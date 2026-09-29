Kolhapur Leopard Sighting : कोल्हापुरात बिबट्याची दहशत! थेट फुलेवाडी-लक्षतीर्थ मार्गावर झेप घेत उसाच्या शेतात शिरला, मानवी वस्तीत भीतीचं वातावरण; वन विभाग-पोलिस यंत्रणा सतर्क

फुलेवाडी (कोल्हापूर) : शहरातील फुलेवाडी- लक्षतीर्थ मार्गावर काल रात्री नऊच्या सुमारास एका तरुणास उसाच्या शेतात झेप घेणाऱ्या बिबट्याचे दर्शन झाले. बिबट्या दिसल्याचे समजताच टेंबलाई मंदिर परिसरात तरुणांची मोठी गर्दी झाली. वनविभागाचे कर्मचारी उसाच्या शेतात बिबट्याच्या हालचाली दिसतात काय, ते ड्रोनद्वारे रात्री उशिरापर्यंत पाहत होते. घटनास्थळी वन विभाग व पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तसेच अग्निशमन दलाचे जवानही दाखल झाले होते..बिबट्याने झेपावत ओलांडला रस्तारंकाळ्याजवळील डी मार्टचा कर्मचारी अभिजित सुतार हा तरुण रात्री नऊच्या दरम्यान लक्षतीर्थमधील घरी दुचाकीवरून निघाला होता. फुलेवाडी मुख्य मार्गावरील टेंबलाई मंदिरापासून पुढे जात असताना पूर्वेच्या बाजूकडील उसातून रस्त्यावर येऊन बिबट्याने थेट रस्त्याच्या पश्चिमेकडील उसात झेप मारल्याचे सुतार याला दिसले. या घटनास्थळी बिबट्याचे ठसे वनविभागाला मिळाले आहेत..Rare black fox spotted in Chandgad : निसर्गाची अनोखी किमया! चंदगडमध्ये आढळला दुर्मीळ काळा कोल्हा; एरवी तपकिरी दिसणारा कोल्हा एकाच रात्रीत कसा झाला काळा?.तिन्ही बाजूला मानवी वस्तीउसाच्या ज्या क्षेत्रात बिबट्या गेल्याचे दिसले, त्याच्या तिन्ही बाजूला नागरी वस्ती आहे. फुलेवाडीचा मुख्य मार्ग, श्रीयोग कॉलनी, लक्षतीर्थ परिसर असून सर्वत्र मानवी वस्ती आहे..Kolhapuri Jaggery Crisis : कोल्हापुरी गुळाचा ब्रँड धोक्यात? गुऱ्हाळघरे बंद पडण्याच्या मार्गावर; एका आदणावर शेतकऱ्याला होतोय तब्बल 2 हजार रुपयांचा तोटा.बिबट्यासाठी रात्री उशिरापर्यंत शोधमोहीमबिबट्या दिसल्याची माहिती अभिजित सुतार याने माजी नगरसेवक आनंदराव खेडकर यांना दिली. त्यांनी फुलेवाडी फायर ब्रिगेडला कळविल्यानंतर फायर ब्रिगेडने त्वरित वन विभाग व पोलिसांशी संपर्क साधला. त्यानंतर रात्री उशिरापर्यंत बिबट्यासाठी शोधमोहीम सुरू होती. शिंगणापूर बंधाऱ्याजवळील पाणंद रस्त्यावर शनिवारी बिबट्याचे दर्शन झाले होते. पुन्हा तो आढळून आला नाही. तोच बिबट्या असावा, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. फुलेवाडी मुख्य मार्गावरील टेंबलाई मंदिर ते लक्षतीर्थ वसाहत कमानीपर्यंत मार्ग हा ऊस शेतीचा पाणंद मार्ग म्हणून ओळखला जातो. लक्षतीर्थ वसाहत मार्गावरील वाहतूक या अरुंद रस्त्यानेच होते..वन विभागाचे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर नंदकुमार नलवडे सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी दाखल झाले. रात्री साडेनऊपासून वनरक्षक ओमकार भोसले, विदेश तांबारे, आशुतोष सूर्यवंशी, ओमकार काटकर, यश खबाले यांनी रात्री उशिरापर्यंत ड्रोनद्वारे ऊस शेतीत बिबट्याच्या हालचाली टिपण्याचा प्रयत्न केला; पण त्याच्या हालचाली काही दिसून आल्या नाहीत. उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील, शहर वाहतूक निरीक्षक नंदकुमार मोरे, लक्ष्मीपुरीचे पोलिस निरीक्षक रामकृष्ण कन्हेकर यांसह मोठा फौजफाटा उपस्थित होता. पोलिसांनी तरुणांना बाजूला केले. रात्री उशिरापर्यंत वन विभागाचे कर्मचारी बिबट्याचा शोध घेण्यात कार्यरत होते..फुलेवाडी लक्षतीर्थ रस्त्याजवळील शेतात बिबट्याच्या पायाचे ठसे आढळून आले. त्यामुळे ऊस शेतीत बिबट्या आहे, हे निश्चित. ड्रोनद्वारे बिबट्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला; परंतु ऊस पीक दाट असल्याने बिबट्याच्या हालचाली मध्यरात्री एकपर्यंत दिसून आल्या नव्हत्या.-नंदकुमार नलवडे, वन अधिकारी, करवीर.बघ्यांची मोठी गर्दीफुलेवाडी- लक्षतीर्थ भागात बिबट्या आल्याची बातमी सर्वत्र वाऱ्यासारखी पसरली. या भागातील तरुण मोठ्या संख्येने टेंबलाई मंदिराजवळ गोळा झाले. नगरसेवक राहुल माने, माजी नगरसेवक आनंदराव खेडकर यांनी वन कर्मचाऱ्यांना सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.