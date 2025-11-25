Kolhapur Politics : सहा नगरपालिकांत ‘घड्याळाची टिकटिक’ राष्ट्रवादीच्या युती आघाड्यांनी कोल्हापूरच्या राजकारणात नवीन वारे!

कोल्हापूर : राज्यात सत्ताधारी असलेल्या आणि जिल्ह्यात गोकुळ दूध संघ, केडीसीसी बँकेसारखी सत्तास्थाने हाती असतानाही हुपरी, गडहिंग्लज, हातकणंगले, मलकापूर, कागल, मुरगूड अशा सहा नगरपालिका आणि चंदगड नगरपंचायतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (अजित पवार गट) घड्याळ चिन्हाची टिकटिक सुरू राहणार आहे..त्यातही चारच नगरपालिकांमध्ये पक्ष स्वबळावर लढत आहे. कागल, मुरगूडमध्ये ‘राष्ट्रवादी’ने शाहू आघाडीशी हातमिळवणी केली आहे. उर्वरित ठिकाणी स्थानिक आघाड्यांमध्ये या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना आधार घ्यावा लागला आहे..Kolhapur Politics : कागल-मुरगूड-हातकणंगलेत शिंदे गटाचा थेट शड्डू; इतर ठिकाणी युतीची कोंडी.महायुतीसमवेत जाण्याची भूमिका योग्य असल्याचे पटवून देत विधानसभा निवडणुकीत कागलच्या जागेबरोबर आपल्या राष्ट्रवादी पक्षाचे अस्तित्व टिकविण्यात आमदार हसन मुश्रीफ यांना यश मिळाले. पण, पक्षाच्या बालेकिल्ल्यातील महत्त्वाचा मतदारसंघ असलेला चंदगड मतदारसंघ कायम राखण्यात अपयश आले. .लोकसभापाठोपाठ विधानसभेतील कामगिरी पाहता जिल्ह्यात पक्ष संघटन भक्कम करण्यासाठी इथल्या पदाधिकाऱ्यांनी जोमाने सभासद नोंदणी मोहीम राबविली. त्याच्या जोरावर नगरपालिका निवडणुकांमध्ये ‘राष्ट्रवादी’ स्वबळाचा नारा देत लढणार असल्याचे वाटत होते. मात्र, कशाबशा चार नगरपालिकांमध्ये पक्ष स्वबळावर लढत आहे. त्यात हुपरी, गडहिंग्लज, हातकणंगले, मलकापूरचा समावेश आहे..Kolhapur Politics : चार नगरपालिकांत ‘मशाल’ची धडाकेबाज एन्ट्री; ठाकरे गटाने ५०+ कार्यकर्त्यांना दिली निवडणूक रणशिंगाची संधी!.उर्वरित ठिकाणी स्थानिक आघाडी, युती करण्याची वेळ पक्षावर आली आहे. त्यातही चंदगडमध्ये राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षासमवेत हातमिळविणी करावी लागली आहे. पेठवडगाव, जयसिंगपूर, पन्हाळा, कुरुंदवाड, आजरा याठिकाणी ‘घड्याळ’ दिसणार नाही. .विधानसभा निवडणुकीतील स्थिती पाहता एकूणच भुदरगड, राधानगरीत पक्षाचा प्रभाव कमी झाला आहे. कागल, चंदगड वगळता हातकणंगलेसह अन्य तालुक्यांत नावापुरते अस्तित्व आहे. गेल्या वर्षभरात पक्ष संघटनेची फेरबांधणी कितपत भक्कम झाली आहे. त्यावर नगरपालिका निवडणुकीत पक्षाची कामगिरी दिसणार आहे..राजकीय समीकरणे बदललीनगरपालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने चंदगडमध्ये राष्ट्रवादीचे (अजित पवार गट) माजी आमदार राजेश पाटील आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाच्या नंदिनी बाभूळकर यांच्यात युती झाली. तेथून जिल्ह्यात राजकीय समीकरण बदलाचे वारे वेगाने वाहू लागले. पुढे ते कागल, मुरगूडमध्ये वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ आणि शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांच्या ऐतिहासिक युती झाली. त्यानंतर सोयीप्रमाणे ‘राष्ट्रवादी’ने (अजित पवार गट) स्थानिक आघाड्यांशी हातमिळवणी केली..पक्षाचे ८६ उमेदवार रिंगणातया ‘राष्ट्रवादी’चे जिल्ह्यातील सात नगरपालिकांच्या निवडणुकीच्या रिंगणात एकूण ८६ उमेदवार उतरले आहेत. त्यापैकी ८० जण नगरसेवकपदासाठी लढत आहे. त्यात सर्वाधिक १९ उमेदवार गडहिंग्लज, १७ मुरगूडमध्ये आणि त्यापाठोपाठ कागलमध्ये १४, तर हातकणंगलेमध्ये १२ उमेदवारांचा समावेश आहे. कागल, मुरगूड, हुपरी, गडहिंग्लज, हातकणंगले आणि चंदगडमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी पक्षाचे उमेदवार लढणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.