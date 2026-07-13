Newly Married Woman : 2 दिवसांनी होतं मुलीचं बारसं, घरात चालू होती तयारी; पण त्याआधीच 23 वर्षांच्या 'या' उच्चशिक्षित माऊलीनं...

कोल्हापूर : वर्षापूर्वी लग्न झालेल्या आणि एक महिन्याच्या मुलीचे बारसे होण्यापूर्वीच राहत्या घरी छताच्या पंख्याला ओढणीने गळफास घेऊन आत्महत्या (Rajarampuri woman death investigation) केली. अस्मिता प्रतीकसिंह काटकर (माहेरचे नाव अस्मिता अनिल सरदेसाई) (वय २३, काटकर पार्क, सायबर चौक, राजारामपुरी, कोल्हापूर) असे मृत महिलेचे नाव आहे. ही घटना काल दुपारी चारच्या सुमारास घडली. याची नोंद रात्री राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात झाली..याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, अस्मिता यांचे माहेर लाटगाव (ता. आजरा) असून त्यांचे शिक्षण गोव्यात झाले आहे. वर्षापूर्वी त्यांचे राजारामपुरीतील सायबर चौक येथील प्रतीकसिंह काटकर यांच्याशी लग्न झाले. एक महिन्यांपूर्वी त्यांना मुलगी झाली..दोन दिवसांत मुलीला एक महिना पूर्ण होत असल्याने घरात तिच्या बारशाची तयारी सुरू होती. काल दुपारी सासू, सासरे आणि पती बारशासाठी हॉलही बघायला गेले होते. त्यावेळी अस्मिता यांनी मुख्य दरवाजा बंद करून बेडरूममधील छताच्या पंख्याला ओढणीने गळफास घेतला. पती, सासू आणि सासरे घरी परतल्यावर त्यांना दरवाजा आतून बंद असल्याचे दिसून आले. यावेळी त्यांनी अस्मिता यांना हाक मारली, तसेच मोबाइलवरून संपर्कही केला; परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही..Police Constable Death : चंदगड पोलिस ठाण्यात खळबळ! ड्युटी संपवून घरी परतलेल्या 32 वर्षीय तरुण पोलिसाचा हृदयविकाराने मृत्यू; 3 वर्षांची चिमुरडी पोरकी.आतून दरवाजा उघडला जात नसल्याने अखेर त्यांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला. त्यांना अस्मिता यांनी गळफास घेतल्याचे दिसून आले. त्यांनी गळफास सोडवून तातडीने अस्मिता यांना बेशुद्धावस्थेत सीपीआरमध्ये दाखल केले; परंतु उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. याची नोंद येथील पोलिस चौकीत झाली. उत्तरीय तपासणीसाठी मृतदेह शेंडा पार्क येथे पाठविला. आत्महत्येचे वृत्त समजल्यावर राजारामपुरी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक विकास जाधव यांनी काटकर यांच्या घरी जाऊन पाहणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.