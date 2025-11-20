Kolhapur News: निवडणुकांच्या तोंडावर रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांवर कडक नजर; पोलिसांची संपूर्ण यंत्रणा ‘अॅक्शन मोड’ वर

कोल्हापूर: जिल्ह्यात निवडणुकांची लगबग सुरू झाल्याने रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांकडून मतदारांवर कोणताही दबाव येणार नाही, यासाठी उपाययोजना करा. अवैध मद्यसाठा, गोवा बनावट मद्याची वाहतूक यासह प्रतिबंधात्मक कारवायांवर भर द्या, अशा सूचना पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांना केल्या..जिल्ह्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांची मासिक आढावा बैठक आज पोलिस अधीक्षक कार्यालयात घेण्यात आली. नगरपंचायत निवडणुका, जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकांच्या अनुषंगाने राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील गावांची माहिती घेण्यात आली. .Kolhapur News: कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३५ ग्रामपंचायतींना दुसऱ्यांदा पिवळे कार्ड दिल्याची घटना, ग्रामपंचायतींना कारणे दाखवा नोटीस.त्याठिकाणी मतदानाची सुविधा, आवश्यक फौजफाटा, मतदान केंद्राचा परिसर याचाही आढावा घेण्यात आला. मतदारांना आमिष दाखविणे, दबाव आणण्याचे कृत्य करणाऱ्या पोलिस रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांची माहिती संकलित करण्यात येत आहे. अशा गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई, हद्दपारी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले..अपर पोलिस अधीक्षक डॉ. धीरजकुमार, आण्णासाहेब जाधव, उपअधीक्षक तानाजी सावंत, सुवर्णा पत्की, आप्पासो पवार, सुजितकुमार क्षीरसागर, पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर, श्रीराम कन्हेरकर, संतोष डोके, किशोर शिंदे, शरद मेमाणे, प्रवीण खानापुरे, संजीव झाडे, सहायक निरीक्षक रणजित पाटील, सुनील गायकवाड यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. .Kolhapur News: हिंदू एकता आंदोलनाच्या पाठपुराव्याला यश; देवस्थान समितीमध्ये पहिल्यांदाच विशाखा समिती.ब्लॅकस्पॉटचा आढावा अपघातांचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व ब्लॅकस्पॉटची माहिती जाणून घेण्यात आली. प्रादेशिक परिवहन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी पत्रव्यवहार करून याठिकाणी आवश्यक उपाय योजना करण्याबाबत चर्चा झाली. .बालकांविषयीचे गुन्हे योग्यरीतीने हाताळा बालकांविषयीचे गुन्हे हाताळताना घ्यावयाची खबरदारी, रिमांड रिपोर्ट, जामीन अर्ज, तपास करताना मुलांशी व पालकांशी संवाद, गुन्हेगाराला शिक्षा होण्याच्या अनुषंगाने भक्कम पुरावे गोळा करताना घ्यावयाची दक्षता अशांविषयी सरकारी वकील तेजस्विनी पेडणेकर यांनी पोलिसांना मार्गदर्शन केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.