Kolhapur Nursinhawadi : नृसिंहवाडीत लाखो भाविकांचा ओघ; दत्त जन्मकाळ सोहळा भक्तिमय वातावरणात

नृसिंहवाडी : येथे दत्त जन्मकाळ सोहळ्याच्या निमित्ताने गुरुदेव दत्तच्या अखंड गजरात... कृष्णा व पंचगंगा संगमतीर्थावर... भक्तिमय वातावरणात... तीन ते चार लाख भाविकांच्या उपस्थितीमध्ये श्री दत्त महाराजांच्या राजधानीत आज सायंकाळी पाच वाजता श्री दत्त जन्मकाळ सोहळा उत्साहात झाला..दत्त जयंतीनिमित्त श्री दत्त मंदिरात अनेक धार्मिक कार्यक्रमांचे दिवसभरामध्ये आयोजन केले होते. पहाटे काकड आरती, षोडशोपचार पूजा, सकाळी सात ते बारा या वेळेत अनेक भक्तांनी श्रींना पंचामृत अभिषेक पूजा केली..Narasobawadi News: नृसिंहवाडी दत्तजयंतीचा भक्तिरंग पुन्हा खुलणार; छत्रपतींच्या परंपरेतून सजलेला दहा दिवसांचा अध्यात्मिक सोहळा.दुपारी श्रींचे चरण कमलावर महापूजा झाली. दुपारी तीन वाजता येथील ब्रह्मवृंदामार्फत पवमान पंचसुक्ताचे पठण केले. साडेचार वाजता श्रींची उत्सव मूर्ती श्री नारायण स्वामी मंदिरातून वाजत गाजत मुख्य मंदिरात आणण्यात आली. .काणे बुवा (कवठेगुलंद) यांच्या कीर्तनानंतर पाच वाजता भाविकांच्या उपस्थितीत श्री दत्त जन्मकाळसोहळा झाला. जन्मकाळासाठी चांदीचा पाळणा विविध फुलांनी सजवला होता. उपस्थित भाविकांनी सजवलेल्या पाळण्यावर अबीर गुलाल व फुलांचे मुक्तहस्ताने उधळण केली. रात्री मंदिरात धूपदीप आरती व पालखी सोहळा झाला..Pandharpur News: 'पंढरीत दीड लाख भाविकांची मांदियाळी'; मोक्षदा एकादशीदिवशी विष्णुपद मंदिरामध्ये दर्शनासाठी भाविकांची रीघ...दत्त जयंतीनिमित्त पालखी व दत्त मंदिर परिसर पुणे येथील कुलकर्णी परिवाराने आकर्षक फुलांनी सजविला होता. उत्सवाचे मानकरी विनोद भानुदास पुजारी यांच्या ‘गणेश दत्त कुंज’ येथे भाविकांना दर्शनासाठी जन्मकाळाचा पाळणा ठेवण्यत आला..भाविकांच्या सोयीसाठी येथील दत्त देवस्थानमार्फत अनेक सोयीसुविधा उपलब्ध केल्या होत्या. मंदिर परिसरात ठिकठिकाणी क्लोज सर्किट टीव्ही, दर्शन रंगाची उत्तम व्यवस्था तसेच मुखदर्शनाची व्यवस्था केली. .दुपारच्या वेळेस भाविकांसाठी महाप्रसाद वाटप, जन्मकाळानंतर सुंठवडा प्रसाद वाटप, सूचनाफलक, ध्वनिक्षेपक यंत्रणा तसेच नदीपात्रात पट्टीचे पोहणारे युवक, तसेच नदीपात्रातील सुरक्षिततेसाठी इनरट्यूबची व्यवस्था केली होती. .कुरुंदवाड, सांगली, आजरा, कोल्हापूर संभाजीनगर, कागल, चिक्कोडी, इचलकरंजी आदी ठिकाणाहून जादा बसेस सोडल्या होत्या. पोलिस तसेच गृहरक्षक दलाच्या सहकार्याने पोलिस बंदोबस्त करण्यात आला होता. .जीवनमुक्ती संघटना, एस. के. पाटील महाविद्यालय कुरुंदवाड, श्री दत्त विद्या मंदिर हायस्कूलचे विद्यार्थी आणि स्वयंसेवक तसेच देवस्थान व ग्रामपंचायत कर्मचारी व स्वयंसेवक यांनी यात्रेचे नेटके नियोजन केले. .पेढ्यांबरोबर खवा, बासुंदी, अंबा बर्फी, कवट बर्फी, करदंट आदी मिठाई व किरकोळ खरेदीसाठी भाविकांनी गर्दी केली. ‘सर्वांच्या सहकार्याने दत्त जयंती सोहळा उत्तमरित्या पार पडल्याचे दत्त देवस्थानचे अध्यक्ष वैभव काळू पुजारी, सचिव गजानन गेंडे पुजारी, गटनेते धनाजीराव जगदाळे, सरपंच चेतन गवळी व उपसरपंच अनघा पुजारी, माजी उपसरपंच रमेश मोरे, सामाजिक कार्यकर्ते रमेश सुतार यांनी सांगितले..दर्शनरांगेचे नेटके नियोजनदत्त देवस्थानच्या वतीने नूतन दर्शन रांगेचे लोकार्पण झाले होते. या नूतन दर्शन रांगेमुळे दत्त जयंतीवेळी भाविकांना गर्दीमध्ये दर्शन घेणे सुलभ झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.