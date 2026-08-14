कोल्हापूर

Kolhapur Baby Death : दूध पाजताना काळजी घ्या! अवघ्या 31 दिवसांच्या बाळाचा ठसका लागून दुर्दैवी अंत; कोल्हापुरातील काळीज पिळवटून टाकणारी घटना

One-Month-Old Baby Dies in Kolhapur : आर्विकचे आजोळ ईश्वरपूर (जि. सांगली) येथे असल्याने तिकडचे नातेवाईकही बाळाला पाहण्यासाठी येत होते.
newborn choking incident while feeding milk

newborn choking incident while feeding milk

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : बाळाचे वय अवघे महिन्याचे...आईचे दूध कमी असल्याने वरच्या दुधाचा त्याला आधार... घरात दूध पाजवताना त्याला ठसका लागला... गुळणी आली....बाळाचा श्वास अडकला आणि काही समजायच्या आत बाळ शांत झाले.

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