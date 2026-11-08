Decoration Godown Fire : कोल्हापुरात डेकोरेशनच्या गोडाऊनला भीषण आग; ऐन दिवाळीत फुलेवाडी रिंग रोड परिसरात खळबळ, अग्निशमन दलाचे तीन बंब दाखल

-राहुल गडकरकोल्हापूर : ऐन दिवाळीच्या सणात कोल्हापुरात आगीची घटना घडली आहे. फुलेवाडी रिंग रोडवरील गंगाई लॉन परिसरातील डेकोरेशन साहित्याच्या गोडाऊनला आग लागल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली (Phulewadi Ring Road fire news) आहे. नरसिंह कॉलनी परिसरात असलेल्या या गोडाऊनमधून आगीचे लोळ आणि धुराचे लोट बाहेर पडू लागल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. सध्या अग्निशमन दलाचे तीन बंब घटनास्थळी दाखल झाले असून आग आटोक्यात आणण्यासाठी जवानांकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत..दिवाळीचा सण सुरू असल्याने परिसरात फटाक्यांची आतषबाजी सुरू आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, फटाक्यांमुळे ठिणगी पडून गोडाऊनला आग लागली असावी, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..Praful Patel Clarification : '10 नोव्हेंबरनंतर पुन्हा भेटणार...' शरद पवार-प्रफुल्ल पटेल यांच्या भेटीत काय ठरलं? राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचे होणार का विलीनीकरण?.डेकोरेशनच्या गोडाऊनमध्ये विविध प्रकारचे सजावटीचे साहित्य साठवून ठेवलेले असल्याने आगीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, आगीची तीव्रता आणि नुकसानीचा नेमका आकडा अद्याप समोर आलेला नाही..दरम्यान, अग्निशमन दलाच्या जवानांकडून आग विझविण्याचे प्रयत्न सुरू असून, आगीवर नियंत्रण मिळविण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. या घटनेमुळे फुलेवाडी रिंग रोडवरील गंगाई लॉन आणि नरसिंह कॉलनी परिसरात नागरिकांची धावपळ उडाली आहे..आगीच्या झळा ३० ते ३५ फुटांपर्यंत; वीजपुरवठाही खंडितडेकोरेशन गोडाऊनला लागलेल्या आगीच्या झळा तब्बल ३० ते ३५ फुटांपर्यंत उसळत होत्या. त्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.आगीच्या तीव्रतेमुळे खांबावरील विद्युत ताराही वितळल्या. परिणामी, परिसरातील वीजपुरवठा खंडित झाला.रहदारीच्या वर्दळीच्या परिसरातच आग लागल्याने नागरिकांमध्ये घबराट पसरली. अनेकांनी घटनास्थळी गर्दी केली.सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, आगीमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीचा तपशील अद्याप समोर आलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.