Kolhapur News: अल्पवयीन चालकांना पोलिसांचा दणका; दोघांना दंड, शाळा, महाविद्यालय परिसरात हुल्लडबाजांवर कारवाईः अल्पवयीन मुलांच्या पालकांवरही बडगा

कोल्हापूर: शाळा, महाविद्यालय परिसरात हुल्लडबाजी करणाऱ्या दुचाकीस्वारांवर शहर वाहतूक शाखेने कारवाईचा बडगा उगारला. वाहन परवाना नसलेल्या २० जणांकडून एक लाखाचा दंड वसूल करण्यात आला. .तर १२ अल्पवयीन चालकांना पकडून त्यांच्या पालकांसमोर समज देत कारवाई करण्यात आली. शहरातील वेगवेगळ्या महाविद्यालयांसमोर दिवसभरात करण्यात आलेल्या १३७ कारवायांत दोन लाख ३२ हजारांचा दंड वसूल झाला..Kolhapur News: छत्रपती शिवाजी महाराज ट्रेल ट्रॅक सोमवारपासून, देशभरातील ११६० हून अधिक छात्र होणार सहभागी.हुल्लडबाजी, कर्णकर्कश हॉर्न वाजविणे, ट्रिपलसीट, भरधाव वाहन पळविणे, मोबाईलवर बोलत वाहन चालविणे, वाहन परवाना नसणे, बेशिस्त पार्किंग अशांवर कारवाई करण्यात आली. सकाळी अकरा वाजल्यापासून शहरातील प्रमुख महाविद्यालयांसमोर पोलिस थांबून अशी वाहने अडवत होते. अधिकारी आणि १८ पोलिस अंमलदार यांनी जवळपास १३७ वाहन चालकांना अडवून कारवाई केली. पोलिसांनी केलेली कारवाई.कारवाई प्रकार संख्या दंडवाहन परवाना नसणे = २० = १ लाखअल्पवयीन चालक = १२ = ५५ हजारट्रिपल सीट = २१ = २१ हजारमोबाईलवर बोलणे = १२ = १२ हजारनो पार्किंग = ३० = १६ हजारवाहन परवाना न बाळगणे = ४२ = २८ हजार ५००Kolhapur News.Kolhapur News: पदवीधर मतदार नोंदणीसाठी शिवाजी विद्यापीठाच्या गुणपत्रिकेची प्रत पदवीधरांना तत्काळ देणार; कुलसचिवांचे 'पदवीधर मित्र'ला आश्वासन