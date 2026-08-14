Kolhapur Baby Death : दूध पाजताना काळजी घ्या! अवघ्या 31 दिवसांच्या बाळाचा ठसका लागून दुर्दैवी अंत; कोल्हापुरातील काळीज पिळवटून टाकणारी घटना

कोल्हापूर : बाळाचे वय अवघे महिन्याचे...आईचे दूध कमी असल्याने वरच्या दुधाचा त्याला आधार... घरात दूध पाजवताना त्याला ठसका लागला... गुळणी आली....बाळाचा श्वास अडकला आणि काही समजायच्या आत बाळ शांत झाले. .कुटुंबीयांची घालमेल सुरू (Kolhapur infant death during milk feeding) झाली. जवळच्या दवाखान्यात धाव घेतली; पण उपचारापूर्वीच बाळाचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांकडून ऐकताच मालवणकर कुटुंबाच्या पायाखालची वाळूच घसरली. अवघ्या एक महिना एक दिवसाच्या आर्विक अमोल मालवणकर याच्या मृत्यूने सुर्वेनगर परिसर सुन्न झाला..Hupari Wife Attack Case : भरदिवसा मुख्य रस्त्यावर पाठलाग करून पत्नीवर पतीचा खुनी हल्ला; हुपरी-पट्टणकोडोली मार्गावर धक्कादायक घटना.अमोल मालवणकर नोकरीनिमित्ताने पत्नी, मुलासोबत पुण्यात राहण्यास आहेत. त्यांचे आई-वडील सुर्वेनगरातील घरी राहण्यास आहेत. या दांपत्यास ११ जुलैला दुसरा मुलगा झाल्याने कुटुंबीयांना मोठा आनंद झाला. त्यांची आई, आत्या काही वेळ पुण्यातील त्यांच्या फ्लॅटमध्ये राहून बाळाची काळजी घेत होत्या..घरगुती समारंभातच बारशाचा कार्यक्रम आटोपून बाळाला व आईला काही महिने कोल्हापुरात आजी-आजोबांसोबत ठेवायचे, असा विचार करून आठ दिवसांपूर्वीच सर्वजण येथे आले होते. आर्विकचे आजोळ ईश्वरपूर (जि. सांगली) येथे असल्याने तिकडचे नातेवाईकही बाळाला पाहण्यासाठी येत होते..Manyar Snake : गडचिरोलीत 3 चिमुकलींचा जीव घेणारा 'मण्यार' साप नेमका कसा असतो? ओळख आणि लक्षणे जाणून घ्या.चार तास प्रतीक्षाबाळाचा मृत्यू साडेबाराच्या सुमारास झाल्याचे समोर आल्याने उत्तरीय तपासणीसाठी सीपीआरमध्ये नेण्यात आले. तेथे नोंद करून नातेवाइकांना बाळाचे पार्थिव घेऊन शेंडा पार्कात जाण्यास सांगण्यात आले. मात्र, सीपीआर पोलिस चौकी आणि करवीर पोलिस ठाण्यातील समन्वयाअभावी चार तास नातेवाइकांचा खोळंबा झाला. अमोल मालवणकर पार्थिव हातात घेऊन चार तास एकाच ठिकाणी निःशब्द बसून होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.