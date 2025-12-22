Kolhapur City : अंबाबाई मंदिर परिसरात वाहतूक कोंडीचा कहर; महापालिका-वाहतूक शाखेचे अपयश उघड

कोल्हापूर : करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिरामुळे देशभरातील भाविक कोल्हापुरात येतात. पर्यटन स्थळ म्हणून कोल्हापूरचा विकास होत आहे. तरीही भाविकांसाठी पार्किंगची व्यवस्था अपेक्षेनुसार नाही. नियोजनाच्या अभावामुळे पार्किंगचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. भाविक, स्थानिक नागरिकांकडून याबाबत प्रचंड असंतोष आहे. पार्किंगच्या जागा वाढवणे आणि सध्या सुरू असलेले कामे लवकर पूर्ण करणे गरजेचे आहे.- लुमाकांत नलवडे.शहरातील पार्किंग व्यवस्थेचे अर्धे नियोजन इस्टेट विभागाकडे, तर काही प्रमाणातील नियोजन परिवहन विभागाकडे (केएमटी) आहे. काही ठिकाणी पे ॲण्ड पार्कची व्यवस्था आहे. सरस्वती टॉकीजजवळील बहुमजली इमारतीसाठी सकाळी आठ ते रात्री दहापर्यंत महापालिकेच्या इस्टेट विभागातील कर्मचारी तिथे पार्किंगचे शुल्क वसूल करतात..Kolhapur City : दिव्याखाली अंधारच! शहरात रस्त्यांवरील प्रकाश अपुरा, ईईसीएलचे कंपनीचे दुर्लक्ष.तासाला चाळीस रुपये शुल्क आहे. रोज किमान साडेतीन ते चार हजार रुपयांची वसुली होते. बिंदू चौकातील पर्यटकांसाठीच्या महत्त्वाच्या पार्किंगची वसुली केएमटीकडे आहे. गाडी अड्डा येथील पार्किंगला प्रतिसादच नाही. मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरात आवश्यक बहुमजली पार्किंग करणे महापालिकेला अशक्य झाले आहे. .तेथे विरोध होत आहे. भाजीमंडईच्या ठिकाणी असलेले अनधिकृत पार्किंग नागरिकांच्या जीवावर बेतले आहे. तरीही पार्किंगच्या जागांचे नियोजन होत नाही. जागा वाढविल्या जात नाहीत. पर्यायाने वाहतूक कोंडी वाढत आहे. यावर योग्य नियोजन होणे अपेक्षित आहे. ताराबाई रोडवरील सरस्वती टॉकीजजवळ बहुमजली पार्किंगमध्ये अद्याप दोन मजल्यांचे बांधकाम सुरू आहे..Kolhapur City Crisis : २८० टन कचरा दररोज, पण प्रक्रिया अपुरीच; झूम प्रकल्पातील कचऱ्याचे डोंगर शहरासाठी धोक्याचे.ते झाल्यानंतर आणखी ७० मोटारीची वाढ होणार आहे. त्यानंतर ई-टेंडर करून भाडेतत्त्वावर हे पार्किंग देण्याचा विचार आहे. याला किमान वर्षाचा कालावधी लागणार असल्याचे इस्टेट विभागाचे प्रमुख अधिकारी विलास साळोखे यांनी सांगितले. मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरातील रिक्षा थांबा येथे बहुमजली पार्किंग करण्याचा दोनवेळा आराखडा झाला..यामुळे स्थानक परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होणार होती. मात्र, त्याला यश आले नाही. त्यामुळे तेथे केवळ २५ मोटारींच्या जागेवरच महापालिकेने समाधान मानले आहे. भविष्यात येथे बहुमजली पार्किंग होणे आवश्यक असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे..शहरातील पार्किंगची अधिकृत ठिकाणेमध्यवर्ती बसस्थानक अंदाजे २५ मोटारींची जागा रोज किमान ३५००-४००० उत्पन्नताराबाई रोड (सरस्वती टॉकीजजवळ) ७५ मोटार पार्किंग फुल्लरोज उत्पन्न अंदाजे दहा हजार (सकाळी आठ ते रात्री दहा) दुचाकी बेसमेंटमध्ये २६० (प्रतिसाद नाही)रंकाळा करवीरतीर्थ अपार्टमेंट बेसमेंट प्रतिसाद नाहीगोकुळ हॉटेलजवळ सध्या मल्टिलेव्हलचे काम सुरू३० मोटारींची जागा तासाला ४० रुपयेप्रमाणे भाडेगाडी अड्डा (व्हिनस कॉर्नर) कोणताही प्रतिसाद नाहीअंबाबाई मंदिर (जुन्या प्रांत कार्यालयासमोर)२५ मोटारींची जागा.रोज अंदाजे पाच हजारांचे उत्पन्नशहरातील पार्किंगवर पोलिस, महापालिका आणि नागरिकांना सहभागी करून त्यावर मार्ग काढला पाहिजे, एकेरी मार्ग, पार्किंगचे फलक दर्शनी भागात लावावेत, पार्किंगसाठी जागा द्यावी, काही ठिकाणी नो-पार्किंग झोन करा, वाहतूक शाखेच्या पोलिसांची संख्या कमी असली तरीही सीसीटीव्हीचे जाळे अधिक सक्षम करा, पोलिसांपेक्षा सीसीटीव्हीची भीती वाहनधारकांच्या मनात पाहिजे. - सुरेश पाटील,.गंगावेश गंगावेश मुख्य चौकातून आजूबाजूला जाणारे रस्ते खूपच अरुंद आहेत. याच परिसरात अनेक हॉस्पिटल आहेत. तेथे येणाऱ्या रुग्णांची वाहने रस्त्यावरच असतात. त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांना त्यांच्या स्वतःच्या वाहनांना जागा मिळत नाही. महापालिकेकडून स्वतंत्र पार्किंग जागेची व्यवस्था करावी. यामुळे अरुंद रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी होईल.- सविता साळोखे,.दुधाळी शहरातील वाहतूक कोंडी कायमची कमी करण्यासाठी नियमानुसार पार्किंगची व्यवस्था करण्यात महापालिकेने पुढाकार घेतला पाहिजे. पर्यटकांचा वाढता ओघ पाहता त्यांच्यासाठी पे ॲण्ड पार्कच्या जागा वाढविल्या पाहिजेत. शहर शिस्तबद्ध राहण्यासाठी पार्किंग एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. वाहनधारकांना नियमावर बोट ठेवायचे असेल तर त्यांना पार्किंगच्या जागा द्याव्यात. यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होऊन शिस्त लागेल.- ॲड. प्रवीर इंगवले .पार्किंगच्या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी ठिकठिकाणी बहुमजली पार्किंगची व्यवस्था करावी. अनेक ठिकाणी नो-पार्किंग झोन करा. त्यामुळे वाहनधारकांनाही पार्किंगमध्ये वाहन लावण्याची सवय होईल. मात्र, तत्पूर्वी अनेक ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था महापालिकेने करावी. यासाठी महापालिकेचे ओपन स्पेस, मोक्याच्या जागांची पाहणी करून तेथे तातडीने पार्किंगची व्यवस्था सुरू करण्याबाबत निर्णय झाला पाहिजे.- अजित पवार, .गंगावेश सरस्वती टॉकीज जवळील बहुमजली पार्किंगमध्ये दुचाकीचे पार्किंग रिकामे असते. ते मोफत करा. आजूबाजूला असलेले अतिक्रमण काढून तेथे नो ‘पार्किंग झोन’ केला पाहिजे. गंगावेश चौकातून आठ गावांकडे जाणारे वेगवेगळे वडापचे थांबे आहेत. त्यांना चौकापासून दूर नेले पाहिजे. येथे अपघातात एक महिला ठार झाली आहे, तरीही तेथे वाहतूक शाखेकडून आणि महापालिकेकडून कोणताही निर्णय घेतला नाही.-सचिन बिरंजे - गंगावेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 