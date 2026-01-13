कोल्हापूर

Kolhapur Missing Ex Sarpanch : संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची पुनरावृत्ती? कोल्हापुरातील माजी सरपंच बेपत्ता, जंगलात जळालेली हाडे सापडली अन्

Kolhapur Missing Ex Sarpanch : संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची पुनरावृत्ती होत असल्याचा संशय निर्माण झाला असून कोल्हापुरातील पाटगावचे माजी सरपंच बेपत्ता आहेत; जंगलात जळालेली हाडे आढळली आहेत.
Kolhapur former sarpanch missing case

Kolhapur former sarpanch missing case

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Former Sarpanch Missing In Patgaon Kolhapur : पाटगाव (ता. भुदरगड) येथील माजी सरपंच महेश दिनकर पिळणकर (वय ५२) यांच्या बेपत्ता होण्यामागील गूढ वाढतच आहे. गेले सहा दिवस भुदरगड पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत. दरम्यान, पाटगावपासून सुमारे दोन किलोमीटरवर असणाऱ्या कुलकर्णी यांच्या शेताजवळ पिळणकर यांची दुचाकी पोलिसांना मिळून आली. तेथून दोनशे मीटरवर जंगलात एका ठिकाणी जळालेल्या अवस्थेत काही हाडे मिळाल्याने पोलिस चक्रावून गेले आहेत.

याबाबत मिळालेली माहिती अशी ः पाटगावचे माजी सरपंच पिळणकर बुधवार (ता. ७) पासून बेपत्ता आहेत. पोलिस व स्थानिक नागरिक त्यांचा शोध घेत आहेत. पिळणकर राजकीय घराणे असून, महेश शेती व ट्रकचा व्यवसाय करतात. ते बेपत्ता असल्याची नोंद भुदरगड पोलिस ठाण्यात आहे.

दरम्यान, रविवारी सकाळी पिळणकर यांची दुचाकी गावापासून दोन किलोमीटरवर मिळाली. पाटगाव- सुक्याचीवाडी मुख्य रस्त्यापासून आत जंगलात दोनशे मीटरवर एक मृतदेह जळालेल्या अवस्थेत असल्याची माहिती एका गुराख्याने सुक्याचीवाडी पोलिसपाटील अरविंद देसाई यांना दिली. त्यामुळे सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास गडहिंग्लज उपविभागीय पोलिस अधिकारी रामदास इंगवले, भुदरगड पोलिस निरीक्षक गोरक्ष चौधरी, उपनिरीक्षक अली मुल्ला यांच्या पथकांनी तातडीने घटनास्थळी भेट दिली.

त्यावेळी पोलिसांना तेथे जळालेल्या अवस्थेतील हाडांचे अवशेष मिळाले. जळालेली हाडे काही अंतरापर्यंत विखुरलेली होती. न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचे तज्ज्ञ, ठसे तज्ज्ञ व श्वान पथकही घटनास्थळी दाखल झाले आहे. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करत परिसर पिंजून काढला आहे. जळालेल्या अवस्थेतील हाडे मानवी आहेत की अन्य जनावराची, या तपासणीसाठी प्रयोगशाळेकडे पाठवली आहेत.

तिघे ताब्यात; शंभर जणांकडे चौकशी

पिळणकर यांच्या बेपत्ता होण्याचे गूढ वाढतच चालले आहे. पिळणकर यांचे राजकीय, व्यावसायिक वा अन्य कोणत्या कारणामुळे कुणाशी वैमनस्य होते का, याचाही कसून तपास केला जात आहे. याप्रकरणी तिघांना ताब्यात घेतल्याचे समजते. आतापर्यंत गाव आणि परिसरातील सुमारे १०० जणांकडे चौकशी केल्याची माहिती पोलिस उपअधीक्षक रामदास इंगवले यांनी सांगितले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Kolhapur
police
Crime News
crime news in marathi
crime marathi news
crime news marathi
Crime News Kolhapur
Sarpanch

Related Stories

No stories found.