कोल्हापूर

Newly Married Woman : 2 दिवसांनी होतं मुलीचं बारसं, घरात चालू होती तयारी; पण त्याआधीच 23 वर्षांच्या 'या' उच्चशिक्षित माऊलीनं...

Newly Married Woman Found Dead in Kolhapur Home : कोल्हापुरातील राजारामपुरी येथे वर्षापूर्वी विवाह झालेल्या २३ वर्षीय महिलेने घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली. मुलीच्या बारशाच्या तयारीदरम्यान घडलेल्या या घटनेचा पोलिस तपास सुरू आहे.
Kolhapur newly married woman case

Kolhapur newly married woman case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : वर्षापूर्वी लग्न झालेल्या आणि एक महिन्याच्या मुलीचे बारसे होण्यापूर्वीच राहत्या घरी छताच्या पंख्याला ओढणीने गळफास घेऊन आत्महत्या (Rajarampuri woman death investigation) केली. अस्मिता प्रतीकसिंह काटकर (माहेरचे नाव अस्मिता अनिल सरदेसाई) (वय २३, काटकर पार्क, सायबर चौक, राजारामपुरी, कोल्हापूर) असे मृत महिलेचे नाव आहे. ही घटना काल दुपारी चारच्या सुमारास घडली. याची नोंद रात्री राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात झाली.

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