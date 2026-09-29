कोल्हापूर

Kolhapur Leopard Sighting : कोल्हापुरात बिबट्याची दहशत! थेट फुलेवाडी-लक्षतीर्थ मार्गावर झेप घेत उसाच्या शेतात शिरला, मानवी वस्तीत भीतीचं वातावरण; वन विभाग-पोलिस यंत्रणा सतर्क

Kolhapur Leopard Sighting Near Tembalai Temple : कोल्हापुरातील फुलेवाडी-लक्षतीर्थ मार्गावर रात्री बिबट्याचे दर्शन झाले. बिबट्याने रस्ता ओलांडून उसाच्या शेतात झेप घेतली. वनविभागाने ठसे मिळाल्यानंतर ड्रोनद्वारे शोधमोहीम राबवली.
leopard sighting on Phulewadi Lakshatirth road in Kolhapur

leopard sighting on Phulewadi Lakshatirth road in Kolhapur

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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फुलेवाडी (कोल्हापूर) : शहरातील फुलेवाडी- लक्षतीर्थ मार्गावर काल रात्री नऊच्या सुमारास एका तरुणास उसाच्या शेतात झेप घेणाऱ्या बिबट्याचे दर्शन झाले. बिबट्या दिसल्याचे समजताच टेंबलाई मंदिर परिसरात तरुणांची मोठी गर्दी झाली. वनविभागाचे कर्मचारी उसाच्या शेतात बिबट्याच्या हालचाली दिसतात काय, ते ड्रोनद्वारे रात्री उशिरापर्यंत पाहत होते. घटनास्थळी वन विभाग व पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तसेच अग्निशमन दलाचे जवानही दाखल झाले होते.

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