कोल्हापूर

Kolhapur Crime : पंचगंगा नदीत बुडणाऱ्या नाशिकच्या चिमुकलीला जीवदान; विलास पाटील ठरले देवदूत

Panchganga Ghat : क्षणभराचा निष्काळजीपणा आणि पुढे मृत्यूचा धोका… पण पंचगंगा घाटावर शनिवारी सकाळी माणुसकीने मृत्यूवर मात केली. नाशिकहून दर्शनासाठी आलेल्या आठ वर्षीय मुलीला नदीच्या प्रवाहाचा अंदाज न आल्याने ती बुडू लागली.
A rescuer dives into the Panchganga River to save a young girl

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : नाशिकहून आलेले भाविक अंघोळीसाठी पंचगंगा घाटावर आले होते. शनिवारी सकाळी आठच्या सुमारास कुटुंबातील पुरुष मंडळी अंघोळ करून बाहेर आले. काही महिला काठावरच बसल्या असताना आठ वर्षीय वैष्णवी पाण्यात उतरली.

