Bribery Case Police : फसवणुकीचा गुन्हा दाखल न करण्यासाठी मागितली ७ लाखांची लाच, खाकीला बदनाम करणाऱ्या शेख, कांबळेचा रुबाब उतरला

Kolhapur Police Bribery Case : फसवणुकीचा गुन्हा दाखल न करण्यासाठी सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांच्या सांगण्यावरून सात लाखांची लाच मागणाऱ्या गोकुळ शिरगाव पोलिस ठाण्यातील दोन पोलिसांवर आज गुन्हा दाखल झाला. एजाज महंमद शेख (पोलिस शिपाई, ब.नं. १५४१, रा. करनूर ता. कागल) आणि नीतेश मारुती कांबळे (पोलिस हेड कॉन्स्टेबल, ब.नं. १७४८, रा. दऱ्याचे वडगाव ता. करवीर) अशी त्यांची नावे आहेत. या दोघांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या उपअधीक्षक वैष्णवी पाटील यांनी दिली..पोलिसांनी सांगितले की, तक्रारदाराविरुद्ध गोकुळ शिरगाव पोलिस ठाण्यात एक अर्ज प्राप्त झाला होता. या अर्जाच्या चौकशीदरम्यान तक्रारदारावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल न करण्यासाठी गोकुळ शिरगाव पोलिस ठाण्यातील सहाय्यक पोलिस निरीक्षक टी. जे. मगदूम यांच्या नावाचा उल्लेख करून पोलिस हेडकॉन्स्टेबल नीतेश कांबळे याने तक्रारदाराकडे सात लाख रुपयांची लाच मागितल्याची तक्रार तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे आली होती..त्यानंतरच्या पडताळणीत पोलिस शिपाई एजाज शेख याने तक्रारदाराकडे सात लाख रुपयांची लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच तडजोडीअंती चार लाख रुपये देण्याचे सांगून पुढील दोन दिवसांत रक्कम घेऊन येण्यास सांगितल्याचेही तपासात स्पष्ट झाले.यावेळी संबंधित प्रकरण पोलिस हेडकॉन्स्टेबल कांबळे याच्याशी संबंधित असल्याने तो घटनास्थळी उपस्थित राहून लाच मागणीस प्रोत्साहन देत असल्याचेही निष्पन्न झाले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस निरीक्षक राजेंद्र सानप यांच्यासह पोलिस निरीक्षक उज्ज्वला भडकमकर यांनी ही कारवाई केली..Kolhapur Police : सर्किट बेंच; सद्य स्थितीत सव्वाशे कर्मचाऱ्यांचा राबता; हवे ‘अतिरिक्त’ पोलिस बळ.जिथे रुबाब मारला, तिथेच...ज्या पोलिस ठाण्यात रुबाब मारला, त्याच पोलिस ठाण्यात आज पोलिसांवरच गुन्हा दाखल झाला आहे. खुद्द सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांच्या सांगण्यावरून ही लाचेची मागणी केल्याच्या आरोपामुळे आज याची चर्चा अधिक झाली. सुरुवातीला तिघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती पुढे आली होती. मात्र, खात्री झाल्यानंतर केवळ दोन पोलिसांवर गुन्हा दाखल झाल्याचे पोलिस उपअधीक्षक वैष्णवी पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.