Kolhapur Panchayat Samiti : करवीरसह चंदगड, पन्हाळा, शिरोळमध्ये सत्तांतर ; राधानगरीत काँग्रेस, शाहूवाडीत सत्तेचा पेच

Election Result : जिल्ह्यातील पंचायत समिती निवडणुकांनी कोल्हापूरच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवून आणली आहे. करवीर, चंदगड, पन्हाळा आणि शिरोळमध्ये मतदारांनी सत्तांतर घडवत नवे राजकीय संकेत दिले, तर राधानगरीत काँग्रेसने आपले वर्चस्व ठामपणे सिद्ध केले.
Leaders and supporters celebrate after Panchayat Samiti election results

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील बारा पंचायत समित्यांपैकी करवीरसह चंदगड, पन्हाळा, शिरोळमध्ये मतदारांनी सत्तांतर घडविताना नव्या पक्षाला संधी दिली. शाहूवाडीत जनसुराज्य आणि राष्‍ट्रवादी-सेना आघाडीला समान जागा मिळाल्याने पेच निर्माण झाला आहे, तर राधानगरीत पूर्वी राष्ट्रवादीसोबत आघाडीत असलेल्या काँग्रेसने सर्वाधिक जागा जिंकून सत्ता मिळविली आहे.

