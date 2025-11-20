कोल्हापूर

Kolhapur News: निवडणुकांच्या तोंडावर रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांवर कडक नजर; पोलिसांची संपूर्ण यंत्रणा ‘अॅक्शन मोड’ वर

election security: जिल्ह्यात निवडणुकांची लगबग सुरू झाल्याने रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांकडून मतदारांवर कोणताही दबाव येणार नाही, यासाठी उपाययोजना करा, जिल्ह्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांची मासिक आढावा बैठक आज पोलिस अधीक्षक कार्यालयात घेण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर: जिल्ह्यात निवडणुकांची लगबग सुरू झाल्याने रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांकडून मतदारांवर कोणताही दबाव येणार नाही, यासाठी उपाययोजना करा. अवैध मद्यसाठा, गोवा बनावट मद्याची वाहतूक यासह प्रतिबंधात्मक कारवायांवर भर द्या, अशा सूचना पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांना केल्या.

