच साबण, बुक्का, तेल अशा वस्तू बनविण्यासाठी तयारी केली आहे. एकादशी दिवशी मंदिरात जमणाऱ्या तुळस, चंदन, जास्वदांसह इतर फुलांचे संकलन केले जाणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या मदतीने चांगली जागा उपलब्ध होताच त्याठिकाणी निर्माल्यापासून वस्तू बनविण्याचे काम सुरू केले जाईल. या वस्तू गावातील महिलांनाच उपयोगात आणण्यासाठी दिल्या जाणार आहेत..Rautwadi Waterfall Parking Facility : राऊतवाडी धबधब्यावर पर्यटकांची तुफान गर्दी अन् तासनतास वाहतूक कोंडी! 300-400 वाहनांच्या पार्किंगसाठी 'हा' पर्याय उपलब्ध?.वारी नंदवाळची; जबाबदारी स्वच्छतेचीचला, २५ जुलैला सकाळी सातपासून सुरू होणाऱ्या या स्वच्छतेच्या वारीमध्ये आपणही सहभागी होऊया... (मार्ग : मिरजकर तिकटी विठ्ठल मंदिर, बिनखांबी गणेश मंदिर, निवृत्ती चौक, उभा मारुती चौक, खंडोबा तालीम, जुना वाशी नाका, राज कपूर पुतळा, क्रशर चौक, सानेगुरुजी वसाहत, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुतळा, पुईखडी ते नंदवाळ). सहभागी होण्यासाठी संपर्क : ९१४६१९०१९१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.