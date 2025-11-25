कोल्हापूर

Kolhapur Politics : सहा नगरपालिकांत ‘घड्याळाची टिकटिक’ राष्ट्रवादीच्या युती आघाड्यांनी कोल्हापूरच्या राजकारणात नवीन वारे!

NCP Ajit Pawar Group’s Strategy : चारच नगरपालिकांमध्ये पक्ष स्वबळावर लढत आहे. कागल, मुरगूडमध्ये ‘राष्ट्रवादी’ने शाहू आघाडीशी हातमिळवणी केली आहे. उर्वरित ठिकाणी स्थानिक आघाड्यांमध्ये या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना आधार घ्यावा लागला आहे.
संतोष मिठारीसकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : राज्यात सत्ताधारी असलेल्या आणि जिल्ह्यात गोकुळ दूध संघ, केडीसीसी बँकेसारखी सत्तास्थाने हाती असतानाही हुपरी, गडहिंग्लज, हातकणंगले, मलकापूर, कागल, मुरगूड अशा सहा नगरपालिका आणि चंदगड नगरपंचायतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (अजित पवार गट) घड्याळ चिन्हाची टिकटिक सुरू राहणार आहे.

