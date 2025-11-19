कोल्हापूर

Kolhapur Election: कोल्हापुरात निष्ठेला तिलांजलि, संधिसाधू राजकारणाची परंपरा जुनीच; मुश्रीफ-घाटगे युतीमुळे पुन्हा चर्चा

Mushrif - Ghatage Political update: कागलमध्ये अशा राजकारणाचा आतापर्यंत कहर झाला आहे.इतिहासाची उजळणी करताना यानिमित्ताने यापूर्वीच्या संघर्षातून समझोत्याच्या राजकारणाची चर्चा सुरू झाली आहे.
Mushrif - Ghatage Political update

Mushrif - Ghatage Political update

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: कोल्हापुरात निष्ठेला तिलांजलि, संधिसाधू राजकारणाची परंपरा जुनीच; मुश्रीफ-घाटगे युतीमुळे पुन्हा चर्चा राजकारणात कोणीही कायमचा शत्रू किंवा मित्र असत नाही याची प्रचिती सोमवारी (ता. १७) कागल नगरपालिकेत अनपेक्षितपणे झालेल्या मंत्री हसन मुश्रीफ व समरजितसिंह घाटगे यांच्या युतीमुळे आली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Hasan Mushrif
Political Culture
Political Controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com