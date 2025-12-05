कोल्हापूर

Kolhapur Nursinhawadi : नृसिंहवाडीत लाखो भाविकांचा ओघ; दत्त जन्मकाळ सोहळा भक्तिमय वातावरणात

Four lakh devotees witness grand Datta Jayanti : नृसिंहवाडी येथे दत्त जन्मकाळ सोहळ्यानिमित्त कृष्णा–पंचगंगा संगम परिसरात आज दिवसभर भक्तीची ओढ पाहायला मिळाली. पहाटेपासूनच लाखो भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली.
सकाळ वृत्तसेवा
नृसिंहवाडी : येथे दत्त जन्मकाळ सोहळ्याच्या निमित्ताने गुरुदेव दत्तच्या अखंड गजरात... कृष्णा व पंचगंगा संगमतीर्थावर... भक्तिमय वातावरणात... तीन ते चार लाख भाविकांच्या उपस्थितीमध्ये श्री दत्त महाराजांच्या राजधानीत आज सायंकाळी पाच वाजता श्री दत्त जन्मकाळ सोहळा उत्साहात झाला.

