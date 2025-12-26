Organ Donation Accident : मृतदेहानेही दिलं जीवदान, अल्पवयीन चालकाच्या धडकेत झालेल्या मृत्यूनंतर अवयवदान; तिघांना जिवदान

Kolhapur Road Accident News : अल्पवयीन चालकाने दिलेल्या धडकेत दुचाकीवरील संदीप शिवाजी पोवार (वय ३७, रा. आयरेकर गल्ली, शिवाजी पेठ) याचा मृत्यू झाला. साकोली कॉर्नर येथे बुधवारी रात्री साडेअकराच्या सुमारास एकेरी मार्गावरून चुकीच्या दिशेने आलेल्या मोटारीने धडक दिली होती. याप्रकरणी अल्पवयीन चालकासह वडील श्रीकांत वसंतराव जाधव (४८, शिवाजी पेठ) यांच्याविरोधात जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला..दरम्यान, मृताचे अवयवदान करून त्याच्या कुटुंबीयांनी स्मृती जपल्या. याबाबत अधिक माहिती अशी, संदीप पोवार व त्याचा मित्र शैलेश शिवकुमार कदम (रा. राजघाट रोड, शिवाजी पेठ) हे दोघे दुचाकीवरून साकोली कॉर्नर येथून निघाले होते. तवटे वखारीसमोर एकेरी मार्गाचे उल्लंघन करत विरुद्ध दिशेने आलेल्या भरधाव मोटारीने दोघांना जोराची धडक दिली. यामध्ये डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने संदीप पोवार गंभीर जखमी झाला. तसेच शैलेश कदमही जखमी झाल्याने दोघांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते..संदीपवर दोन दिवस उपचार सुरू होते. परंतु, ‘ब्रेनडेड’ झाल्याचे समोर आल्याने अवयवदानाचा निर्णय घेण्यात आला. मोटारचालक अल्पवयीन असल्याचे पाहून संतप्त भावना व्यक्त होत होत्या. मुलाला मोटार देणाऱ्या श्रीकांत जाधव यांनाही पोलिस ठाण्यात बोलावून समज देण्यात आली. अखेर आज बाप-लेकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला..Kolhapur Crime : लोंबकळणारा मृतदेह पाहून 'ती' घरी आली, नंतर लोकांनी सांगितलं 'तुझ्याच पोरानं घेतलाय गळफास...' आईला कळताचं...; कोल्हापुरातील घटना.अवयवदानामुळे तिघांना ‘जीवदान’संदीपला ‘ब्रेन डेड’ जाहीर केल्याचे ऐकून कुटुंबीयांसह मित्रांना धक्का बसला. परंतु, डॉक्टरांनी त्यांची समजूत घालत त्याचे अवयव इतरांना ‘जीवदान’ देऊ शकतील, हे पटवून दिले. याला कुटुंबीयांनी सहमती दिली. यानंतर त्याचे यकृत, किडनी दान करण्यात आले. पोवार कुटुंबीयांची परिस्थिती बेताची आहे. संदीपच्या वडिलांचेही निधन झाले असून, घरी त्याची आई, भाऊ, वहिनी असा परिवार आहे. इलेक्ट्रीशियन म्हणून काम करणारा संदीप कुटुंबाला हातभार लावत होत्या. त्याच्या मृत्यूने कुटुंबीयांसह मित्रपरिवाराला मोठा धक्का बसला..आठवड्यात दुसरी घटना....रविवारी रात्री कामावरून घरी निघालेल्या दुचाकीवरील दोघांना मोटारीने धडक दिल्याची घटना उजळाईवाडीजवळ घडली होती. यामध्ये गोरक्ष प्रकाश पाटील (३०, रा. गिरगाव) याचा मृत्यू झाला, तर अभिजित खोत जखमी झाला होता. या अपघातातील मोटार चालकही अल्पवयीन असल्याचे तपासात समोर आले आहे. अल्पवयीन चालकांबाबतच्या निष्काळजीपणामुळे दोन उमद्या तरुणांना जीव गमवावा लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.