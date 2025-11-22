कोल्हापूर

Kolhapur News: अल्पवयीन चालकांना पोलिसांचा दणका; दोघांना दंड, शाळा, महाविद्यालय परिसरात हुल्लडबाजांवर कारवाईः अल्पवयीन मुलांच्या पालकांवरही बडगा

Traffic police conducting: शाळा, महाविद्यालय परिसरात हुल्लडबाजी करणाऱ्या दुचाकीस्वारांवर शहर वाहतूक शाखेने कारवाईचा बडगा उगारला. वाहन परवाना नसलेल्या २० जणांकडून एक लाखाचा दंड वसूल करण्यात आला.
