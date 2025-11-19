Kolhapur Election: कोल्हापुरात निष्ठेला तिलांजलि, संधिसाधू राजकारणाची परंपरा जुनीच; मुश्रीफ-घाटगे युतीमुळे पुन्हा चर्चा

कोल्हापूर: कोल्हापुरात निष्ठेला तिलांजलि, संधिसाधू राजकारणाची परंपरा जुनीच; मुश्रीफ-घाटगे युतीमुळे पुन्हा चर्चा राजकारणात कोणीही कायमचा शत्रू किंवा मित्र असत नाही याची प्रचिती सोमवारी (ता. १७) कागल नगरपालिकेत अनपेक्षितपणे झालेल्या मंत्री हसन मुश्रीफ व समरजितसिंह घाटगे यांच्या युतीमुळे आली. .पण, संधिसाधू राजकारणाची जिल्ह्याची ही परंपरा जुनीच आहे. त्यात कागलमध्ये अशा राजकारणाचा आतापर्यंत कहर झाला आहे. इतिहासाची उजळणी करताना यानिमित्ताने यापूर्वीच्या संघर्षातून समझोत्याच्या राजकारणाची चर्चा सुरू झाली आहे..Kolhapur Election: भाजप-शिंदे सेना एकत्र, दोन्ही राष्ट्रवादीही एकत्र! मुरगूडमध्ये रंगणार दुरंगी लढाई. .पूर्वी जिल्ह्याच्या राजकारणात एखाद्या नेत्यांकडे बघितले, तरी त्याचा पक्ष डोळ्यांसमोर यायचा, एवढी पक्ष आणि नेत्यांवरील निष्ठा होती. पण, गेल्या १०-१५ वर्षांत काल एका पक्षात असलेला उद्या दुसऱ्याच पक्षात दिसतो. त्यामुळे त्या त्या भागातील लोकांनीही अमूक एक जण कुठल्या पक्षाचा आहे, असा संभ्रम निर्माण व्हावा, अशी स्थिती निर्माण झाली. .अतिमहत्त्वाकांक्षा, सतत राजकारणात राहण्याची सवय आणि संधी मिळेल त्याप्रमाणे घेतलेले निर्णय ही त्यामागची कारणे आहेत. विशेषतः राज्यात जो पक्ष सत्तेत असेल, त्या पक्षाकडे अधिक कल हेही समीकरण झाले आहे. .Kolhapur Election: माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्यानंतर मंत्री हसन मुश्रीफांनी घेतलं संजय मंडलिकांना अंगावर, मुश्रीफ-राजे गट नवी राजकीय नांदी. .त्यातून राज्याच्या राजकारणात एकेकळाचे कट्टर शत्रू आज एकाच पक्षात एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालून मिरवत आहे. कोल्हापूरचे राजकारणही त्याला अपवाद राहिलेले नाही. पण, नेत्यांच्या कोलांटउड्यांमुळे अस्वस्थ झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या मानसिकतेचा विचार कोण करणार, हा प्रश्न आहे..म्हणून तर कागल राजकीय विद्यापीठपक्षापेक्षा गटातटाच्या राजकारणाला महत्त्व असलेल्या कागलची ‘राजकीय विद्यापीठ’ अशी पडलेली ओळखही सोयीच्या राजकारणामुळेच निर्माण झाली आहे. दिवंगत सदाशिवराव मंडलिक व मंत्री मुश्रीफ एकत्र असताना त्यांच्या विरोधात दिवंगत विक्रमसिंह घाटगे, संजय घाटगे, त्यानंतर मुश्रीफ यांनी सवतासुभा मांडल्यानंतर संजय घाटगे-दिवंगत मंडलिक कधी एकत्र तर कधी दिवंगत मंडलिक-राजे गट एकत्र असे चित्र पाहायला मिळाले. आता तर गेल्या दहा वर्षांपासून एकमेकांचे कट्टर शत्रू असलेले मुश्रीफ- समरजितसिंह हेच एकत्र आले, त्यामागेही सोयीचे राजकारण हेच कारण आहे..पन्हाळ्यात हाणामारी ते गळ्यात गळेदिवंगत माजी आमदार यशवंत एकनाथ पाटील विरुद्ध आमदार डॉ. विनय कोरे यांच्यातील संघर्ष, तर मारामारीपर्यंत गेला. पण, दिवंगत पाटील यांचे पुत्र अमरसिंह हे डॉ. कोरेंच्या वळचणीला गेले आहेत, त्यातून ‘गोकुळ’चे संचालकपद त्यांनी पदरात पाडून घेतले आहे. सत्तेसाठी काहीही होऊ शकते, याचा हा एक परिपाक म्हणावा लागेल..पी.एन.- संपतबापू दोन पिढ्यांचा संघर्षकरवीरमध्ये काँग्रेसचे निष्ठावंत दिवंगत आमदार पी. एन. पाटील विरुद्ध माजी आमदार संपतराव पवार-पाटील यांच्यातील संघर्ष असाच गाजला. सलग चार निवडणुका एकमेकांविरोधात लढलेल्या या दोघांत २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत समेट झाला. दिवंगत पी. एन. पाटील यांच्या निधनानंतर त्यांचे पुत्र राहुल यांनी राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षात प्रवेश केल्याने पी. एन गटाचा आमदार चंद्रदीप नरके यांच्याशी असलेला संघर्षही कमी झाला. २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीत या दोघांतील संघर्ष किती तीव्र होणार की थांबणार हे ठरेल..शाहूवाडीत गायकवाड विरुद्ध गायकवाडशाहूवाडी म्हटले की, गायकवाड घराणे, एकेकाळी या तालुक्यावर वर्चस्व असलेल्या घराण्यातच आता दोन गट पडले. २००४ ला कर्णसिंह हे काँग्रेसकडून, तर मानसिंगराव ‘जनसुराज्य’ कडून रिंगणात उतरले. २००९ मध्येही कर्णसिंहच काँग्रेसचे उमेदवार पण त्यांच्याविरोधात डॉ. कोरे. आता कर्णसिंह हेच डॉ. कोरे यांच्यासोबत, तर मानसिंगराव गायकवाड गट माजी आमदार सत्यजित पाटील-सरूकडरांसोबत आहे..इचलकरंजीत पारंपरिक विरोधक एकत्रइचलकरंजी म्हटले की, काँग्रेस आणि काँग्रेस म्हटले की, आवाडे कुटुंबीय अशी ओळख. त्यांच्या विरोधात माजी आमदार सुरेश हाळवणकर यांचा संघर्ष नेहमीचाच. पण, २०१९ च्या विधानसभेच्या तोंडावर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्षपद सोडून प्रकाश आवाडे अपक्ष लढले, विजयी झाल्यानंतर ते भाजपसोबत गेले आणि आता तर त्यांचे पुत्र राहुल हे भाजपच्या चिन्हावर आमदार झाले. भाजपचे निष्ठावंत अशी ओळख असलेले हाळवणकर अडगळीत गेल्यासारखी स्थिती आहे..उल्हास पाटील नेमके कुणाचे?मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर २०१४ च्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या तिकिटावर आमदार झालेले उल्हास पाटील हे आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्याविरोधात लढले. २०२४ मध्ये पुन्हा त्यांनी घरवापसी करत ‘स्वाभिमानी’ची ‘बॅट’ हातात घेतली. पण, पराभवामुळे काय निर्णय घ्यावा, अशा संभ्रमावस्थेत असलेले पाटील सध्या शिवसेना शिंदे पक्षाच्या वाटेवर आहेत. याचा अर्थ त्यांनीही आमदार यड्रावकर यांच्यासोबत जुळवून घेतल्याचे बोलले जाते. .चंदगडही नाही अपवादचंदगड विधानसभेत गेल्या निवडणुकीत डॉ. नंदिता बाभूळकर व माजी आमदार राजेश पाटील हे एकमेकांविरोधात लढले. या दोघांचाही पराभव झाला, नगरपालिकेत ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ या म्हणीप्रमाणे दोघेही एकत्र आले आहेत. भविष्यात काय होणार हे त्यांना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनाच माहिती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.