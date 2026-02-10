Kolhapur Panchayat Samiti : करवीरसह चंदगड, पन्हाळा, शिरोळमध्ये सत्तांतर ; राधानगरीत काँग्रेस, शाहूवाडीत सत्तेचा पेच

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील बारा पंचायत समित्यांपैकी करवीरसह चंदगड, पन्हाळा, शिरोळमध्ये मतदारांनी सत्तांतर घडविताना नव्या पक्षाला संधी दिली. शाहूवाडीत जनसुराज्य आणि राष्ट्रवादी-सेना आघाडीला समान जागा मिळाल्याने पेच निर्माण झाला आहे, तर राधानगरीत पूर्वी राष्ट्रवादीसोबत आघाडीत असलेल्या काँग्रेसने सर्वाधिक जागा जिंकून सत्ता मिळविली आहे..राज्यातील राजकीय समीकरण बदलल्यानंतर त्याचे प्रतिबिंब कोल्हापूर जिल्ह्यातही उमटले. जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक जागा जिंकून मोठा पक्ष ठरलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने चांगले यश मिळविले. पंचायत समितीच्या निवडणुकीतही या पक्षाने चांगले यश मिळविले आहे. जिल्ह्यातील १२ पंचायत समित्यांपैकी गगनबावडा तालुक्यात काँग्रेसने, तर गडहिंग्लज, आजरा तालुक्यांमध्ये राष्ट्रवादीने आपली सत्ता कायम राखली. चंदगडमध्ये काँग्रेसची सत्ता उलथवून टाकत राष्ट्रवादीने सत्तांतर घडविले..Sangli ZP :आठ वर्षांनंतरची सांगली जिल्हा परिषद निवडणूक; भाजपसमोर सत्ता टिकविण्याचे मोठे आव्हान.सर्वाधिक सदस्य असलेल्या करवीर पंचायत समितीतील काँग्रेसची सत्ता उलथवून टाकत राष्ट्रवादी-भाजप व शिवसेना शिंदे पक्षाने सत्तांतर घडविले. या पंचायत समितीत काँग्रेसला आठ, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस सात, भाजपला सहा, तर शिवसेना शिंदे पक्षाला तीन जागा मिळाल्या आहेत. .शाहूवाडी पंचायत समितीत जनसुराज्य व शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्रत्येकी चार जागा पन्हाळा पंचायत समितीत ‘जनसुराज्य’चे डॉ. विनय कोरे यांना धक्का बसला असून, याठिकाणी राष्ट्रवादी-शिवसेना ठाकरे गटाने सत्तांतर घडवित सर्वाधिक जागा जिंकल्या आहेत..Sangli ZP :आठ वर्षांनंतरची सांगली जिल्हा परिषद निवडणूक; भाजपसमोर सत्ता टिकविण्याचे मोठे आव्हान.कागल पंचायत समितीत पूर्वी मंडलिक-मुश्रीफ यांनी एकत्र येऊन सत्ता स्थापन केली होती. यावेळी सर्वाधिक जागा जिंकून राष्ट्रवादी मोठा पक्ष ठरला आहे, त्याला भाजपची साथ मिळणार आहे. राधानगरी पंचायत समितीच्या मावळत्या सभागृहात राष्ट्रवादीला पाच, तर काँग्रेसला चार जागा होत्या. या दोघांनी मिळून सत्ता मिळवली. आता काँग्रेसने सर्वाधिक सहा जागा जिंकत सत्तेचे दरवाजे उघडले आहेत. शिरोळ पंचायत समितीत पूर्वी काँग्रेस व यड्रावकर अशी आघाडी होती. आता यड्रावकर गटाने सर्वाधिक जागा जिंकत या पंचायत समितीतही सत्तांतर घडविले..भुदरगड पंचायत समितीवर महायुतीची सत्ता येण्याची शक्यता आहे. आठ जागांपैकी शिवसेनेला पाच, भाजपला एक, तर दोन जागांवर राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडीने विजय मिळविला आहे. सर्वाधिक जागा मिळालेल्या शिवसेना शिंदे पक्षाकडे या पंचायत समितीची सत्ता जाण्याची शक्यता आहे..पंचायत समितीतील पक्षनिहाय जागा (कंसात एकूण जागा)आजरा (४) ..................................... राष्ट्रवादी २, भाजप-१, शिवसेना ठाकरे-१गगनबावडा (४) ................................................................ काँग्रेस ४राधानगरी (१०) ....................... काँग्रेस ६, शिवसेना शिंदे २, राष्ट्रवादी अजित पवार २करवीर (२४)............................. काँग्रेस ८, राष्ट्रवादी ७, भाजप ६, शिवसेना शिंदे ३शाहूवाडी (४)...................... जनसुराज्य २, शिवसेना ठाकरे १, राष्ट्रवादी अजित पवार १.पन्हाळा (१२) ...................... शिवसेना शिंदे ५, राष्ट्रवादी अजित पवार ३, जनसुराज्य ४चंदगड (८)......................................................... राष्ट्रवादी ५, भाजप ३हातकणंगले (२२) .. भाजप ११, शिवसेना शिंदे ५, काँग्रेस ३, जनसुराज्य ३, शिवसेना ठाकरे १शिरोळ (१४) .......................... शाहू आघाडी-यड्रावकर १०, महाविकास आघाडी ४भुदरगड (८) .............................. शिवसेना शिंदे ५, शिवशाहू आघाडी २, भाजप १गडहिंग्लज (१०) ........................................ राष्ट्रवादी अजित पवार ८, भाजप २कागल (१२) भाजप ७, राष्ट्रवादी ४, शिवसेना शिंदे १.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.