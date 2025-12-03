Kolhapur Police Seize

Kolhapur Crime : अंबप फाट्यावर अफू विक्री रॅकेटचा पर्दाफाश! सहा महिन्यांपासून भाडेकरू राहिलेले दोन राजस्थान तरुण अटकेत

Kolhapur Police Seize : सहायक पोलिस निरीक्षक सागर वाघ यांच्यासह पथकाने अंबप फाट्याजवळ सापळा रचला. विक्रासाठी आलेल्या सुरेश बेनिवाल व धनराज मेघवाल यांना पकडून थेट त्यांच्या खोलीवर छापा टाकला.
कोल्हापूर : अफूचा साठा केल्याप्रकरणी अटक केलेला वेटर सुरेश हैतराम बेनिवाल (वय २७) व आचारी धनराज शिवलाल मेघवाल (२५, दोघे मूळ रा. जोधपूर, राजस्थान) हे दोघे सहा महिन्यांहून अधिक काळापासून या परिसरात भाडेकरू म्हणून राहत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

