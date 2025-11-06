Kolhapur Schoolboy : विद्युत तारेवर पतंग अडकला शाळकरी मुलगा काढायला गेला अन् घडलं विपरित... कोल्हापुरातील शाळकरी मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू

Kolhapur Tragedy : उचगाव येथील मंगेश्वर मंदिर मागे बाबानगरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर विद्युत तारेवर अडकलेला पतंग काढताना विजेचा धक्का लागून सार्थक नीलेश वळकुंजे (वय १६, धनगर गल्ली उचगाव) या शाळकरी मुलाचा बुधवारी मृत्यू झाला. त्याचा भाऊ कार्तिक नीलेश वळकुंजे ( वय १४, धनगर गल्ली) हा गंभीर जखमी झाला. ही घटना सायंकाळी सहाला घडली..याबाबत अधिक माहिती अशी की, सार्थक आणि कार्तिक दोघे सख्खे भाऊ आहेत. दरम्यान, उडत आलेला पतंग सार्थक यांच्या घराजवळ असणाऱ्या विद्युत तारेत अडकलेला होता. ते पाहताच दोघे भाऊ पतंग काढण्यासाठी गच्चीवर गेले. पतंग काढण्यासाठी लोखंडी सळी तारेत घालताना मुख्य विद्युत तारेला सळीचा स्पर्श होताच सार्थक याला जोराचा विजेचा धक्का बसला..सार्थकला शेजाऱ्यांनी तातडीने सीपीआरमध्ये दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्याचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. सार्थक हा न्यू माध्यमिक विद्यालय उचगाव येथे दहावीच्या वर्गात शिकत होता. यावेळी त्याचा भाऊ कार्तिक मागेच होता. तो सार्थकला सोडवण्यासाठी गेला असता त्यालाही विजचा धक्का बसून तो बाजूला पडला. त्याला खासगी रुग्णालयात दाखल केले. त्याची प्रकृती ठीक आहे. सार्थकचा मृतदेह घरी आल्यावर त्यांचे आई वडील, आजी-आजोबा यांनी फोडलेला टाहो हृदय पिळवटून टाकणारा होता..Kolhapur News: रंगकर्मींचा नाट्यमय निषेध! ‘केशवराव’च्या पुनर्बांधणीत दिरंगाईवरून महापालिकेला कलावंतांचा जाब!.उच्चदाब वीजवाहिनी हटविण्याची मागणीज्याठिकाणी घटना घडली उच्चदाब वाहिनी आहे ती वाहिनी तेथून हटवावी किंवा अन्य मार्गावर बदलावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिक वारंवार वीज वितरण कंपनीकडे करत आहेत. परंतु, वीज वितरण कंपनीने या मागणीचा विचार गांभीर्याने घेतलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.