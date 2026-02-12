Kolhapur City : शहरातील जुन्या झाडांची करणार पाहणी; महापालिकेकडून लवकरच उपाययोजनांबाबत अहवाल

कोल्हापूर : शहरातील अनेक रस्त्यांवर मोठी झाडे आहेत. त्यांच्या फांद्यांचा विस्तार प्रचंड आहे. काही झाडे जुनी आहेत. त्यांच्याकडून शहरवासीयांना काही धोका पोहचू नये, यासाठी महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडून तातडीने अशा जुन्या झाडांची पाहणी करून उपाययोजनांचा अहवाल तयार केला जाणार आहे. .लवकरच पाहणी सुरू करण्यात येणार असून, त्यावेळी झाडांची छायाचित्रे काढण्यात येणार आहेत. शहराच्या काही भागांतील मोठी झाडे परिसरात गारवा देतात. त्यांच्या सावलीला अनेक व्यावसायिक व्यवसाय करतात, पादचारी थांबत असतात. पण, या झाडांची योग्य निगा राखली नाही, तर धोकादायकही बनतात. .Pot Holes : खड्ड्यांमुळे अपघात झाल्यास मिळणार भरपाई; पुणे महापालिकेकडून आदेशाची अंमलबजावणी.हे मंगळवारी सीपीआरसमोर घडलेल्या घटनेतून दिसून आले. त्यावेळी केवळ योगायोगाने कोणाला हानी पोहोचली नाही. या घटनेची महापालिकेने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. अनेक रस्त्यांवर एकापाठोपाठ एक झाडे आहेत. त्यांचे बुंधे डांबरीकरणाने व्यापले आहेत. त्यांच्या मुळांना पाणी, हवा मिळणेच बंद झाले आहे. .परिणामी, काही झाडे कोसळू शकतात, असे अभ्यासकांचे मत आहे. याशिवाय अनेक झाडांच्या बाजूला गटार, भिंत, पाईपलाईन वा रस्त्यासाठी खोदाई केली जाते. त्यातूनही त्यांची मुळे तुटली जाऊ शकतात. त्यामुळेही झाड कोसळू शकते. .Kolhapur City : लोकसंख्या वाढली, प्रश्न वाढले कोल्हापूरचा विकास मात्र जागेवरच; पार्किंग, उड्डाणपूल केवळ कागदावरच; वाहतूक कोंडीत कोल्हापूरकर हैराण.अनेक झाडांच्या फांद्यांचा विस्तार प्रचंड झाला आहे. त्यातील काही फांद्या कोणत्या ना कोणत्या कारणाने वठतात. त्या वाळलेल्या फांद्या कशानेही मोडून पडतात. त्याचा काही भागही खालून जाणाऱ्या नागरिकाच्या वर्मी बसल्यास जीवावर बेतू शकते..या साऱ्यांचा विचार करून उद्यान विभागाने तातडीने झाडांची पाहणी करण्याचे ठरविले आहे. त्यात वठलेल्या फांद्या, झाड तसेच एका बाजूला कललेले झाड यांची पाहणी करून छायाचित्रे काढली जातील. त्याचा अहवाल तयार करून वृक्षप्राधिकरण समितीसमोर ठेवला जाणार आहे. त्यातील निर्णयानुसार एप्रिल-मे मध्ये कार्यवाही अपेक्षित आहे..गेल्यावर्षी पावसाळ्यापूर्वी केलेल्या पाहणीत ५९ झाडे धोकादायक आढळली होती. त्याबाबत योग्य ती उपाययोजना केली आहे. त्याच प्रकारची पाहणी आता या महिन्यात तातडीने केली जाईल. त्याचा अहवाल बनवून समितीसमोर ठेवण्यात येणार आहे.- समीर व्याघ्रांबरे, पर्यावरण अभियंता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.