Kolhapur Autorickshaw Stop : जुन्या रिक्षा थांब्यांना हलविण्याचा प्रयत्न? चालकांचा संताप उसळला; ‘३०-४० वर्षांचा इतिहास एका दिवसात पुसणार?’

New Auto Rickshaw Stands survey : हराची हद्द न वाढता वाहनसंख्या वाढली; वाहतुकीच्या कोंडीत रिक्षाचालकांवरच जबाबदारी टाकण्याचा प्रयत्न?
New Auto Rickshaw Stands survey

New Auto Rickshaw Stands survey

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : नव्या रिक्षा थांब्यांसाठी अखेर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जिल्हा प्रशासन व महापालिकेतर्फे सर्वेक्षण सुरू झाले. नव्या रिक्षा थांब्यांबरोबर जुन्या थांब्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याने त्यावर रिक्षा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे.

