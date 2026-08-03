Kolhapur News: गर्भपाताचं रॅकेट! कमिशनसाठी होमगार्ड महिला, गवंडी बनले एजंट; रिक्षातून ४-५ गर्भवतींना पाठवायचे

कोल्हापूर: काही काळासाठी होमगार्ड म्हणून काम केलेली रेखा वरुटे (रा. कळंबा), गवंडी काम करणारा सागर तराळ (रा. कर्नाटक) हे डॉ. गायकवाड याच्याकडे गर्भपातासाठी महिला पाठविणारे एजंट बनले. एकाच रिक्षातून चार-पाच गर्भवतींना एकाचवेळी पाठवून देणारी वरुटे कमिशन मिळविण्यात अव्वल होती. तिने काही काळ होमगार्ड म्हणून, तर काही काळ ‘आया’ म्हणूनही कामे केली आहेत. कमिशनची चटक लागल्याने गवंडी कामे करणारा सागर तराळही हे रॅकेट चालविण्यात अग्रेसर होता..कदमवाडी रस्त्यावरील भीमनगरात राहणारा डॉ. चंद्रकांत गायकवाड स्वतःचेच एक रॅकेट चालवत होता. पश्चिम महाराष्ट्रातील डॉक्टर, गर्भलिंग निदान करणाऱ्या टोळ्यांचे एजंट त्याच्या संपर्कात होते. यातूनच कळंब्यातील रेखा हिची ओळख झाली होती. वरुटे ही वेगवेगळ्या रुग्णालयात ‘आया’ म्हणून काम करत होती..Kolhapur News: टेरेसवर खेळताना विजेच्या धक्क्याने ९ वर्षीय मुलाचा मृत्यू, घराच्या वास्तूशांतीआधीच काळाचा घाला.यातूनच ती अशा कुटुंबांचा शोध घेऊन त्यांना गर्भलिंग निदान, गर्भपाताचे मार्ग सूचवत होती. होमगार्ड बनून वाढवल्या ओळखी रेखा वरुटे रात्रपाळीत वेगवेगळ्या रुग्णालयांत सुश्रृषा करायची. तर दिवसा होमगार्ड म्हणून रुबाबात वावरायची. कळंबा परिसरात तिचा मोठा वट होता. पोलिस ठाण्यातही येणाऱ्या तक्रारींत तिची काहीवेळा उठाठेव असायची. होमगार्ड म्हणून काम करताना झालेल्या ओळखींचाच फायदा तिने या गर्भलिंग निदान रॅकेटमध्ये करून घेतला..गवंडी कामासोबत गर्भपाताचेही पापसंशयित सागर तराळ हा गवंडी काम करतो. सीमाभागातील मांगूर (ता. निपाणी) येथे राहणाऱ्या तराळची जिल्ह्याच्या सीमेवरील गावात उठबस असते. यातूनच तो गर्भलिंग निदान व गर्भपाताच्या रॅकेटकडे वळला. गवंडी कामाच्या कष्टाऐवजी सहज पैसा मिळू लागल्याने स्वतः तीन मुलींचा बाप असलेला सागर अनेक मुलींच्या जीवावर उठला..DK Shivakumar Cabinet : डी. के. शिवकुमार यांच्या मंत्रिमंडळात तब्बल 20 नव्या चेहऱ्यांची एन्ट्री! पाहा, कोणत्या आमदारांचं उजळलं नशीब? शपथविधीची वेळही ठरली!.कमिशनसाठी धडपडगर्भलिंग निदान केल्यानंतर गर्भपातासाठी डॉ. गायकवाडकडे महिला पाठविल्यानंतर तिला प्रत्येक महिलेमागे दोन ते तीन हजारांचे कमिशन मिळायचे. झटपट पैशासाठी ती चार ते पाच महिलांना गाठायची. त्यांची एकच वेळ ठरवून त्यांना एकाच रिक्षातून गर्भपातासाठी पाठवायची. तिच्या सांगण्यावरून डॉ. गायकवाडकडे आलेल्या एका गर्भवतीच्या चौकशीत हा धक्कादायक प्रकार उघड झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.