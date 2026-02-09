Kolhapur Crime : पंचगंगा नदीत बुडणाऱ्या नाशिकच्या चिमुकलीला जीवदान; विलास पाटील ठरले देवदूत

कोल्हापूर : नाशिकहून आलेले भाविक अंघोळीसाठी पंचगंगा घाटावर आले होते. शनिवारी सकाळी आठच्या सुमारास कुटुंबातील पुरुष मंडळी अंघोळ करून बाहेर आले. काही महिला काठावरच बसल्या असताना आठ वर्षीय वैष्णवी पाण्यात उतरली..पाण्याचा अंदाज न आल्याने ती गटांगळ्या खाऊ लागली. काठावर थांबलेल्या विलास पाटील यांच्या निदर्शनास ही गोष्ट येताच क्षणाचाही विलंब न करता पाण्यात सूर मारून त्यांनी वैष्णवीला बाहेर काढले..Pune Crime : नियतीचा घाला! 20 वर्षांपूर्वी वडिलांचा सर्पदंशाने मृत्यू, आता मुलाचा विजेच्या धक्क्याने दुर्दैवी शेवट.रविवारी पंचगंगा विहार मंडळाचे सदस्य लांब पल्ल्यावरून पोहून येऊन व्यायाम करत होते. शेखर सांगरूळकर, जितेंद्र वाळवेकर, राकेश चनी, विलास पाटील काठावर थांबून चर्चा करीत होते..यावेळी अंबाबाई दर्शनाला आलेले नाशिकचे भाविक पाण्यात उतरले होते. पुरुष पाण्याबाहेर आले; पण महिला काठावरच होत्या. .१२व्या वर्षी हरवलेला मुलगा २५व्या वर्षी परतला; गावात गेला तर घर नव्हते, पण आई दिसली… नंतर जे घडलं ते शब्दांच्या पलीकडचं.त्यांच्यासोबत असलेली मुलगी पाण्यात उतरली असताना गटांगळ्या खाताना पाहताच महिलांनी आरडाओरडा सुरू केला. काठावर थांबलेले विलास पाटील यांनी अवघ्या दहा सेकंदांत पाण्यात उडी घेत तिला बाहेर काढले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.