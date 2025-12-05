Kolhapur Autorickshaw Stop : जुन्या रिक्षा थांब्यांना हलविण्याचा प्रयत्न? चालकांचा संताप उसळला; ‘३०-४० वर्षांचा इतिहास एका दिवसात पुसणार?’

कोल्हापूर : नव्या रिक्षा थांब्यांसाठी अखेर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जिल्हा प्रशासन व महापालिकेतर्फे सर्वेक्षण सुरू झाले. नव्या रिक्षा थांब्यांबरोबर जुन्या थांब्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याने त्यावर रिक्षा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे..‘सकाळ’मध्ये ‘थांब्यांचे वांदे’ ही वृत्त मालिका प्रसिद्ध झाली होती. त्यात शहरातील उपलब्ध रिक्षा थांबे व त्यातून रिक्षाचालकांत होणाऱ्या वादावादीच्या घटनांबाबत भाष्य केले होते. त्याची दखल घेत प्रादेशिक परिवहन व जिल्हा प्रशासनाने नव्या थांब्यांच्या सर्वेक्षणाची तयारी सुरू केली. आज या सर्वेक्षणास प्रत्यक्षात सुरुवात झाली..Pune News : घोटवडे येथील रस्त्यावर दोन रिक्षासमोरासमोर धडकल्याने ३४ वर्षीय चालकाने आपला जीव गमावला!.सर्वेक्षण सुरू असताना अस्तित्वात असलेल्या थांब्यांवरील रिक्षाचालकांना प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. हे थांबे काही अंतरावर घेण्याबाबत सांगितले जात आहेत. नव्या थांब्यांचे सर्वेक्षण करा, अशी मागणी असताना जुन्या थांब्यांबाबत कशासाठी विचारणा होत आहे, असा प्रश्न रिक्षा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना पडला आहे..सुमारे ३० ते ४० वर्षे ज्या थांब्यावर रिक्षा थांबवली जात आहे, तो थांबा हलविण्याचा उद्देश काय, केवळ रिक्षामुळेच वाहतुकीची कोंडी होते काय, अशी विचारणा चालकांतून होत आहे..Pune News : नियम मोडणाऱ्या एक हजाराहून अधिक रिक्षाचालकांवर कारवाई!.शहराची हद्दवाढ झालेली नाही. रस्त्यांचे रुंदीकरण झालेले नाही. वेगवेगळ्या प्रकारचे अतिक्रमण वाढलेले आहे. त्याचप्रमाणे वाहनांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तरीही रिक्षाचा परवाना देणे सुरू आहे. .ते आधी थांबवा, अशी मागणी करत वाहनधारक महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत भोसले यांनी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर यांचे भेट घेतली. ज्या नवीन रिक्षा थांब्यांसंदर्भात मागणी केली आहे, तितकेच रिक्षा थांब्यांचे सर्वेक्षण करावे, अशी त्यांनी मागणी केली. .जे थांबे ३०-४० वर्षांपासून आहेत, ते अखंडपणे सुरू राहावेत, त्यात कोणताही बदल करू नये, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी राजेंद्र जाधव, राहुल पवार, मोहन बागडी हे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.