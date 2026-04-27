Kolhapur Police Assault : कोल्हापुरात वकिलास मारहाण करणाऱ्या दोन पोलिसांची तडकाफडकी बदली; काय आहे नेमकं प्रकरण?

Police Assault After E-Challan Dispute in Kolhapur : कोल्हापुरात ई-चलन वादातून वकील व त्याच्या मित्राला पोलिसांनी मारहाण केल्याची घटना उघडकीस आली. चौकशीनंतर संबंधित दोन पोलिसांची तातडीने बदली करण्यात आली आहे.
Complaint Filed with Superintendent and Bar Association

सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : वाहनावर ई-चलन केल्याची विचारणा केल्याच्या रागातून वकिलासह मित्राला मारहाण करणाऱ्या दोघा पोलिसांची तडकाफडकी बदली करण्यात (Kolhapur Police Assault Case) आली. सुरेश पाटील व रुपेश माने अशी त्यांची नावे आहे. दोघेही स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेत कार्यरत होते. मारहाणीच्या प्रकरणाची चौकशी शहर उपअधीक्षक प्रिया पाटील यांनी पूर्ण करून अहवाल वरिष्ठांना सादर केला.

