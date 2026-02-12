कोल्हापूर

Kolhapur City : शहरातील जुन्या झाडांची करणार पाहणी; महापालिकेकडून लवकरच उपाययोजनांबाबत अहवाल

Old Trees Inspection : कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांवर उभ्या असलेल्या भव्य, जुन्या झाडांचा गारवा जितका दिलासा देणारा आहे, तितकाच त्यांचा संभाव्य धोका चिंताजनकही ठरू शकतो. सीपीआरसमोरील अलीकडील घटनेनंतर महापालिकेने गंभीर दखल
Municipal officials inspect

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : शहरातील अनेक रस्त्यांवर मोठी झाडे आहेत. त्यांच्या फांद्यांचा विस्तार प्रचंड आहे. काही झाडे जुनी आहेत. त्यांच्याकडून शहरवासीयांना काही धोका पोहचू नये, यासाठी महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडून तातडीने अशा जुन्या झाडांची पाहणी करून उपाययोजनांचा अहवाल तयार केला जाणार आहे.

